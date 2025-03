Segundo dia de desfiles do Grupo Especial é marcado por homenagens – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Desfile da Beija-Flor, durante o segundo dia de desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial – Foto: Fábio Motta/Prefeitura do Rio

No segundo dia de desfiles do Grupo Especial, Unidos da Tijuca, Beija-Flor, Salgueiro e Vila Isabel entraram na avenida, em noite marcada por homenagens.

A Unidos da Tijuca contou a história do orixá representado pelas cores da escola e desfilou sem a rainha de bateria, Lexa, afastada após a perda de sua filha. A Beija-Flor emocionou o público com enredo em homenagem ao seu histórico carnavalesco, Laíla, e pela despedida de seu principal intérprete, Neguinho da Beija-Flor.

O Salgueiro trouxe o enredo: Salgueiro de Corpo Fechado, baseado na religiosidade brasileira. A Vila fechou a noite com assombrações em seu criativo desfile, entretanto, um drone, que fazia parte da comissão de frente da escola, desabou na pista, mas sem incidentes graves. Na Praça da Apoteose, a roda de samba que encerrou o segundo dia foi o Beco do Rato.

Já na pista do maior carnaval popular da cidade, a Intendente Magalhães, mais 10 escolas da Série Prata se apresentaram em busca de uma vaga na Sapucaí. Os desfiles ocorreram sem intercorrências durante toda a noite, entretanto, a última escola a se apresentar, Alegria de Copacabana, não conseguiu deslocar seus carros alegóricos e desfilou apenas com os integrantes da agremiação, sem as alegorias.

No Terreirão do Samba, a segunda-feira de Carnaval foi embalada com os shows do cantor Ferrugem, Yan, Grupo No Lance, Grupo Coisa Séria e DJ da FM O Dia.

No Centro, o tradicional Baile da Cinelândia e o cortejo dos Blocos de Embalo e de Enredo, na Avenida Chile, completaram a programação da noite.

Além dos palcos oficiais da folia, a festa dos blocos segue por todas as partes da cidade. Nesta segunda-feira (03/03) foram 48 no total. Os destaques ficaram por conta do Vem Cá Minha Flor, no Centro; Que Pena Amor, na Praça Mário Lago; e do Sargento Pimenta, clássico que junta Beatles e Carnaval, no Aterro. Na parte da tarde, foi a vez de A Rocha, da Gávea, fazer a alegria dos foliões na Lagoa, na Zona Sul.

Até a quarta-feira de Cinzas, 243 blocos desfilam pela cidade. E, outros 38 no final de semana após o carnaval.

FOTOGRAFIAS

Em www.carnaval.rio você encontra as notícias de tudo que envolve o mundo do Carnaval e do samba.

As fotos dos desfiles do Grupo Especial, dos shows no Terreirão e do carnaval de rua estão disponíveis no Flickr da Riotur (https://www.flickr.com/photos/riotur/albums/)

Mais fotos, no Flickr da Prefeitura do Rio: https://flic.kr/ps/3Z6AUB

ORDEM PÚBLICA E GUARDA MUNICIPAL

Agentes aplicam 194 multas por estacionamento irregular

Mais de 1.800 produtos irregulares foram apreendidos nos quatro primeiros dias de carnaval

Nesta segunda-feira, 03 de março, a Secretaria de Ordem Pública (SEOP) e a Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) realizaram ações de ordenamento, fiscalização e controle de trânsito em toda a cidade, com foco nas zonas Sul e Central — regiões que concentram o maior número de blocos de rua — além do Sambódromo, para garantir o cumprimento das normas durante os desfiles das escolas de samba.

Durante as operações, agentes da SEOP apreenderam centenas de produtos irregulares, como bebidas diversas e garrafas de vidro, cuja venda é proibida por questões de segurança.

Nas fiscalizações de trânsito foram aplicadas 789 autuações, além de 73 remoções e 194 multas por estacionamento irregular.

Ocorrências Guarda Municipal

As equipes da GM-Rio realizaram nove conduções de suspeitos para delegacias nesta segunda de Carnaval, sendo oito no Sambódromo e um no bloco Sargento Pimenta. Entre os suspeitos conduzidos no entorno do Sambódromo estava um adolescente de 16 anos, acusado de roubar o telefone celular de uma turista mexicana. A ação foi realizada por guardas motociclistas em conjunto com a Polícia Militar. No momento que o adolescente foi apreendido, um taxista passou pelo local e informou que ele também estava atacando seus passageiros com um grupo maior. Entre as vítimas estavam dois turistas holandeses que foram feridos na abordagem do grupo. Os turistas também foram para a delegacia para registrar a ocorrência. Já a prisão no bloco Sargento Pimenta foi de um ambulante não autorizado, que estava vendendo bebidas e resistiu à abordagem de guardas do Grupamento de Operações Especiais (GOE).

Também houve um registro de criança perdida que foi devolvida aos responsáveis, além de 15 apoios a vítimas de mal súbito e duas intervenções em princípios de tumulto.

Balanço parcial do carnaval

Ao longo do carnaval (28/02 a 03/03) já foram apreendidos mais de 1.800 de produtos irregulares, incluindo bebidas diversas e garrafas de vidro, cuja venda é proibida por questões de segurança. Além disso, foram retidos objetos e estruturas, como carrinhos de carga e um triciclo. Duas credencias e coletes de ambulantes foram apreendidos por estarem sendo usados indevidamente por terceiros não autorizados.

Fiscalização de trânsito

Entre sexta e domingo, agentes da SEOP e da GM-Rio aplicaram cerca de 1.653 multas por infrações diversas. Na fiscalização estacionamento irregular foram realizadas

233 remoções e 691 autuações.

CET-RIO

Nos dias de Carnaval, durante as intervenções no trânsito para os desfiles no Sambódromo, a Área de Lazer da Praça da Cruz Vermelha e o estacionamento da Avenida Presidente Vargas para o comércio da SAARA, estarão suspensos.

ALTERNATIVAS DE CIRCULAÇÃO NO PERÍODO DO CARNAVAL

Os veículos vindos da Avenida Francisco Bicalho, sentido Centro, deverão seguir pela Avenida Paulo de Frontin, Praça Condessa Paulo de Frontin, Rua Estrela e Rua Itapiru até o acesso ao Túnel Martim de Sá.

Os veículos vindos da Praça da Bandeira, sentido Centro, deverão acessar a Rua do Matoso, Rua Haddock Lobo, Avenida Paulo de Frontin, Rua Estrela, Rua Itapiru e, sob a saída do Túnel Santa Bárbara, seguir pelo Túnel Martim de Sá até a Rua Riachuelo.

Os veículos vindos da Avenida Brasil e da Ponte Rio-Niterói, com destino ao Centro e Zona Sul, deverão utilizar o Túnel Marcello Alencar, exceto durante as madrugadas quando houver deslocamento dos carros alegóricos.

Os veículos vindos da Praça da Bandeira, sentido Centro ou Botafogo, pelo Túnel Santa Bárbara, deverão seguir a Rua do Matoso, Rua Haddock Lobo, Avenida Paulo de Frontin, Praça Condessa Paulo de Frontin, Rua Estrela, Rua Itapiru, Rua Dr. Agra e Túnel Martim de Sá, para o Centro. Para Botafogo, deverá seguir o mesmo trajeto até a Rua Dr. Agra e pegar o retorno para o acesso ao Túnel Santa Bárbara.

É RECOMENDADO O USO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO, DE PREFERÊNCIA TREM OU METRÔ, NOS ACESSOS AO CENTRO E AO SAMBÓDROMO, DEVIDO AO GRANDE NÚMERO DE INTERDIÇÕES DE VIAS NESTES DIAS, TANTO PARA A REALIZAÇÃO DOS DESFILES, QUANTO EM DECORRÊNCIA DO DESLOCAMENTO DOS CARROS ALEGÓRICOS.

PROIBIÇÃO DO ESTACIONAMENTO

Para preservar a circulação de saída dos carros alegóricos e pedestres, além dos locais onde já existe regulamentação de proibição, o estacionamento no entorno do Sambódromo estará proibido, até às 10h de quarta-feira, 05/03, e no desfile das campeãs, das 6h de sábado, 08/03 até às 12h de domingo, 09/03, nas vias internas aos bloqueios e nas principais ruas e avenidas da região central:

COMO CHEGAR AO SAMBÓDROMO:

– METRÔ

O público destinado ao setor par poderá utilizar as estações Cidade Nova, Estácio e Praça Onze e aqueles destinados ao setor ímpar deverão utilizar a estação Central do Brasil.

– TREM

Deverão utilizar a estação Central do Brasil.

– ÔNIBUS DE LINHAS REGULARES

Mais de 50 linhas passam pela área do evento, vindo de diversas regiões da cidade.

SAÚDE

Postos no Sambódromo atenderam 452 pessoas na quarta noite de desfiles

Em quatro noites, Secretaria de Saúde realizou 1.586 atendimentos na Sapucaí

Na quarta noite de desfiles no sambódromo, segunda do Grupo Especial, os seis postos médicos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) atenderam 452 pessoas das 19h do dia 3 às 6h do dia 4 de março. Dessas, 32 precisaram de cuidados mais complexos e foram transferidas para os hospitais municipais Souza Aguiar e Miguel Couto e os centros de emergência regional (CER) Centro e Leblon. No total das quatro noites, foram realizados até o momento 1.586 atendimentos com 112 remoções. A maior parte dos pacientes apresentava traumas por quedas, contusões, cortes, entorses, intoxicação exógena por bebida alcoólica em excesso e mal-estar e pico de pressão devido ao esforço do desfile.

A estrutura especial da SMS no sambódromo conta com 32 leitos, sendo sete de suporte avançado, e 12 poltronas de hidratação, distribuídos entre os seis postos. Ao todo, são 200 profissionais e 16 ambulâncias com suporte avançado (UTI móvel).

A Secretaria Municipal de Saúde tem expertise de mais de três décadas no atendimento a grandes eventos e a ocorrências com múltiplas vítimas. O plano de contingência de carnaval também prepara a rede hospitalar para dar suporte à estrutura montada no sambódromo e nos blocos de rua, principalmente as unidades de urgência e emergência, que têm os plantões reforçados para receber pacientes transferidos dos postos pré-hospitalares quando necessário.

Ações da Vigilância Sanitária

Já as equipes do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e Inspeção Agropecuária (Ivisa-Rio) fizeram 58 visitas a serviços de alimentação, postos de atendimento médico, ambulâncias, estandes e instalações no Sambódromo. Ao todo, 17 amostras de alimentos foram coletadas para análise pelo Laboratório Municipal de Saúde Pública (LASP).

Também foram entregues 225 placas adesivadas com informações sobre a legislação referente às restrições de fumo em ambientes de uso coletivo total ou parcialmente fechados para afixação nos camarotes.

COMLURB

Comlurb recolhe 66,5 toneladas de resíduos após segunda noite de desfiles do Grupo Especial

Nos blocos, equipes recolheram 61,4 toneladas de lixo

A segunda noite dos desfiles das grandes escolas de samba do Carnaval Carioca, nesta segunda-feira (03/03) no Sambódromo, gerou 66,5 toneladas de resíduos. Na área interna, foram 44 toneladas, sendo 5 toneladas de materiais potencialmente recicláveis. Já na área externa e no entorno do Sambódromo, a companhia recolheu 17,5 toneladas. A limpeza da Passarela do Samba é finalizada com a lavagem, que com essência de lavanda dá um toque especial no serviço.

Já os blocos de rua que saíram na segunda-feira somaram 61,4 toneladas de resíduos, com destaque para o bloco Que Pena Amor, que gerou 9,2 toneladas. O bloco das Divas acumulou 6,8 toneladas, e o bloco do Sargento Pimenta, 3,7 toneladas.

Os desfiles na Intendente Magalhães e na Avenida Chile e os bailes populares nos bairros geraram 105 toneladas de resíduos ao longo da segunda-feira.

A Comlurb mobilizou cerca de 8.500 garis durante o Carnaval, trabalhando em todos os pontos de festa, como o Sambódromo, blocos de rua, Intendente Magalhães e bailes populares. A limpeza está sendo realizada com mais de 200 veículos motorizados e com a disponibilização de aproximadamente 12.500 contêineres de 240 litros e de grande capacidade, com 1.200 litros, para que os foliões possam descartar corretamente seus resíduos.

A megaoperação de limpeza da Comlurb acontece antes, durante e após os desfiles das escolas de samba e blocos, abrangendo as vias principais e ruas adjacentes, com serviços de varrição mecanizada, lavagem, esvaziamento de papeleiras e contêineres, além da remoção de resíduos. Para garantir a limpeza dos ambientes, a Companhia contou com 20 mil litros de sabão e 5 mil litros de essência de eucalipto, mais que o dobro da quantidade utilizada no ano passado. Esses produtos são aplicados após a limpeza hidráulica e nos pulverizadores, especialmente nas áreas de banheiros químicos, proporcionando um ambiente mais agradável para os foliões.

A Comlurb também realiza a limpeza dos dois postos médicos instalados nas áreas de desfile dos megablocos, no Centro, e dos quatro postos médicos do Sambódromo. Cada posto de saúde conta com dois garis dedicados à limpeza.

Imagens: https://drive.google.com/drive/folders/1c-9htTOdne2oZr69aE70zwSvQdG1f-7V?usp=sharing

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Equipes distribuem 1.142 pulseiras na quarta noite de carnaval no Rio

SMAS atendeu 33 crianças no Espaço de Convivência oferecido aos filhos de ambulantes que atuam perto da Sapucaí

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) seguiu atuando na proteção de crianças e adolescentes durante o Carnaval. Na segunda-feira (03/03), segundo dia de desfiles do Grupo Especial, 1.142 crianças e adolescentes receberam pulseiras de identificação em diferentes pontos da cidade.

Marquês de Sapucaí (Grupo Especial) – 236 pulseiras

Av. Intendente Magalhães (blocos de enredo) – 540 pulseiras

Parque Realengo Susana Naspolini – 87 pulseiras

Saída do Metrô na Praça General Osório – 279 pulseiras

Além da identificação, 33 crianças foram atendidas no Espaço de Convivência, no EDI Rachel de Queiroz, vizinho ao Sambódromo. O serviço é oferecido aos filhos de ambulantes que trabalham perto da Sapucaí.

Essas ações integram a campanha de Carnaval da SMAS: “Respeite o meu samba, a infância e os nossos direitos: proteção é o bloco de geral”.

CONSERVAÇÃO

Equipes perfumam a Sapucaí e mantém as galerias de escoamento limpas

Pela primeira vez, durante os desfiles, os ralos da Passarela do Samba recebem desodorizadores

Em um trabalho inédito, a Coordenadoria Geral de Operações Especiais, da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, em parceria com a Comlurb, aplicou essência aromatizante nos ralos da Marquês de Sapucaí, após a passagem de cada escola, durante o segundo dia de desfiles do Grupo. Segundo o secretário Diego Vaz, o objetivo é dar um melhor conforto aos sambistas e ao público. Foram 138 aplicações dos desodorizadores na Passarela do Samba, em conjunto com o trabalho de limpeza da pista, realizado pela Comlurb.

Durante o dia, os operários da Secretaria de Conservação fizeram reparos na Sapucaí, nivelando pequenas fissuras próximas a tampas de bueiros.

Após mais uma noite, a equipe limpou os 46 ralos e desobstruiu os ramais do Sambódromo.

MULHERES

Equipes atendem sete mulheres em noite de desfiles na Sapucaí e na Intendente Magalhães

Agentes da campanha Carnaval Mais Seguro para as Mulheres estão nos principais pontos da folia no Rio

A Secretaria Especial de Políticas para Mulheres e Cuidados da Prefeitura do Rio realizou, na segunda-feira (3/3), sete atendimentos na cidade (seis na Sapucaí e um na Estrada Intendente Magalhães). As equipes da campanha Carnaval mais Seguro para as Mulheres estão nos principais blocos e pontos da folia no Rio. O objetivo é apoiar foliãs, turistas e trabalhadoras, além de promover conscientização sobre violência e importunação sexual. A secretaria triplicou o número de profissionais especializadas para oferecer acolhimento e suporte imediato às mulheres em casos de assédio ou de violência e também encaminhamento de maneira emergencial, por meio de uma parceria com a L’Oréal Paris. Ano passado, eram 88 mobilizadoras; este ano, são 270.

MEIO AMBIENTE

Folia Verde atinge 28,55 toneladas de resíduos coletados neste Carnaval

Equipes da SMAC trabalharam para garantir a limpeza e a destinação correta dos resíduos gerados durante os desfiles

A segunda-feira de Carnaval foi marcada por mais um dia de sucesso da campanha Folia Verde, promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima (SMAC). As ações de educação ambiental e coleta seletiva continuaram a todo vapor, tanto na Marquês de Sapucaí quanto nos diversos blocos de rua que animaram a cidade. Ao todo, 28,55 toneladas foram coletadas até o momento. O trabalho segue nesta terça-feira.

Na Sapucaí, as equipes da SMAC trabalharam para garantir a limpeza e a destinação correta dos resíduos gerados durante os desfiles das escolas de samba. Nos blocos de rua, os educadores ambientais interagiram com os foliões, promovendo atividades lúdicas e informativas sobre a importância da sustentabilidade.

Um dos pontos altos do dia foi a entrega do Selo Folia Verde para os blocos que se destacaram por suas práticas sustentáveis. O reconhecimento é um incentivo para que cada vez mais grupos adotem medidas que minimizem o impacto ambiental do Carnaval.

Até o próximo domingo (9/3), cerca de 13 blocos e megablocos terão recebido o Selo, que também foi entregue à Rio Carnaval/Liesa.

DEFESA DO CONSUMIDOR

Procon Carioca já realizou 81 fiscalizações na Sapucaí em quatro noites de desfiles

No segundo dia de desfiles do Grupo Especial, agentes retornaram a seis estabelecimentos que já haviam sido fiscalizados

No segundo dia do desfile do Grupo Especial, nesta segunda-feira (3), a Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor, através do Procon Carioca, retornou a seis estabelecimentos na Sapucaí, que já tinham sido fiscalizados e receberam orientação para adequações às normas. Todos eles regularizaram suas pendências. Nos quatro dias de desfiles, os fiscais do Procon Carioca realizaram 81 fiscalizações no total.

Fiscalizações

28/02 (sexta) – 23

01/03 (sábado) – 31

02/03 (domingo) – 21

03/03 (segunda) – 06



PROGRAMAÇÃO

TERÇA-FEIRA (04/3)

Desfiles na Marquês de Sapucaí

Na terça-feira (04/3), a partir das 22h, quatro escolas do Grupo Especial se apresentam na Marquês de Sapucaí e encerram o histórico desfile das escolas do Grupo Especial do Carnaval carioca. Mocidade Independente de Padre Miguel abre a noite, seguida de Paraíso do Tuiuti e Acadêmicos do Grande Rio. A Portela encerra a noite de desfiles.

A Mocidade fará uma viagem intergaláctica, onde ela se reconecta com seu brilho mais intenso, o de uma Estrela jovem, para questionar os próximos passos em um manifesto pelo futuro da humanidade. O Paraíso do Tuiuti trará para a Sapucaí a história de Xica Manicongo, considerada a primeira travesti do Brasil. A Grande Rio fará uma viagem pelas águas misteriosas do Pará, com o enredo Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós. Para fechar a noite, Portela homenageará Milton Nascimento.

Confira a programação desta terça-feira na Marques de Sapucaí:

GRUPO ESPECIAL:

Terça, 04/03/2025:

22h – Mocidade

23h20 – 23h30 – Paraíso do Tuiuti

0h40 – 1h – Grande Rio

2h – 2h30 – Portela

Terreirão do Samba

A festa no Terreirão do Samba segue a pleno vapor! No oitavo dia de apresentações, o Terreirão do Samba recebe Suel, Dilsinho, Matheus Santos, Pagode do Adame e DJ da FM O Dia para abrir e fechar o evento com chave de ouro. Nessa edição, o público vai poder curtir shows de ícones do samba, além de diversos destaques da nova geração, a preço popular: R$ 20 (meia-entrada ou entrada solidária, com 1kg de alimento não perecível).

Os portões da casa mais democrática e icônica do samba abrem sempre às 20h. Para facilitar, o folião pode antecipar a compra do seu ingresso pela plataforma: www.bilheteriadigital.com.br, mas se preferir pode comprar na hora também. Horário de funcionamento da bilheteria do Terreirão: a partir do dia 20/02, das 12h às 19h, e nos dias de eventos, das 17h às 3h.

Confira a programação desta terça-feira no Terreirão do Samba:

Terça-feira | 04/03

20h – 21h30 – DJ FM O Dia

21h30 – 23h – Matheus Santos

23h30 – 0h40 – Pagode do Adame

01h10 – 2h20 – Suel

02h50 – 4h20 – Dilsinho

04h20 – 5h – DJ FM O Dia

SERVIÇO:

Terreirão do Samba

Local: Rua Benedito Hipólito 66, Praça Onze

Ingressos: a partir de R$ 20, à venda pelo site e www.bilheteriadigital.com.br e na Bilheteria do Terreirão

Bailes da Cinelândia

Muito além dos blocos de rua e dos desfiles apoteóticos da Sapucaí, há outra opção de folia que já virou tradição na cidade: os bailes da Cinelândia! No palco armado diante das escadarias da Câmara Municipal, artistas diversos e Orquestra, fazem a festa com uma seleção de temas carnavalescos e marchinhas clássicas durante os quatro dias de programação!

Nesta terça-feira (04/03), o palco do Baile da Cinelândia contará com 11 apresentações, abrindo e encerrando a noite com a Orquestra Tupy. Também serão realizados os Concursos do Folião Original nas Bexiga/Sombrinha. Às 20h, o baile começa com a Orquestra Tupy e, ao longo da programação, artistas como Sônia Delphino, Alberto Gino, Osmar do Bregue, Reginaldo Bessa, Marcio Gomes, Ellen de Lima, entre outros animarão o público.

Confira a programação desta terça-feira no Baile da Cinelândia:

4 DE MARÇO DE 2025 – TERÇA-FEIRA

HORÁRIO: a partir das 19h30

20h – 20h30 – Orquestra Tupy

20h30 – 20h50 – Sônia Delphino

20h50 – 21h10 – Alberto Gino

21h10 – 21h30 – Osmar do Bregue

21h30 – 21h50 – Reginaldo Bessa

21h50 – 22h10 – Tom da Bahia

22h10 – 22h30 – Intervalo Locutor/DJ

22h30 – 22h50 – Marcio Gomes

22h50 – 23h10 – Ellen de Lima

23h10 – 23h30 – Gottsha

23h30 – 23h50 – Luis Cesar

23h50 – 1h – Encerramento Orquestra Tupy

Blocos de embalo e de enredo da Avenida Chile e Intendente Magalhães

A cidade é folia por todos os cantos, dos blocos de rua aos desfiles no Sambódromo. A festa não para! E, fugindo dos roteiros tradicionais, o Carnaval carioca ganha reforço com uma programação variada pelo Centro do Rio, com desfiles na Avenida Chile, e na Zona Norte, na conhecida Intendente Magalhães.

Confira abaixo a ordem dos desfiles da Série Prata da Intendente Magalhães nesta terça-feira (04/03):

Série Prata: desfiles em 2, 3 e 4 de março

Terça, 4 de março

Avaliação :

18h – América Samba e Paixão

18h30 – Coroado de Jacarepaguá

Desfiles:

20h – Boi da Ilha do Governador

20h40 – Império da Uva

21h20 – Tubarão de Mesquita

22h – Acadêmicos da Abolição

22h40 – Alegria do Vilar

23h20 – Unidos do Jacarezinho

0h – Concentra Imperial

0h40 – Império da Tijuca

1h20 – Cubango

2h – Vila Santa Tereza

Confira abaixo a ordem dos desfiles da Av. Chile neste terça-feira (04/03):

Terça-feira, 4 de março – Desfiles de Blocos de Embalo – LIBERJ

14h – Chorou Cuíca

14h30 – BIS – Imperadores

14h30 – Banda da Folia

15h – Cobras do Arsenal

15h30 – Banda 40 graus

16h- Embaixadores da Folia



Blocos de Rua

54 blocos desfilam pelas ruas da cidade hoje, terça-feira (04/03)

A terça-feira de carnaval será animada!

Na terça-feira (4), tem como destaque o Fervo da Lud, megabloco da cantora Ludmilla, que arrasta multidões pela Primeira de Março. Além disso, a Orquestra Voadora vai agitar o Aterro do Flamengo, a partir das 14h. O Clube do Samba com Diogo Nogueira levará muita música e alegria para a orla de Copacabana e o tradicional, Vagalume, O Verde, vai fazer a festa no Jardim Botânico. Serão 243 blocos até a quarta-feira de Cinzas. E outros 38 no final de semana após o carnaval.

PROGRAMAÇÃO

Para ver a programação completa dos blocos, com data, horário e percurso, basta baixar o aplicativo Blocos do Rio 2025, disponível em todas as plataformas digitais. A ferramenta é gratuita e funciona por geolocalização. Para mais informações, basta acessar o site carnavalderua.rio, que, além da programação, apresenta notícias, galerias e as informações mais atualizadas do Carnaval de Rua Rio 2025.

App Store: https://apps.apple.com/us/app/blocos-do-rio-2025/id6740534225

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.roadmaps.BlocosRio2025&hl=pt_BR&pli=1



Recomendações Importantes

Use preferencialmente o transporte público (trem ou metrô);

Se for embarcar no Aeroporto Santos Dumont e Rodoviária do Rio procure antecipar a sua chegada;

Evite circular de carro nas regiões por onde vai haver deslocamento de blocos e de carros alegóricos;

Busque rotas alternativas. Há um grande número de interdições pela cidade, com movimentação de carros alegóricos, blocos e cortejos;

Nos dias de Carnaval, a Prefeitura do Rio monitora a concentração de público na região da Lapa, contudo não estão previstas interdições ao tráfego na localidade;

Respeite os locais de proibição de estacionamento e fique atento aos horários de restrição,pois reboques estão circulando pela cidade;

Para garantir a segurança dos foliões, informamos que a travessia deve ser realizada exclusivamente na faixa de pedestres e sempre com atenção redobrada;

É muito importante que sejam respeitadas as orientações dos agentes de trânsito e também de toda a sinalização implantada na área;

Moradores que possuam carro particular e vaga de garagem e que necessitem acessar a região interditada do Sambódromo devem fazê-lo pelo Largo do Estácio, sempre portando comprovante de residência (conta de luz, gás, telefone) em seu nome.