Bairro Rural São João terá drive-thru de doação de mudas nesta quinta-feira (6)

A Prefeitura de Limeira, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, promove drive-thru de doação de mudas no Bairro Rural São João. A ação ocorre nesta quinta-feira (6), das 9h às 12h ou até que todas as mudas sejam doadas. A equipe do Departamento de Extensão Rural atenderá o público em frente ao Bar São João, na Rodovia LIM 273.

Para participar, é necessário apresentar CPF e RG, além de informar o endereço onde as mudas serão plantadas. Os moradores poderão retirar até 10 exemplares. As plantas oferecidas são nativas e de grande porte, adequadas para áreas rurais. A iniciativa tem como objetivo envolver a população na preservação e recuperação de áreas com sensibilidade ambiental. Os participantes receberão orientações técnicas sobre o plantio e manejo das plantas.