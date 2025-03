Escolas de samba, tribos indígenas e clubes de frevo conquistam público na segunda noite do evento

O colorido e a simpatia das 15 agremiações que passaram pela Avenida Duarte Silveira na noite deste domingo (2) fizeram a alegria do público na segunda noite do Carnaval Tradição 2025. Realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope) e Liga Carnavalesca de João Pessoa, o evento segue até a terça-feira (4), iniciando sempre a partir das 17h.

“Em 2025, nós estamos constatando que a linha de política de cultura da Funjope, tanto da cultura popular, da carnavalesca está dando muitos resultados. Desde o ano passado, vínhamos observando a qualificação, uma maior capacidade criativa, inventiva das agremiações do Carnaval Tradição. Neste ano, nós, novamente, constatamos isso”, observou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Primeiro, segundo ele, um renascimento do próprio Carnaval Tradição. A Prefeitura e a Funjope vêm trabalhando para isso por meio de investimentos de recursos financeiros que, este ano, foi de R$ 1.146.000,00 de subvenção direta paga a todas as agremiações carnavalescas.

Além disso, o diretor lembrou que foram incorporados os maracatus ao Carnaval Tradição. “E o resultado dessa política é isso que nós estamos vendo na avenida, escolas, tribos indígenas carnavalescas, ala ursas, clubes de orquestra, os próprios maracatus, todos muito mais preparados, com uma maior presença de carnavalescos na avenida que ganhou uma estrutura de iluminação, de arquibancada, de decoração”, enumerou.

Marcus Alves ressalta que o Carnaval de João Pessoa está um sucesso desde as prévias, com a abertura do show da cantora Elba Ramalho até a Via Folia e a agora no Carnaval Tradição. “Ficamos muito contentes com o resultado de tudo isso, um resultado de uma política correta e justa do prefeito Cícero Lucena para a área de cultura”, acrescentou.

Domingo – Passaram pela avenida neste domingo (2) os convidados Maracatu Batuque de Raiz, Tribo Indígena Pataxós e Tribo Indígena Xingu. Também desfilaram a Tribo Indígena Africanos (A), Clube São Rafael (A), Tribo Indígena Tupi Guarani (A), Clube Piratas (A), Tribo Indígena Ubirajara (A) e Clube Ciganos (A).

Para fechar a noite, foi a vez das seis escolas de samba: Guardiões do Samba, Acadêmicos do Ritmo, Pavão de Ouro, Malandros do Morro, Império do Samba e Unidos do Roger.

Público – As pessoas que foram assistir aos desfiles acompanharam os passos e as coreografias das agremiações. O aposentado Manoel Rodrigues fez questão de observar cada grupo e aprovou o que viu. “Estou achando excelente. Hoje é o primeiro dia que venho e estou achando muito bom. Para mim, a organização está ótima e a segurança também”.

A cuidadora Lilian Paz afirmou que ama o Carnaval Tradição e elogiou o evento. “Estou achando maravilhoso, melhor do que nos outros anos. A cada ano o Carnaval de João Pessoa está se aperfeiçoando na organização, na segurança. Além disso, as pessoas estão mais tranquilas, vieram realmente para curtir o Carnaval. Dá para trazer a família toda. Eu amo essa festa. Vim hoje para ver até a última escola de samba e amanhã estarei aqui de novo”, prometeu.

“Estou achando muito bonito, bem organizado. É um ambiente seguro. Inclusive, observei muitos policiais. Dá para vir e ficar até mais tarde. Vim com um grupo de amigos e vamos ficar até o final”, comentou o comerciante Francisco Dias de Brito, do município de Cabedelo.

Comerciantes – Para os comerciantes, os eventos realizados pela Prefeitura de João Pessoa representam sempre a oportunidade de garantir uma renda extra, contribuindo para o sustento das famílias.

Severino Soares trabalha com espetinhos há 26 anos e sempre participa dos eventos realizados pela Prefeitura. “Já vendi bastante. Estou satisfeito e tem dado muito certo a cada ano que eu trabalho aqui. A gente vê toda essa animação, muita gente chegando para curtir os desfiles. Estou muito alegre e a expectativa é vender bastante”.

Para Vilma Vieira do Livramento, que comercializa lanches e bebidas, o objetivo é conquistar a clientela com sua simpatia durante todos os dias do Carnaval Tradição. “Estamos vendendo um bocado e nossa expectativa é de vender mais a cada dia. Trabalhamos há 15 anos nas festas e estou dando graças a Deus que este ano tem mais um dia. Aqui o cliente sempre sai satisfeito”, declarou.

Saúde – A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) montou um posto especial oferecendo serviços de teste rápido de hepatite, sífilis e HIV, além de distribuição de preservativos e orientação à população com relação à prevenção durante o Carnaval. Os foliões podem fazer testagem rápida no ponto fixo e a equipe da Saúde distribui preservativos na avenida com o público.

Segurança – Durante a programação do Carnaval de João Pessoa, desde as prévias até o tradicional desfile do Carnaval Tradição, os foliões contam com um aparato de segurança que envolve a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana e o Corpo de Bombeiros. Por noite, somente a Polícia Militar conta com um efetivo médio de 50 policiais a pé e no serviço motorizado, utilizando cinco viaturas.

A ação de segurança também conta com o apoio de diversas secretarias municipais, a exemplo da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), secretarias de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Infraestrutura (Seinfra), Saúde (SMS), Limpeza Urbana (Emlur).

Programação

Segunda-feira (3) – 17h

Maracatu Pé de Elefante (convidado)

Maracatu Baque Mulher (convidado)

Ala Ursa Urso Alpha (convidado)

Ala Ursa Treme Terra (A)

Ala Ursa Gorila Louco (A)

Ala Ursa Urso Branco (A)

Ala Ursa Urso da Paz (A)

Ala Ursa Gavião (A)

Ala Ursa Santa Cruz (A)

Ala Ursa Sem Lenço e Sem Documento (A)

Ala Ursa Solitário (A)

Ala Ursa Panda (A)

Ala Ursa Jamaica (A)

Terça-feira (4) – 17h

Maracatu Quilombo Nagô (convidado)

Nova Geração (convidado)

Acorda Várzea Nova (convidado)

Anos Dourados (B)

Branco do 13 (B)

Ala Ursa Selvagem (B)

Ala Ursa Canibal (B)

Ala Ursa Alegria do Panda (B)

Ala Ursa Macaco Louco (B)

Ala Ursa Pardo (B)

Ala Ursa Folião (B)

Celebridade (B).