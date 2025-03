Manutenção em rede de água interdita rua do Jd. Piratininga

A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a Rua Pedro Antônio de Barros, entre a Av. Piracicaba e Rua Antônio Cândido de Camargo, no Jd. Piratininga, ficará interditada a partir das 19h de sábado (1º de março) até as 4h do domingo (2). No trecho, a BRK fará manutenção na rede de água.

Durante o período da interdição, os motoristas que trafegarem pela Rua Pedro Antônio de Barros, no sentido da Av. Piracicaba, deverão seguir pela Rua Antônio Cândido de Camargo, fazendo o retorno na Av. Maria Buzolin. O local estará sinalizado para orientação aos motoristas. Caso necessário, agentes de trânsito poderão ser acionados pelos telefones 3441-2816 ou 3441-5469.

Abastecimento

Devido à manutenção, o fornecimento de água na região será afetado das 23h do sábado até as 3h do domingo.