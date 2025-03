PALPITES Barcelona x Corinthians Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores da América, Hoje (05/03), ESCALAÇÕES

O jogo entre Barcelona x Corinthians acontece Hoje (05) às 19 hs. O mandante da partida Barcelona QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Barcelona x Corinthians – Horário, escalações, arbitragem e onde assistir à Libertadores

O Corinthians encara mais um desafio na Copa Libertadores 2025 nesta quarta-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília), diante do Barcelona de Guayaquil, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, no Equador. A partida é válida pela segunda rodada da fase de grupos e promete ser um teste importante para o Timão, que divide suas atenções com a semifinal do Campeonato Paulista, onde enfrentará o Santos.

Onde assistir Barcelona-SC x Corinthians ao vivo?

TV Aberta: Globo

Globo TV por Assinatura: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

Disney+ Tempo Real: Bolavip Brasil

Como chegam as equipes

Barcelona-SC

A equipe equatoriana busca se recuperar após um início irregular na competição. Jogando em casa, o Barcelona-SC aposta na força da sua torcida para conquistar um bom resultado. Comandado pelo técnico Segundo Castillo, o time deve adotar uma postura ofensiva.

Corinthians

O Timão chega embalado após garantir vaga na semifinal do Paulistão, mas precisa lidar com o desgaste físico e as viagens. O técnico Ramón Díaz conta com o bom momento de Yuri Alberto e a experiência de Memphis Depay para buscar um resultado positivo fora de casa.

Prováveis escalações

Barcelona-SC:

Contreras; Carabalí, Rangel, Vallecilla e Pineida; Arroyo, Leonai e Joaquín Valiente; Solano, Corozo e Octavio Rivero (Gabriel Cortez).

Técnico: Segundo Castillo.

Corinthians:

Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, André Ramalho (Tchoca) e Angileri; José Martínez, Carillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto.

Técnico: Ramón Díaz.

Arbitragem

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Dario Herrera (ARG) Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)

Gabriel Chade (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG) VAR: Silvio Trucco (ARG)

Palpite

O Barcelona-SC tem a vantagem de jogar em casa, mas o Corinthians vem em boa fase e pode surpreender. A expectativa é de um jogo equilibrado, com palpite de empate ou vitória mínima do Corinthians.

