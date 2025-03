Plataforma ‘Minha Rua Calçada’ já teve mais de 75 mil acessos desde seu lançamento

O programa de pavimentação da Prefeitura de João Pessoa vem proporcionando à população ter a rua calçada, com calçadas padronizadas, sem poeira no período de verão e alagamentos no inverno. E o acompanhamento e desenvolvimento desse trabalho pode ser visto na plataforma Minha Rua Calçada, que já teve, desde seu lançamento, 75.932 acessos. O link é o Programa Minha Rua Calçada.

A plataforma do programa foi lançada em dezembro de 2023 e tem uma média diária de 180 acessos. Podem utilizar o serviço os usuários que necessitam de alguma informação sobre sua rua ou desejam fazer um elogio, tirar dúvidas ou dar alguma sugestão. Com a iniciativa, é possível verificar se determinada via será contemplada com a pavimentação e qual situação a rua se encontra – se está em obras, com empresa contratada, em licitação ou em elaboração de projeto.

“A plataforma do Minha Rua Calçada tem grande importância, porque ela dá acesso direto ao cidadão para saber em que fase está qualquer rua com total transparência da gestão”, disse Otto Araújo, diretor de Manutenção e Conservação da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra).

O ‘Minha Rua Calçada’ pode ser acessado no site da Prefeitura de João Pessoa ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. De acordo Otto Araújo, a Prefeitura projeta deixar a cidade 100% pavimentada e, com o programa, a população vai acompanhar e ter a certeza de que aquela rua sem pavimento vai receber a obra de calçamento.

Premiação – Com a evolução e destaque do programa, a plataforma foi premiada na categoria Inteligência Geográfica, durante o evento GovSummit 2024, em São Paulo, que reuniu líderes do governo e especialistas.

Pavimentação – A Prefeitura de João Pessoa vem realizando o maior programa de pavimentação da cidade, com 780 ruas entregues e outras 806 em fase de execução, contratadas ou em licitação.