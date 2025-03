PALPITES Barcelona x Corinthians Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores da América, Hoje (05/03), ESCALAÇÕES

Por MRNews



Bahia x Boston River na Libertadores com trio uruguaio em destaque

O Bahia está muito próximo de voltar à fase de grupos da Copa Libertadores após 36 anos. Para isso, precisa superar o Boston River, do Uruguai, na terceira fase preliminar da competição. O primeiro duelo acontece nesta quinta-feira (6), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu. A volta será no dia 13 de março, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O confronto tem um significado especial para três jogadores do elenco tricolor: Luciano Rodríguez, Nicolás Acevedo e Michel Araújo. Naturais do Uruguai, os atletas já enfrentaram o Boston River em outras ocasiões e voltam ao seu país natal com o objetivo de ajudar o Bahia a garantir vaga na fase de grupos.

Bahia chega embalado após eliminar The Strongest

O time comandado por Rogério Ceni vem de uma classificação convincente contra o The Strongest. Após um empate por 1 a 1 na altitude de La Paz, o Tricolor de Aço garantiu a vaga ao vencer por 3 a 0 em Salvador. Esse resultado reforçou a força da equipe, que busca manter sua invencibilidade histórica em casa na Libertadores – o Bahia nunca perdeu um jogo como mandante na competição.

Agora, diante do Boston River, o Tricolor tem a chance de dar mais um passo importante na busca por uma vaga entre os 32 times que disputarão a fase de grupos da Libertadores.

Trio uruguaio do Bahia tem bom retrospecto contra o Boston River

A presença de Luciano Rodríguez, Nicolás Acevedo e Michel Araújo adiciona uma vantagem estratégica ao Bahia. Os três jogadores conhecem bem o futebol uruguaio e já enfrentaram o Boston River em suas trajetórias:

Luciano Rodríguez : três vitórias, dois empates e dois gols marcados pelo Progresso e pelo Liverpool-URU.

: três vitórias, dois empates e dois gols marcados pelo Progresso e pelo Liverpool-URU. Nicolás Acevedo : uma vitória e um empate pelo Liverpool-URU.

: uma vitória e um empate pelo Liverpool-URU. Michel Araújo: uma vitória, um empate, três derrotas e um gol marcado pelo Racing-URU.

Além disso, a contratação de Rodríguez em 2024 por R$ 65 milhões representou o maior investimento da história do futebol nordestino. Acevedo, ex-Liverpool-URU e New York City, e Araújo, ex-São Paulo, completam o trio que pode fazer a diferença no confronto decisivo.

Boston River tenta alcançar a fase de grupos pela primeira vez

O Boston River é um clube em ascensão no futebol uruguaio. Fundado em 1939, disputa sua segunda Libertadores e busca chegar à fase de grupos pela primeira vez. Na fase anterior, eliminou o Ñublense, do Chile, com um empate fora de casa.

O time é comandado pelo brasileiro Jadson Viera, ex-auxiliar de Alexander Medina no Internacional. O Boston River tem um estilo de jogo combativo e aposta em um sistema defensivo sólido para tentar surpreender o Bahia.

Datas e horários do confronto

Ida : 6 de março, 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu.

: 6 de março, 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu. Volta: 13 de março, 21h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Se avançar, o Bahia garantirá presença no sorteio da fase de grupos da Libertadores, marcado para o dia 17 de março.

O Tricolor de Aço segue focado e confiante em sua missão de retornar à fase de grupos da maior competição sul-americana, contando com a força do elenco e o apoio da torcida.

