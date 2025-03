PALPITES Danubio x Flamengo Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores da América SUB-20, Hoje (04), ESCALAÇÕES

O jogo entre Danubio x Flamengo acontece Hoje (04) às 19 hs. O mandante da partida neutro QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025 SUB-20.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Danubio x Flamengo – Pré-jogo, onde assistir e informações da Libertadores Sub-20

Nesta terça-feira (4), às 19h (de Brasília), o Flamengo enfrenta o Danubio pela fase de grupos da Taça Libertadores Sub-20, em partida que promete ser decisiva para ambas as equipes. O jogo será realizado no Carfem, e os dois times chegam com três pontos conquistados, brigando pela liderança do grupo.

Como chegam as equipes

Danubio

O time uruguaio começou bem a competição e busca manter a boa fase para garantir a classificação. A equipe aposta na sua organização tática e na força defensiva para tentar segurar o Flamengo.

Flamengo

O Rubro-Negro chega embalado e quer confirmar seu favoritismo na competição. Com uma das melhores bases do Brasil, o Flamengo aposta no talento de seus jovens jogadores para buscar mais uma vitória e encaminhar a vaga para a próxima fase.

Classificação no grupo

Time Pontos Posição Flamengo 3 1º Danubio 3 2º

Onde assistir

A partida entre Danubio x Flamengo pela Libertadores Sub-20 poderá ser acompanhada por transmissão oficial da Conmebol TV e redes sociais dos clubes.

Palpite

O Flamengo é favorito devido à qualidade do seu elenco e ao histórico recente nas competições de base. O Danubio, porém, promete dificultar o jogo, principalmente atuando em casa. Palpite: Flamengo 2×1 Danubio.

A competição promete ser emocionante, e este confronto pode marcar o início de uma jornada vitoriosa para o Flamengo.

