Operação Centro Seguro faz 45 abordagens, com encaminhamentos aos serviços sociais

A Operação Centro Seguro totalizou 45 abordagens sociais nesta semana. Desse total, nove pessoas em situação de vulnerabilidade social foram encaminhadas ao Centro de Acolhida, e outras quatro, ao Centro POP. A iniciativa é da Prefeitura de Limeira, executada pelo Ceprosom e Guarda Civil Municipal (GCM), com apoio da Secretaria de Saúde.

A maior parte do trabalho ocorreu na região central, no entanto, as equipes de abordagem estiveram no Jd. Glória, Jd. Vista Alegre e no Jd. Graminha, e ainda, na Av. Campinas e na Via Antônio Cruãnes Filho.

Lançada pelo prefeito Murilo Félix no início do mês, a Operação Centro Seguro tem como objetivo garantir mais segurança a comerciantes e moradores, e ao mesmo tempo, oferecer acolhimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social. O chefe do Executivo afirmou que o trabalho continuará no Centro, assim como nos bairros e áreas verdes da cidade.

Serviço:

As abordagens sociais podem ser solicitadas pelos telefones 199 (Defesa Civil) ou 153 (Guarda Civil Municipal)

Já o Centro POP pode ser contatado pelo telefone 3442-4602