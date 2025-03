Secretária se reúne com Comitê PCJ em busca de recursos para a área rural

A secretária de Meio Ambiente e Agricultura, Antonieta Polatto, e técnicos do Departamento de Extensão Rural se reuniram nesta semana com representantes do Comitê das Bacias PCJ. O objetivo do encontro foi dialogar sobre o programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), que deve beneficiar 15 produtores rurais limeirenses.

Também foi abordada a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Rural, bem como futuros financiamentos na área de recursos hídricos e área rural. “O encontro foi muito positivo, trouxemos informações importantes que irão fortalecer nosso trabalho junto aos agricultores do nosso município”, destaca a secretária.

Antonieta conta que o PSA é voltado a proprietários rurais que possuam áreas de sensibilidade ambiental, como remanescentes florestais e nascentes. “É uma forma de incentivar financeiramente a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável de suas atividades agrícolas”, afirma. Os principais objetivos são a preservação do patrimônio genético e do conhecimento tradicional, a regulação do clima, redução do desmatamento e degradação florestal, melhoria da qualidade da água, remoção de carbono e conservação da biodiversidade.