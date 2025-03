Sport x CRB , Assistir ao vivo Copa do Nordeste 2025, HOJE (05/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

A Copa do Nordeste de 2025 já começou aqui no SITE. A partida de hoje Sport x CRB é válida pela COPA DO NORDESTE e acontece HOJE 21H30 hs, horário de Brasília. O Mandante da partida é o SPORT que busca o triunfo em seus domínios. A agenda com a transmissão completa e ficha da partida pode ser vista agora.

Sport x CRB: Onde Assistir, Horário e Escalações

Na noite desta quarta-feira, 5 de março, Sport e CRB se enfrentam na Ilha do Retiro, em Recife, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. A partida tem início marcado para às 21h30 (horário de Brasília) e será transmitida ao vivo pelo SBT, Premiere (Pay-per-view) e Globoplay (canal Premiere para assinantes).

Como Chegam as Equipes

O Sport, comandado por Pepa, ocupa a vice-liderança do Grupo A com 9 pontos em 4 jogos (3 vitórias e 1 empate). A equipe busca manter o bom desempenho no torneio, apesar de algumas oscilações. O técnico deve promover algumas mudanças no time titular, principalmente no setor ofensivo, onde Barletta, Carlos Alberto e Gonçalo Paciência são as principais opções para o ataque.

Já o CRB, sob o comando de Hélio dos Anjos, ocupa a 4ª posição do mesmo grupo, com 6 pontos. O time está invicto na competição, com 1 vitória e 3 empates. O CRB conta com jogadores experientes, como o goleiro Matheus Albino e os atacantes Léo Pereira e Anselmo Ramon, que são peças-chave para o sucesso da equipe.

Escalações Prováveis

Sport:

Caíque França; Di Placido, Antônio Carlos, João Silva e Igor Cariús; Rivera, Sérgio Oliveira e Hyoran; Barletta, Carlos Alberto e Gonçalo Paciência.

Técnico: Pepa.

CRB:

Matheus Albino; Hayner, Segovia, Henri e Willian Bahia; Meritão, Kallyel, Danielzinho e Gegê; Léo Pereira e Anselmo Ramon.

Técnico: Hélio dos Anjos.

Retrospecto

O confronto entre Sport e CRB tem sido equilibrado nos últimos anos. Nos últimos 5 encontros, o Sport leva vantagem, com 3 vitórias e 1 empate. O último jogo, pela Série B de 2024, terminou com vitória do Sport por 2 a 0.

15/09/2024 – Sport 2 x 0 CRB – Série B

11/09/2024 – CRB 1 x 1 Sport – Série B

28/07/2023 – Sport 2 x 0 CRB – Série B

05/07/2023 – CRB 2 x 0 Sport – Série B

26/03/2023 – Sport 4 x 0 CRB – Copa do Nordeste

Últimos Resultados

Sport:

02/03 – Sport 3 x 0 Decisão (Campeonato Pernambucano)

25/02 – Operário 0 (4) x (2) 0 Sport (Copa do Brasil)

22/02 – Petrolina 1 x 3 Sport (Campeonato Pernambucano)

CRB:

01/03 – CRB 8 x 0 CEO (Copa Alagoas)

18/02 – Guarany 0 x 0 CRB (Copa Alagoas)

12/02 – CRB 1 x 0 ASA (Copa Alagoas)

Palpite

A partida promete ser muito disputada, com o Sport buscando manter seu bom desempenho e o CRB tentando seguir invicto. O time da casa deve levar a melhor, com uma vitória por 2 a 1.

Palpite: Sport 2 x 1 CRB

Onde Assistir:

SBT (TV aberta, apenas para o estado de Pernambuco)

(TV aberta, apenas para o estado de Pernambuco) Premiere (Pay-per-view)

(Pay-per-view) Globoplay (canal Premiere para assinantes)

Não perca essa grande partida da Copa do Nordeste, que promete movimentar ainda mais o Grupo A.

ONDE ASSISTIR A COPA DO NORDESTE 2025?

A Copa do Nordeste 2025 terá ampla cobertura de transmissão para que os fãs acompanhem todos os confrontos. Os jogos serão exibidos na TV aberta pelo SBT, garantindo acesso gratuito aos torcedores. Na TV fechada, a ESPN será responsável pela exibição das partidas, enquanto o canal por assinatura Premiere também transmitirá os jogos da competição por pay-per-view. Além disso, a Copa do Nordeste contará com transmissões ao vivo em plataformas digitais, como o Premiere Play, permitindo que os torcedores assistam aos jogos diretamente de seus dispositivos móveis e computadores. Com essas opções, os fãs têm diversas maneiras de se conectar com o torneio e acompanhar a disputa pelo título regional.