Palpites Aparecidense x Cascavel , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (04/03)

O jogo entre Aparecidense x Cascavel marcado para acontecer nesta 21h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Aparecidense que vai buscar a vitória em seus domínios.

Aparecidense x Cascavel: onde assistir, horário e escalações na Copa do Brasil

Aparecidense e Cascavel se enfrentam nesta terça-feira (4) em duelo único válido pela segunda fase da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília) no estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. O vencedor da partida garante vaga na terceira fase do torneio.

Onde assistir Aparecidense x Cascavel ao vivo?

TV: SporTV

SporTV Tempo real: ge acompanha os lances minuto a minuto

Como chegam as equipes?

A Aparecidense vem de uma eliminação precoce no Campeonato Goiano, mas conseguiu evitar o rebaixamento e avançou na Copa do Brasil ao bater o Votuporanguense nos pênaltis, fora de casa. O técnico Lúcio Flávio, ex-jogador do Botafogo, busca levar o Camaleão à terceira fase da competição nacional.

O Cascavel, por sua vez, eliminou o América-MG na primeira fase com uma vitória por 1 a 0 e agora tenta fazer história ao chegar pela primeira vez na terceira etapa da Copa do Brasil. Nas últimas três participações, o time paranaense caiu na segunda fase em 2021 e 2022, além de ter sido eliminado na estreia em 2023.

Prováveis escalações

Aparecidense – Técnico: Lúcio Flávio

O treinador deve repetir a formação que venceu o Votuporanguense. O destaque fica para o centroavante Renan Gorne, peça fundamental no ataque do Camaleão.

Provável time: Matheus Alves; David Júnior, Wellington, Vanderley e Xavier; Dyego, Allef e Pedrinho; João Marcos, Renan Gorne e Kaio Nunes.

Desfalques: Nenhum

Nenhum Pendurados: Nenhum

Cascavel – Técnico: Tcheco

O time deve ser o mesmo que superou o América-MG na estreia. O técnico Tcheco ficou satisfeito com o desempenho defensivo da equipe e deve manter a estrutura, com Josiel como referência no ataque.

Provável time: Jean Carlos; Libano, Geovane, Miguel Alcântara e Paulo Victor; Alex Paulino, Serafini, Robinho, João Pedro e Felipe Martins; Josiel.

Desfalques: Nenhum

Nenhum Suspensos: Nenhum

Arbitragem

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ) Assistente 1: Thiago Henrique Neto Corrêa (RJ)

Thiago Henrique Neto Corrêa (RJ) Assistente 2: Gustavo Mota Correia (RJ)

A partida promete ser equilibrada, com a Aparecidense jogando em casa e o Cascavel motivado após eliminar um time da Série A. Quem vencer avança para a terceira fase da Copa do Brasil e garante uma premiação significativa.

Análise de Dados

