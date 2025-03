Piscinas municipais ficam abertas neste fim de semana

O novo secretário de Esporte e Lazer de Limeira, João Gomes Júnior, anunciou neste sábado (1º) que as três piscinas municipais estarão abertas para a população neste fim de semana. O funcionamento será das 14h às 18h, proporcionando um espaço de lazer e a oportunidade para a prática de atividades físicas.

Segundo a Secretaria de Esporte e Lazer, servidores da pasta e do Ceprosom (Centro de Promoção Social) serão responsáveis pela recepção, cadastro e trabalho de salva-vidas.

Piscinas abertas aos finais de semana:

– Praça de Esportes Wilson Polatto, no Jardim Esmeralda

– Centro Comunitário João Mofatto, no Parque Hipólito

– Centro Comunitário do Parque Victor D’Andrea (Cecap)

Como acessar as piscinas

Para utilizar as piscinas, é necessário realizar um cadastro prévio. O interessado deverá apresentar um documento de identificação com foto no momento do cadastro. Importante destacar que menores de idade só poderão acessar as piscinas se estiverem acompanhados por um responsável maior de idade.

Além disso, para garantir o acesso, os usuários devem usar traje de banho adequado, como maiô, biquíni, sunga ou shorts de tactel ou nylon em cores escuras.