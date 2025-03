GCM impede furto em loja de automóveis no Jardim Ana Maria – Agência de Notícias

Posted on

Com a chegada do Carnaval, a Prefeitura de João Pessoa tem feito diversos alertas à população para que o período seja aproveitado com responsabilidade. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reforça sobre os riscos de contaminação por Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e reforça a importância da prevenção. A médica infectologista da Rede Municipal […]