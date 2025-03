Palpites Nova Iguaçu x Vasco , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (05/03)

O jogo entre Nova Iguaçu x Vasco marcado para acontecer nesta 21h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Caxias que vai buscar a vitória em seus domínios.

Nova Iguaçu x Vasco: Onde Assistir e Horário do Jogo pela Copa do Brasil

Nesta quarta-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília), Nova Iguaçu e Vasco se enfrentam pela segunda fase da Copa do Brasil. Embora o Nova Iguaçu seja o mandante da partida, o jogo será realizado no Estádio Nilton Santos, casa do Botafogo, no Rio de Janeiro. A partida terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere (pay-per-view) e Sportv (canal fechado).

Situação das Equipes

Nova Iguaçu

O Nova Iguaçu chegou à segunda fase da Copa do Brasil após uma vitória expressiva sobre o Barcelona de Porto Velho por 4 a 1. A equipe carioca vem se preparando para enfrentar o gigante Vasco e tentar surpreender o time cruzmaltino, que é amplamente favorito para o confronto.

Vasco

O Vasco, por sua vez, eliminou o União Rondonópolis com uma vitória confortável por 3 a 0. O time, que está em boa fase no Campeonato Carioca, chega para este duelo com um elenco competitivo, buscando avançar mais uma fase da Copa do Brasil para consolidar seu objetivo na temporada.

FICHA TÉCNICA – NOVA IGUAÇU X VASCO

🏆 Competição: Copa do Brasil – Segunda Fase

Copa do Brasil – Segunda Fase 📅 Data: Quarta-feira, 05/03/2025

Quarta-feira, ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos (Casa do Botafogo), Rio de Janeiro (RJ)

Estádio Nilton Santos (Casa do Botafogo), Rio de Janeiro (RJ) 📺 Onde Assistir: Premiere (pay-per-view) e Sportv (canal fechado)

Escalação e Polêmicas de Anderson Daronco

Árbitro: Anderson Daronco

O árbitro Anderson Daronco foi escalado para o duelo entre Nova Iguaçu e Vasco. Daronco, que possui uma carreira de 26 anos, tem sido um dos árbitros mais polêmicos do futebol brasileiro. Em 2024, ele se envolveu em controvérsias, como no jogo entre Fortaleza e Flamengo, onde foi flagrado xingando um torcedor, e no clássico Vasco x Fluminense, quando o Fluminense pediu uma investigação sobre um possível erro de arbitragem.

Prováveis Escalações

Vasco

Técnico: Jorginho

Escalação: Léo Jardim; Weverton, Quintero, Anderson Conceição, Marlon Gomes; Yuri Lara, Rômulo, Sarrafiore, Gabriel Peck; Figueiredo e Raniel.

Nova Iguaçu

Técnico: Alexandre Gallo

Escalação: Gabriel Leite; Lucas, Pablo, Júnior, João Pedro; Luan, Dudu, Rafinha, Vinícius; Caio César e Rikelme.

Retrospecto do Confronto

Este será o primeiro encontro entre Nova Iguaçu e Vasco na Copa do Brasil. O Vasco entra como grande favorito, mas o Nova Iguaçu tentará dificultar o jogo em casa, no Estádio Nilton Santos.

Palpite para Nova Iguaçu x Vasco

O Vasco é o favorito para esta partida, mas o Nova Iguaçu poderá surpreender com um jogo bem estruturado, tentando explorar os contra-ataques.

Palpite: Vitória do Vasco por 2 a 0.

Análise de Dados

