Por MRNews



Mania de Você,

‘Chegou tua hora’: Ísis Efetua Dois Tiros em Berta e Confessa o Que Fez com Henrique em Mania de Você

Em uma reviravolta impactante, a vilã Ísis (Mariana Ximenes) finalmente pagará pelos crimes cometidos em Mania de Você. Nos próximos capítulos da novela das nove da Globo, os telespectadores poderão testemunhar o momento crucial em que Ísis tentará assassinatar Berta (Eliane Giardini), mas acabará sendo presa de forma dramática.

Determinada a acabar com a vida de sua ex-sogra, Ísis atrairá Berta para um local isolado, onde tentará executá-la. Com uma arma em mãos, a vilã dispara dois tiros contra a milionária, mas, por sorte, não consegue acertá-la. Confiante, ela faz uma declaração ameaçadora, revelando seu desejo de finalizar o ciclo de destruição que começou com a morte de Henrique: “Chegou tua hora, Berta! Matei o filho e agora vou matar a mãe! Tá pronta pra encontrar o Henrique?”, diz Ísis, sem saber que suas palavras estão sendo registradas Resumo de novelas.

Neste momento, a vilã será surpreendida pela polícia. Um delegado, acompanhado de agentes, surgirá do esconderijo e a prenderá em flagrante. “Está presa, Ísis. Tem o direito de ficar calada e chamar um advogado”, anunciará o delegado, interrompendo a tentativa de fuga de Ísis.

A prisão de Ísis será um alívio para Berta, que terá a confirmação de que sua nora, responsável por tantos crimes, finalmente será punida. “Delegado, agora o senhor tem a confissão de todos os crimes que a minha nora cometeu”, dirá Berta, com um sorriso de satisfação. O delegado confirmará que tudo foi gravado, tornando a confissão irrefutável.

Mesmo presa, Ísis não perderá a postura arrogante e gritará para os policiais que logo estará livre: “Não vou ficar presa muito tempo!”. Porém, Berta, enfurecida, responderá de forma definitiva: “Ah, vai! Em nome do meu filho que você matou, eu te garanto: vou mover mundos e fundos para que você apodreça na cadeia!”

Enquanto Ísis é levada algemada, Berta sentirá o peso de tudo o que aconteceu, mas também o alívio de ver a justiça sendo feita. Leidi (Thalita Carauta), que também desempenhou um papel importante na prisão de Ísis, comemorará sua vitória, orgulhosa de ter garantido sua segurança ao delatar a vilã.

Essas cenas estão previstas para ir ao ar no próximo dia 25, marcando a reta final de Mania de Você, que promete fechar sua trama com justiça sendo feita e reviravoltas emocionantes para os personagens que tanto sofreram nas mãos de Ísis.

Obcecada por Mavi e Luma, Mércia leva as vítimas a um destino aterrorizante em Mania de Você

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, os telespectadores poderão testemunhar o desenrolar de um dos momentos mais aterrorizantes da trama, quando Mércia (Adriana Esteves) revela sua verdadeira face e leva a história a um novo nível de tensão.

A obsessão de Mércia e a criação de um pesadelo

Desde o início, Mércia tem sido uma personagem que manipula e controla, mas o que vem a seguir desafia qualquer expectativa. Obcecada pela ideia de reunir sua família idealizada, a ex-governanta passará a agir de maneira ainda mais extrema, cometendo atos impensáveis, como atropelar mafiosos russos para salvar Molina (Rodrigo Lombardi) e o levando a um local simbólico de seu passado: a misteriosa mansão na ilha dos Corvos.

Em um momento dramático, Mércia atrai Mavi (Chay Suede) e Luma (Agatha Moreira) para a ilha, fingindo que está disposta a entregar Molina à polícia. Contudo, a realidade é bem diferente. A personagem, completamente obcecada, tenta forçar a reunião da família à sua maneira, criando uma atmosfera de terror psicológico no Resumo de Novelas.

Recriando o passado de forma perturbadora

Na ilha, Mércia tenta recriar o passado de maneira perturbadora, com a intenção de apagar os erros cometidos ao longo dos anos. “É uma bênção estarmos todos vivos e juntos! É a nossa chance de zerar os últimos dez anos de tantos enganos, em que sofremos tanto e nos fizemos tão mal!”, ela declara, em um estado de delírio. Mavi e Luma, incrédulos, começam a perceber que estão imersos em uma situação cada vez mais surreal.

O cenário é de completo caos, onde Mércia, ignorando os olhares tensos de seus convidados, tenta até recriar o almoço do passado. O clima de tensão só aumenta quando Luma começa a suspeitar que a refeição possa estar envenenada, e Mavi, impaciente, questiona o comportamento excêntrico de Mércia.

A verdadeira obsessão de Mércia e o desfecho da trama

Mércia, sem limites, continua seu teatro insano, tentando convencer a todos de que a ilha representa uma segunda chance, uma “reparação histórica”. Ela revela que comprou a ilha com o dinheiro que roubou de Mavi ao longo dos anos e que está determinada a limpar o coração de cobranças e mágoas. Sua ideia é que, ao estarem juntos, eles podem finalmente superar o que passou e começar uma nova vida.

Esse momento é um dos mais intensos da reta final da novela, destacando o verdadeiro nível de obsessão de Mércia e preparando o palco para um desfecho eletrizante e imprevisível. A trama promete continuar a prender a atenção do público, enquanto os personagens tentam desvendar os reais planos da vilã.

Conclusão

Com um enredo repleto de tensão, mistério e ação, Mania de Você se aproxima de um clímax arrebatador. A personagem de Mércia, completamente transformada pela obsessão, é um exemplo de como o poder da mente pode ser mais perigoso do que qualquer arma. A novela, que vem conquistando os telespectadores, está prestes a revelar suas camadas mais sombrias e surpreendentes.