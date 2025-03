ASSISTIR AO VIVO Once Caldas x Millonarios COPA Sul-Americana 2025, HOJE (05/03), ESCALAÇÃO E PALPITES

Por MRNews



Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Once Caldas x Millonarios acontece HOJE (05) às 21h30 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Once Caldas x Millonarios – Prévia, Odds e Onde Assistir – Copa Sul-Americana 2025

Once Caldas e Millonarios entram em campo nesta terça-feira, 5 de março de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), no Estadio Palogrande, em Manizales, Colômbia. O duelo marca o jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana, com as equipes buscando uma vaga na fase de grupos do torneio continental.

Retrospecto e Momento das Equipes

Once Caldas

O Once Caldas chega pressionado para a estreia na Sul-Americana. A equipe de Manizales teve um início de temporada irregular na liga colombiana, com algumas oscilações defensivas. No entanto, o time conta com o apoio da torcida e tentará fazer valer o mando de campo para largar em vantagem.

Millonarios

O Millonarios, por outro lado, vive um momento mais estável e tem mostrado um futebol mais consistente. Com uma defesa bem estruturada e um ataque eficiente, o time da capital colombiana entra como favorito para o confronto. Além disso, tem um histórico positivo contra o Once Caldas nos últimos jogos.

Últimos Confrontos Diretos

Nos últimos dez encontros entre as equipes, o Millonarios levou a melhor na maioria das vezes:

Vitórias do Once Caldas: 3

3 Empates: 1

1 Vitórias do Millonarios: 6

Esse retrospecto coloca os visitantes com um leve favoritismo, mas a imprevisibilidade do torneio mata-mata pode equilibrar a disputa.

Odds das Casas de Apostas

As principais casas de apostas apontam um duelo equilibrado, com leve favoritismo para o Millonarios:

Once Caldas: 3.10 (32% de chances de vitória)

3.10 (32% de chances de vitória) Empate: 2.80

2.80 Millonarios: 2.60 (38% de chances de vitória)

Onde Assistir

O jogo será transmitido ao vivo no serviço de streaming Paramount+.

Palpite para a Partida

Apesar do Once Caldas jogar em casa, o Millonarios tem uma equipe mais equilibrada e chega com mais confiança para o duelo. Um empate ou vitória dos visitantes parece uma aposta segura.

Palpite final: Millonarios vence ou empate (Dupla Chance).