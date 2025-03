ASSISTIR AO VIVO Universidad Católica x Palestino COPA Sul-Americana 2025, HOJE (04/03), ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Universidad Católica x Palestino acontece HOJE (27/02) às 21:30 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Universidad Católica x Palestino – Palpites, Onde Assistir e Análise do Jogo

A Universidad Católica enfrenta o Palestino nesta terça-feira (4), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, Chile. O confronto é válido pela 1ª rodada da fase de qualificação da Copa Sul-Americana 2025.

Onde Assistir Universidad Católica x Palestino?

O jogo terá transmissão exclusiva do Paramount+, serviço de streaming que exibe a Copa Sul-Americana no Brasil.

Análise das Equipes

Universidad Católica

A equipe comandada por Tiago Nunes busca retomar seu protagonismo no futebol chileno e continental. Jogando em casa, a Universidad Católica tentará impor seu ritmo e se aproveitar do apoio da torcida para sair com a vitória. O time tem um histórico recente equilibrado contra o Palestino, com 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas nos últimos 10 jogos entre as equipes.

Palestino

O Palestino, treinado por Lucas Bovaglio, chega motivado para surpreender fora de casa. Com um time bem organizado e eficiente no setor defensivo, a equipe aposta na velocidade de seus atacantes para explorar os espaços deixados pela Católica. O retrospecto recente mostra que a equipe tem chances equilibradas de sair com um bom resultado.

Estatísticas e Confronto Direto

Nos últimos encontros, a Universidad Católica tem leve vantagem, mas os jogos costumam ser muito disputados. Ambos os times venceram 33% de seus últimos compromissos, demonstrando equilíbrio.

Últimos 10 confrontos diretos:

Universidad Católica: 4 vitórias

4 vitórias Palestino: 5 vitórias

5 vitórias Empates: 1

Odds e Palpites para Universidad Católica x Palestino

Segundo a Betano, as cotações para o confronto estão equilibradas:

Universidad Católica vence: 2.72 (aproximadamente 37% de probabilidade)

2.72 (aproximadamente 37% de probabilidade) Empate: 3.10

3.10 Palestino vence: 2.62 (aproximadamente 38% de probabilidade)

Melhor Aposta:

Ambas as equipes marcam – SIM (Odds médias de 1.80) Os últimos confrontos diretos tiveram uma média de 2,5 gols por partida , e ambos os times possuem ataques eficientes.

(Odds médias de 1.80) Mais de 2,0 gols no jogo (Odds médias de 1.90) Considerando a necessidade da vitória, há boas chances de um placar movimentado.

(Odds médias de 1.90)

Prováveis Escalações

Universidad Católica:

Pérez; González, Ampuero, Kagelmacher; Pinares, Saavedra, Ortiz, Cuevas; Montes, Zampedri, Aravena.

Técnico: Tiago Nunes

Palestino:

Rigamonti; Suárez, Carrasco, Romo, Zúñiga; Farías, Dávila, Benítez; Barticciotto, Piñares, Chamorro.

Técnico: Lucas Bovaglio

Árbitro da Partida

O árbitro principal será Yael Falcon Pérez (Argentina), conhecido por distribuir uma média de 5,4 cartões amarelos por jogo. Isso pode influenciar as apostas em cartões, especialmente em um jogo eliminatório.

Conclusão

O duelo entre Universidad Católica e Palestino promete ser equilibrado, com leve favoritismo para o time da casa. O Palestino, no entanto, já demonstrou que pode surpreender e tem um elenco competitivo. Para os apostadores, o mercado de gols e cartões pode ser uma boa opção.