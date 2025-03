Palpites Atlético-MG x Manaus, Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (05/03)

O jogo entre Atlético-MG x Manaus marcado para acontecer nesta 19h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Galo que vai buscar a vitória em seus domínios.

Atlético-MG x Manaus: Onde Assistir e Horário do Jogo da Copa do Brasil

Atlético-MG e Manaus se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h30 (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela segunda fase da Copa do Brasil 2025. A partida será transmitida ao vivo pelo Amazon Prime (streaming).

Situação das Equipes

Atlético-MG

O Galo eliminou o Tocantinópolis na primeira fase da Copa do Brasil, vencendo por 2 a 0, fora de casa. Pelo Campeonato Mineiro, o time garantiu vaga na final e enfrentará o América-MG no sábado (8). A diretoria atleticana solicitou à CBF que o jogo contra o Manaus fosse adiado para a próxima semana, visando maior tempo de recuperação e preparação, mas o pedido não foi aceito.

Os desfalques do Atlético-MG para o duelo são Hulk e Gustavo Scarpa, que não estarão à disposição do técnico Gabriel Milito.

Manaus

O Manaus avançou na Copa do Brasil após eliminar o Independência (AC) nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal. A equipe amazonense chega como azarão, mas busca surpreender o Galo e garantir uma vaga na próxima fase.

FICHA TÉCNICA – ATLÉTICO-MG X MANAUS

🏆 Competição: Copa do Brasil – Segunda Fase

Copa do Brasil – Segunda Fase 📅 Data: Quarta-feira, 05/03/2025

Quarta-feira, ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Mineirão – Belo Horizonte (MG)

Mineirão – Belo Horizonte (MG) 📺 Onde Assistir: Amazon Prime (streaming)

Prováveis Escalações

Atlético-MG

Técnico: Gabriel Milito

Escalação: Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Jemerson, Guilherme Arana; Alan Franco, Battaglia, Igor Gomes; Paulinho, Alisson e Vargas.

Manaus

Técnico: Luizinho Vieira

Escalação: Pedro Henrique; Rennan, Thiago Spice, Raphael Alves, Raphinha; Gilson, Neto, Michel; Douglas, Jô e Ítalo.

Retrospecto do Confronto

Este será o primeiro duelo oficial entre Atlético-MG e Manaus. O Galo entra como grande favorito, jogando em casa e com um elenco mais qualificado.

Palpite para Atlético-MG x Manaus

O Atlético-MG deve impor seu ritmo desde o início, explorando a velocidade de Paulinho e Vargas. O Manaus tentará segurar a pressão, mas a superioridade técnica do Galo deve definir o jogo.

Palpite: Vitória do Atlético-MG por 3 a 0.

Análise de Dados

