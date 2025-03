Março começa com 1.558 vagas de emprego no Rio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Trabalha Rio aproxima profissionais em busca de emprego de empresas parceiras da SMTE – Roberto Moreyra/SMTE

Em meio ao Carnaval, a Prefeitura do Rio divulga nesta segunda-feira (03/03), por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), a lista das 1.558 vagas de emprego abertas na cidade. Destas, 247 são destinadas a pessoas com deficiência. Para quem quer trabalhar com atendimento ou vendas por telefone, por exemplo, há 730 oportunidades em bairros como Cidade Nova, Taquara, Jacarepaguá e Del Castilho.

Além dessas vagas, outras oportunidades estão espalhadas por diversos bairros da cidade. Na Tijuca, por exemplo, há três vagas para sushiman, com salário de R$ 2.014. Para se candidatar, é necessário ter ensino médio completo e pelo menos seis meses de experiência.

Ainda na lista, encontram-se 70 vagas para repositor de mercadoria, 65 para operador de caixa, 43 para motoristas, 31 para diferentes tipos de fiscal (caixa, atendimento ao cliente e prevenção de perdas), 30 para auxiliar de carregamento, 15 para eletricista de frota, 2 para ladrilheiro e uma para assistente de TI, entre muitas outras.

– “Segundo dados do Booking, o Rio é a segunda cidade mais procurada do mundo durante o Carnaval, ficando atrás apenas de Dubai. Neste período, a cidade deverá movimentar R$ 5,7 bilhões na economia, conforme estimativas da Prefeitura. E, com os grandes eventos que o prefeito Eduardo Paes está promovendo, o Rio criará ainda mais oportunidades para os cariocas – afirma o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira.

Para quem está em busca de estágio, há oportunidades para os seguintes cursos: Comunicação Social (10 vagas), Pedagogia (10), Arquitetura (7), Ciências Contábeis (6), Turismo (5), Administração (4), Ciência da Computação (4), Marketing (3), Tecnologia da Informação (3), Matemática (3), Farmácia (3), Nutrição (2), Letras/Português/Inglês (2), Técnico de Enfermagem (2), Técnico em Eletrônica (1), Design Gráfico (1), Gestão de Recursos Humanos (1), Fisioterapia (1), Química/Química Industrial (1), Publicidade (1), História (1), e Direito (1).

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda recebe a lista de vagas das empresas, que definem os requisitos necessários para a contratação. De acordo com o perfil da vaga, a SMTE aplica filtros para selecionar as pessoas que atendem a todos os critérios e as encaminha para as empresas. Existem três tipos de processos seletivos: currículos (quando a empresa solicita o currículo para análise), link (quando a empresa disponibiliza o link da plataforma para o candidato preencher), e entrevista presencial (quando a empresa agenda um dia e horário para a entrevista presencial).

Cadastro de Currículos pela Internet ou nas Centrais do Trabalhador

Os trabalhadores que quiserem cadastrar o currículo no banco de oportunidades da SMTE podem acessar o link: https://tr.ee/L30k1tDGoz. Quem não tem acesso à internet pode fazer a inscrição presencialmente em uma das sete Centrais do Trabalhador nos seguintes endereços:

Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD)

Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº)

Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931)

Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080)

Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 247 e 248)

Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58)

Tijuca (Rua Camaragibe, 25)

Os postos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para a inscrição, é necessário levar RG, CPF, PIS e currículo. Pessoas com deficiência podem enviar o currículo para o e-mail: [email protected] ou comparecer ao Centro de Atenção à Pessoa com Deficiência (CIAD) no Centro.

Empresas interessadas em divulgar suas vagas gratuitamente no banco de dados da SMTE podem se cadastrar através do link: https://bit.ly/Cadastro_de_Vagas_SMTE.

As vagas também são divulgadas no site https://trabalho.prefeitura.rio/ e no Instagram da Secretaria (@trabalho.rio).

SUBPREFEITURA DO CENTRO E CENTRO HISTÓRICO: Glória – Saúde – Gamboa – Santo Cristo – Caju – Centro – Lapa – Rio Comprido – Catumbi – Cidade Nova – Estácio – São Cristóvão Mangueira – Benfica – Vasco da Gama – Santa Teresa



Administração (Estágio) – Superior Incompleto – Centro

Arquitetura (Estágio) – Superior Incompleto – Centro

Ciência da Computação (Estágio) – Superior Incompleto – Centro

Ciências Contábeis (Estágio) – Superior Incompleto – Centro

Comunicação Social (Estágio) – Superior Incompleto – Benfica, Centro e São Cristóvão

Direito (Estágio) – Superior Incompleto – Centro

História (Estágio) – Superior Incompleto – Centro

Mecânico de Frota Leve – Médio Completo – Caju

Operador de Teleserviços – Médio Completo – Cidade Nova

Padeiro – Fundamental Completo – Catumbi

Pedagogia (Estágio) – Superior Incompleto – Centro

Publicidade e Propaganda (Estágio) – Superior Incompleto – Centro

Química, Química Industrial (Estágio) – Superior Incompleto – Benfica

Técnico de Enfermagem (Estágio) – Médio Incompleto – Centro

Técnico de Enfermagem (Estágio) – Médio Completo, Médio Incompleto – Centro

Vendedor – Médio Completo – CajuPCD

Agente Administrativo – Médio Completo – Centro

Assistente de Compras – Médio Completo – Gamboa

Assistente de Planejamento – Médio Completo – Santo Cristo

Fiscal de Caixa – Fundamental Completo – São Cristóvão

Fiscal de Loja – Médio Completo – Centro

Jovem Aprendiz Administrativo – Médio Incompleto – Saúde

Mecânico de Refrigeração – Médio Completo – Cruz Vermelha

Mecânico de Refrigeração – Superior Completo – Centro

Meio Oficial de Manutenção Com Nr-10 – Médio Completo – Centro

Monitor de Operações – Fundamental Completo – São Cristóvão

Técnico Mecânico – Fundamental Completo – Centro

SUBPREFEITURA DA ZONA SUL: Botafogo – Flamengo – Laranjeiras – Catete – Cosme Velho Humaitá – Urca – Copacabana – Leme – Ipanema – Leblon – Lagoa – Jardim Botânico – Gávea – Vidigal – São Conrado – Rocinha



Arquitetura (Estágio) – Superior Incompleto – Ipanema

Auxiliar de Serviços Gerais – Fundamental Incompleto – Humaitá

Comunicação Social (Estágio) -Superior Incompleto – Botafogo e Copacabana

Gerenciador de Lanchonete – Médio Completo – Botafogo

Nutrição (Estágio) – Superior Incompleto – Flamengo

Padeiro – Fundamental Completo – Laranjeiras

Pedagogia (Estágio) – Superior Incompleto – Botafogo

Turismo (Estágio) – Superior Incompleto – Ipanema, Cosme Velho, LeblonPCD

Assistente Administrativo Pedagógico – Médio Completo – Botafogo

Auxiliar de Cozinha – Fundamental Completo – Botafogo

Auxiliar de Cozinha – Médio Completo – Leblon

Auxiliar de Serviços Gerais – Fundamental Completo – Botafogo

Recepcionista – Médio Completo – Leblon

SUBPREFEITURA DA GRANDE TIJUCA: Praça da Bandeira – Tijuca – Alto da Boa Vista – Vila Isabel Maracanã – Andaraí – GrajaúAdministração (Estágio) – Superior Incompleto – Maracanã

Churrasqueiro – Fundamental Completo – Vila Isabel

Farmácia (Estágio) – Superior Incompleto – Barra Da Tijuca E Vila Isabel

Fisioterapia (Estágio) – Superior Incompleto – Tijuca

Matemática (Estágio) – Superior Incompleto – Tijuca

Pedagogia (Estágio) – Superior Incompleto – Tijuca

Publicidade e Propaganda (Estágio) – Superior Incompleto – Tijuca

Sushiman – Médio Completo – Tijuca

SUBPREFEITURA DA ZONA NORTE: Ramos Bonsucesso – Olaria – Maré São Francisco Xavier Rocha – Riachuelo – Sampaio – Engenho Novo – Lins de Vasconcelos – Méier – Todos os Santos Cachambi – Engenho de Dentro – Água Santa – Encantado – Piedade – Abolição – Pilares – Irajá Vila Kosmos – Vicente de Carvalho – Vila da Penha – Vista Alegre – Colégio- Madureira – Campinho – Quintino – Bocaiúva – Cavalcanti – Engenheiro Leal – Cascadura – Vaz Lobo Turiaçu – Rocha Miranda – Honório Gurgel – Oswaldo Cruz – Bento Ribeiro – Marechal Hermes – Higienópolis – Maria da Graça –

Del Castilho – Inhaúma – Engenho da Rainha – Tomás Coelho Complexo do Alemão – Penha – Penha Circular – Braz de Pina – Vigário Geral – Cordovil – Parada de Lucas – Jardim América – Anchieta – Guadalupe – Parque Anchieta – Ricardo de Albuquerque – Coelho Neto – Acari – Barros Filho – Costa Barros – Pavuna – Parque ColúmbiaArquitetura (Estágio) – Superior Incompleto – Del Castilho e Méier

Comunicação Social (Estágio) – Superior Incompleto – Engenho de Dentro e Méier

Gestão de Recursos Humanos (Estágio) – Superior Incompleto – Penha Circular

Letras Português / Inglês (Estágio) – Superior Incompleto – Cachambi

Marketing (Estágio) – Superior Incompleto – Cachambi

Operador de Teleatendimento – Médio Completo – Del Castilho

Padeiro – Fundamental Completo – Engenho Novo

Pedagogia (Estágio) – Superior Incompleto – Méier e Campinho

Técnico de Enfermagem (Estágio) – Médio Incompleto – Rocha Miranda

Técnico de Enfermagem (Estágio) – Médio Completo – Rocha Miranda

PCD

Auxiliar de Serviços Gerais – Médio Completo – Madureira

Montador – Médio Completo – Higienópolis

SUBPREFEITURA DA ZONA OESTE I: Bangu – Padre Migue – Senador Camará – Gericinó – Vila Kennedy – Jabour – Santíssimo – Deodoro – Vila Militar – Campo dos Afonsos – Magalhães Bastos – Realengo – Jardim Sulacap



Direito (Estágio) – Superior Incompleto – Realengo

Mecânico de Frota Leve – Médio Completo – Bangu

SUBPREFEITURA DA ZONA OESTE II: Campo Grande – Senador

Vasconcelos – Inhoaíba – Cosmos

Ciência da Computação (Estágio) – Superior Incompleto – Campo Grande

Comunicação Social (Estágio) – Superior Incompleto – Campo Grande

SUBPREFEITURA DA ZONA OESTE III: Paciência – Santa Cruz – Sepetiba – Guaratiba – Barra de Guaratiba – Pedra de Guaratiba – Ilha de GuaratibaPCD

Analista Administrativo de Qualidade – Superior Incompleto – Santa Cruz

Analista de Facilities – Superior Completo – Santa Cruz

Auxiliar de Recrutamento e Seleção – Médio Completo – Santa Cruz

Operador de Produção – Médio Completo – Santa Cruz

SUBPREFEITURA DE JACAREPAGUÁ: Jacarepaguá – Anil – Gardênia Azul – Curicica – Freguesia – Pechincha – Taquara – Tanque – Praça Seca – Vila Valqueire – Cidade de DeusAçougueiro – Fundamental Completo – Taquara

Assistente de Ti – Superior Incompleto – Taquara

Atendente de Cafeteria – Médio Completo – Taquara

Atendente de Venda de Cartão – Médio Completo – Taquara

Auxiliar de Açougue – Fundamental Completo – Taquara

Auxiliar de Carregamento – Médio Completo – Jacarepaguá

Auxiliar de Cozinha – Médio Completo – Taquara

Auxiliar de Depósito – Médio Completo – Taquara

Auxiliar de Manutenção – Médio Completo – Taquara

Auxiliar de Pátio – Médio Completo – Jacarepaguá

Auxiliar de Pátio – Fundamental Incompleto – Jacarepaguá

Auxiliar de Recebimento de Notas Fiscais – Médio Completo – Taquara

Borracheiro – Fundamental Incompleto – Jacarepaguá

Chefe de Seção (Açougue) – Médio Completo – Taquara

Chefe de Seção (Cafeteria) – Médio Completo – Taquara

Chefe de Seção (Depósito) – Médio Completo – Taquara

Chefe de Seção (Frente de Caixa) – Médio Completo – Taquara

Chefe de Seção (Hortifruti) – Médio Completo – Taquara

Chefe de Seção (Manutenção) – Médio Completo – Taquara

Chefe de Seção (Mercearia) – Médio Completo – Taquara

Chefe de Seção (Padaria) – Médio Completo – Taquara

Chefe de Seção (Perecíveis) – Médio Completo – Taquara

Chefe de Seção (Prevenção de Perdas) – Médio Completo – Taquara

Chefe de Seção (Recebimento) – Médio Completo – Taquara

Chefe de Venda de Cartão – Médio Completo – Taquara

Comunicação Social (Estágio) – Superior Incompleto – Taquara

Cozinheiro – Médio Completo – Taquara

Eletricista de Frota – Fundamental Completo – Jacarepaguá

Eletricista de Frota – Fundamental Incompleto – Jacarepaguá

Empacotador – Médio Incompleto – Taquara

Estoquista – Médio Completo – Jacarepaguá

Estoquista – Médio Completo – Jacarepaguá

Fiscal de Atendimento ao Cliente – Médio Completo – Taquara

Fiscal de Caixa – Médio Completo – Taquara

Fiscal de Prevenção de Perdas – Médio Completo – Taquara

Gerenciador de Lanchonete – Médio Completo – Freguesia

Marketing (Estágio) – Superior Incompleto – Taquara

Matemática (Estágio) – Superior Incompleto – Freguesia e Jacarepaguá

Mecânico de Frota Leve – Médio Completo – Jacarepaguá

Mecânico de Frota Leve – Médio Completo – Jacarepaguá

Motorista Manobreiro – Fundamental Completo – Jacarepaguá

Motorista Manobrista – Fundamental Incompleto – Jacarepaguá

Nutricionista – Superior Completo – Taquara

Operador de Caixa – Médio Completo – Taquara

Operador de Empilhadeira – Médio Completo – Taquara

Operador de Telemarketing (Ativo / Receptivo) – Médio Completo – Jacarepaguá

Operador de Televendas – Médio Completo – Taquara

Pedagogia (Estágio) – Superior Incompleto – Jacarepaguá

Pizzaiolo – Fundamental Completo – Freguesia

Repositor de Mercadorias – Médio Completo – Taquara

Repositor Pleno de Mercadorias – Médio Completo – TaquaraPCD

Planejamento e Controle de Eng. Manutenção – Superior Incompleto – Jacarepaguá

SUBPREFEITURA DA BARRA DA TIJUCA, RECREIO E VARGENS: Joá – Itanhangá – Barra da Tijuca – Camorim – Vargem Pequena – Vargem Grande – Recreio dos Bandeirantes – Grumari Barra OlímpicaAdministração (Estágio) – Superior Incompleto – Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes

Assistente de Produtos Financeiros – Médio Completo – Barra da Tijuca

Ciências Contábeis (Estágio) – Superior Incompleto – Barra da Tijuca

Direito (Estágio) – Superior Incompleto – Barra da Tijuca

Farmácia (Estágio) – Superior Incompleto – Barra da Tijuca

Líder de Turma – Médio Completo – Barra da Tijuca

Orientador de Tráfego para Estacionamento – Médio Incompleto – Barra da Tijuca

Pedagogia (Estágio) – Superior Incompleto – Barra da Tijuca

Publicidade e Propaganda (Estágio) – Superior Incompleto – Barra da Tijuca

Turismo (Estágio) – Superior Incompleto – Barra da TijucaPCD

Auxiliar Administrativo – Médio Completo – Barra da Tijuca

Coordenador, Especialista ou Gerente – Médio Completo – Barra da Tijuca

Operador de Loja – Médio Completo – Barra da Tijuca

Promotor de Vendas – Médio Completo – Barra da Tijuca

SUBPREFEITURA DAS ILHAS DO GOVERNADOR/FUNDÃO/PAQUETÁ: Ribeira – Zumbi – Cacuia Pitangueiras – Praia da Bandeira – Cocotá – Bancários – Freguesia – Jardim Guanabara – Jardim Carioca – Tauá – Moneró – Portuguesa – Galeão – Cidade Universitária – Paquetá



Turismo (Estágio) – Superior Incompleto – Galeão

REGIÃO METROPOLITANA: Niterói, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e outras regiões

Ajudante de Entregas – Fundamental Completo – Duque de Caxias

Conferente – Médio Completo – Duque de Caxias

Design Gráfico (Estágio) – Superior Incompleto – Jardim Meriti

Direito (Estágio) – Superior Incompleto – São Gonçalo (Gradim)

Ladrilheiro – Fundamental Incompleto – Duque De Caxias

Pedreiro – Fundamental Incompleto – Duque de Caxias

Servente de Obras – Fundamental Incompleto – Duque De Caxias

Técnico em Eletrônica (Estágio) – Médio Incompleto – Centro (São Gonçalo)

Tecnologia da Informação (Estágio) – Superior Incompleto – São Gonçalo (Jardim Catarina)PCD

Estoquista – Médio Completo – Duque de Caxias

Operador de Caixa – Médio Completo – Nilópolis

Repositor – Médio Completo – Nova Iguaçu

* VAGAS COMUNS A TODAS AS SUBPREFEITURAS : Vagas de empresas com filiais em várias regiões do Rio de Janeiro ou atividades de trabalho com local não fixo



Ajudante de Motorista – Fundamental Completo

Assistente de Coleta (Domiciliar) – Superior Incompleto

Motorista de Caminhão – Fundamental Completo

Motorista (Caminhão Baú) – Fundamental CompletoPCD

Advogado Pleno | Jurídico Trabalhista – Pós Graduado

Advogado Pleno| Jurídico Negócios – Superior Completo

Analista Comercial Pleno – Superior Completo

Analista de Afiliados Sênior – Médio Completo

Analista de Importações Sênior – Médio Completo

Analista de Mídia Sênior – Superior Completo

Analista de Operações Sênior – Médio Completo

Analista de Processos Sênior – Médio Completo

Analista de Riscos e Controles Plenos – Superior Completo

Auxiliar de Manutenção – Médio Completo

Auxiliar de Serviços Gerais – Fundamental Completo

Bombeiro Hidráulico – Fundamental Completo

Coordenador de Mídia – Médio Completo

Especialista de Estratégia de Mídia Paga – Médio Completo

Especialista de M&A – Superior Completo

Gerente de Produto de Dados – Médio Completo

Operador de Loja – Médio Completo

Promotor de Vendas – Médio Completo