Domingo é marcado pelo novo formato dos desfiles na Sapucaí – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Desfile da Unidos de Padre Miguel, durante o primeiro dia das escolas de samba do Grupo Especial – Marcos de Paula/Prefeitura

Quatro escolas abriram o primeiro dia do Grupo Especial, neste domingo (02/03), na Marquês de Sapucaí. A Unidos de Padre Miguel, campeã da Série Ouro no ano passado, foi a primeira a entrar na avenida. Na sequência, Imperatriz Leopoldinense, Viradouro e Mangueira completaram o novo formato da festa que, a partir desse ano, passa a contar com três dias consecutivos de desfiles e rodas de samba na Praça da Apoteose. O primeiro dia teve Cacique de Ramos.

A religiosidade afro-brasileira prevaleceu nos enredos da Unidos de Padre Miguel, da Imperatriz Leopoldinense e da Viradouro. Já a Verde e Rosa, que encerrou a primeira noite, trouxe para a avenida a influência dos povos bantus para a formação cultural da cidade do Rio de Janeiro.

Além de toda a emoção das escolas, o Oscar de melhor filme estrangeiro de “Ainda Estou Aqui” foi anunciado na Marquês de Sapucaí e levou o público ao delírio. Do outro lado da cidade, na Intendente Magalhães, a notícia também foi recebida com grande euforia pelos foliões.

Neste domingo, o tradicional palco da Zona Norte contou com a abertura dos desfiles da Série Prata, valendo uma vaga na Sapucaí, no próximo ano. O público de cerca de 45 mil pessoas acompanhou as dez escolas até o início da manhã de hoje (confira a programação completa neste boletim).

Entre os festejos da cidade, o Terreirão do Samba teve um domingo animado com Jorge Aragão, Tiee, Gustavo Lins, Flávia Saolli e DJ. No Centro, o tradicional Baile da Cinelândia e o cortejo dos Blocos de Embalo e de Enredo, na Avenida Chile, completaram a programação do domingo de Carnaval.

Além disso, a festa dos blocos segue pela cidade. A Praia do Leblon foi tomada pelo bloco Areia, que reuniu os foliões no típico clima de verão carioca. Na Vila Kosmos, foi dia de o Charanga Talismã encher as ruas do bairro. No Centro, o tradicional Cordão do Boitatá juntou seus admiradores na Praça Tiradentes. E, na parte da tarde, no Largo São Francisco da Prainha, a Marcha Nerd reuniu modelos variados de fantasias.

No total, 52 blocos foram às ruas neste domingo, com cerca de 500 mil foliões. Até a quarta-feira de cinzas, mais de 240 blocos agitam a cidade, sem contar com os outros 38, que desfilam no fim de semana após o carnaval.

ORDEM PÚBLICA E GUARDA MUNICIPAL

Agentes atuam em 27 princípios de tumulto

Nas fiscalizações de trânsito foram aplicadas 148 autuações

No último domingo (02/03), a Secretaria de Ordem Pública (SEOP) e a Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) realizaram ações de ordenamento, fiscalização e controle de trânsito em toda a cidade, com foco nas zonas Sul e Central — regiões que concentram o maior número de blocos de rua —, além do Sambódromo, para garantir o cumprimento das normas durante os desfiles das escolas de samba.

Durante as operações, agentes da SEOP apreenderam centenas de produtos irregulares, como bebidas diversas e garrafas de vidro, cuja venda é proibida por questões de segurança.

As equipes apreenderam também mais um crachá de identificação e um colete de ambulante que estavam sendo utilizados por terceiros não autorizados em um bloco na Zona Sul. O uso indevido desses itens é proibido pelo regulamento dos ambulantes no Carnaval de Rua do Rio. As informações serão encaminhadas à Polícia Civil para investigação de possível comercialização irregular da licença.

Nas fiscalizações de trânsito foram aplicadas 148 autuações, além de 66 remoções por estacionamento irregular.

No domingo (02/03), durante o desfile do Bloco Toca Raul, no Centro, guardas do Grupamento Tático Móvel (GTM) conduziram um suspeito de praticar roubos, após denúncias dos foliões. Com ele foram encontradas facas, também apreendidas e levadas para DP. Ao todo, as equipes da GM-Rio registraram três conduções para delegacia. Também houve um registro de criança perdida que foi devolvida aos responsáveis em um bloco da Barra da Tijuca. Os guardas municipais ainda atuaram na contenção de 27 princípios de tumulto e auxiliaram 21 pessoas que tiveram algum tipo de mal súbito.

CET-RIO

Interdições para os desfiles e rotas alternativas

Ruas voltam a ser fechadas às 19h e liberadas às 7h30 dos dias subsequentes

As interdições efetuadas para o desfile do Grupo da Série Ouro seguem mantidas, exceto as da Rua Frei Caneca e do Viaduto 31 de Março, reabertas ao tráfego às 7h30 da manhã de domingo (02/03). As vias voltam a ser fechadas novamente às 19h de cada dia de desfiles e liberadas às 7h30 dos dias subsequentes.

Ao longo desta segunda-feira (03/03) e de terça-feira (04/03), diversos blocos estão programados para desfilar na região central da Cidade.

Nos dias de Carnaval, durante as intervenções no trânsito para os desfiles no Sambódromo, a Área de Lazer da Praça da Cruz Vermelha e o estacionamento da Avenida Presidente Vargas para o comércio da SAARA, estão suspensos.

Alternativas de circulação

Os veículos vindos da Avenida Francisco Bicalho, sentido Centro, deverão seguir pela Avenida Paulo de Frontin, Praça Condessa Paulo de Frontin, Rua Estrela e Rua Itapiru até o acesso ao Túnel Martim de Sá.

Os veículos vindos da Praça da Bandeira, sentido Centro, devem acessar: Rua do Matoso, Rua Haddock Lobo, Avenida Paulo de Frontin, Rua Estrela, Rua Itapiru e, sob a saída do Túnel Santa Bárbara, seguir pelo Túnel Martim de Sá até a Rua Riachuelo.

Os veículos vindos da Avenida Brasil e da Ponte Rio-Niterói, com destino ao Centro e Zona Sul, deverão utilizar o Túnel Marcello Alencar, exceto durante as madrugadas, quando houver deslocamento dos carros alegóricos.

Os veículos vindos da Praça da Bandeira, sentido Centro ou Botafogo, pelo Túnel Santa Bárbara, deverão seguir por: Rua do Matoso, Rua Haddock Lobo, Avenida Paulo de Frontin, Praça Condessa Paulo de Frontin, Rua Estrela, Rua Itapiru, Rua Dr. Agra e Túnel Martim de Sá, para o Centro. Para Botafogo, deve-se seguir o mesmo trajeto até a Rua Dr. Agra e pegar o retorno para o acesso ao Túnel Santa Bárbara.

Proibição de estacionamento

Para preservar a circulação de saída dos carros alegóricos e pedestres, além dos locais onde já existe regulamentação de proibição, o estacionamento no entorno do Sambódromo estará proibido às 10h de quarta-feira, nas vias internas aos bloqueios e nas principais ruas e avenidas da região central.

Como chegar ao Sambódromo

METRÔ

O público do setor par poderá utilizar as estações Cidade Nova, Estácio e Praça Onze. E aqueles destinados ao setor ímpar deverão utilizar a estação Central do Brasil.

TREM

Deverão utilizar a estação Central do Brasil.

ÔNIBUS DE LINHAS REGULARES

Mais de 50 linhas passam pela área do evento, vindas de diversas regiões da cidade.

TRANSPORTES

Operação especial para atender foliões

Ônibus, BRT, VLT, Metrô e Supervia funcionam em horário estendido

A Secretaria Municipal de Transportes programou uma operação especial para a circulação do público a caminho do Sambódromo, no Centro, e da Estrada Intendente Magalhães, na Zona Norte. Ônibus, BRT, VLT, Metrô e Supervia estarão funcionando durante a madrugada, e táxis operarão em pontos de embarque no entorno do Sambódromo.

A operação dos serviços noturnos de transporte de ônibus que atendem à região do Sambódromo teve reforço, com opção de integração com o Terminal Gentileza:

Linhas 104 / SN104 (Terminal Gentileza x São Conrado)

SN309 (Terminal Gentileza x Alvorada), com ponto na pista lateral da Avenida Presidente Vargas, sentido Praça da Bandeira.

O BRT estará funcionando 24 horas durante o Carnaval. Para chegar ao Sambódromo via Terminal Gentileza, o público pode fazer integração com o VLT ou com as linhas 104 / SN104 (Terminal Gentileza x São Conrado) e SN309 (Terminal Gentileza x Alvorada).

Para a Estrada Intendente Magalhães, na ida, o público deve utilizar as estações Campinho ou Pinto Teles, que terão um horário de funcionamento especial. O retorno, após os desfiles, deve ser realizado pelo Terminal Paulo da Portela, a partir das 4h, ou pela estação Madureira – Manaceia, que estará aberta 24 horas.

Até terça-feira (04/03) e também no sábado (08/03), o acesso dos táxis às áreas bloqueadas do Sambódromo se dará da seguinte forma:

Início do bloqueio às 19h; até as 20h, liberado para todos os táxis com passageiros (para desembarque);

Das 20h até o fim do bloqueio: somente Táxi.Rio credenciado com QR Code;

Táxi especial para PCD pode acessar a área de bloqueio sem restrição.

Setores Pares

Ponto Táxi Rio (credenciados) – Rua Afonso Cavalcanti, esquina com a Rua Laura de Araújo.

Setores Ímpares

Ponto de Táxi Comum – Rua Marquês de Pombal, esquina com a Rua Frei Caneca.

Durante o Carnaval, o MetrôRio funcionará até as 23h59 de quarta-feira (05/03). Para o Desfile das Campeãs (08/03), o funcionamento será entre as 5h do dia 08/03 (sábado) e as 23h do dia 9/03 (domingo). Para acessar o Sambódromo, para os setores pares, o desembarque será na estação Praça Onze (concentração nos Edifícios dos Correios).

A Supervia preparou um esquema especial para garantir a mobilidade dos foliões durante o Carnaval, com viagens extras ao longo do dia e durante as madrugadas. O atendimento será realizado nos ramais de Japeri, Santa Cruz (incluindo Deodoro), Saracuruna e Belford Roxo. A Estação Central do Brasil ficará aberta 24 horas até o último trem da quarta-feira (05/03). Durante a madrugada, todas as outras estações funcionarão apenas para desembarque de passageiros.

Entre sábado (1/03) e quarta-feira (05/03), os trens funcionarão com a grade de sábado como referência para toda a operação. Serão feitas viagens extras ao longo do dia, conforme a demanda, e haverá partidas adicionais da Central do Brasil no fim da noite. Na quinta e sexta-feira pós-Carnaval (06 e 07/03), os trens circularão conforme a grade de dias úteis, com ajustes de acordo com a demanda.

SAÚDE

Postos médicos do Sambódromo atendem 465 pessoas

No total das três noites, foram 1.134 atendimentos com 81 remoções

Na terceira noite de desfiles no Sambódromo, primeira do Grupo Especial, os seis postos médicos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) atenderam 465 pessoas das 19h de domingo (02/03) até as 6h de segunda-feira (03/03). Dessas, 29 precisaram ser transferidas para hospitais da rede. No total das três noites até o momento, foram 1.134 atendimentos com 81 remoções. A maior parte dos casos foi devido a traumas por quedas, cortes, entorses, intoxicação exógena por bebida alcoólica em excesso e mal-estar e pico de pressão devido ao esforço do desfile.

Envolvendo 200 profissionais e 16 ambulâncias com suporte avançado (UTI móvel), o esquema especial da SMS no sambódromo apresenta estrutura com 32 leitos, sendo sete de suporte avançado, e 12 poltronas de hidratação.

Vigilância em Saúde

Com o objetivo de detectar possíveis eventos de relevância para saúde pública, a Superintendência de Vigilância em Saúde segue atuando no Sambódromo com uma equipe do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS-Rio) monitorando os atendimentos nos postos médicos. No terceiro dia de desfiles, foram identificadas 17 ocorrências de notificação compulsória, porém sem registro de doenças ou agravos de interesse epidemiológico.

Ações da Vigilância Sanitária

As equipes do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e Inspeção Agropecuária (Ivisa-Rio) fizeram, nesta terceira noite de desfiles, 57 visitas a serviços de alimentação, postos de atendimento médico, ambulâncias, estandes e instalações no Sambódromo. Foram lavrados três autos de infração por falta de asseio na manipulação de alimentos ou nas instalações, medicamentos ou insumos com prazo de validade expirado, e medicamentos e/ou maquiagens sem registro na Anvisa. Ao todo, 42 amostras de alimentos foram coletadas para análise pelo Laboratório Municipal de Saúde Pública (LASP).

Também foram afixadas 45 placas adesivadas com informações sobre a legislação referente às restrições de fumo em ambientes de uso coletivo total ou parcialmente fechados.

COMLURB

Na primeira noite do Grupo Especial, quantidade de resíduos supera 67 toneladas

Operação de Carnaval mobiliza 8.500 garis em todos os pontos de folia da cidade

A primeira noite de desfiles das grandes escolas de samba do Grupo Especial, neste domingo (02/03), resultou na remoção de 67,6 toneladas de resíduos, sendo 42 toneladas da área interna, 6,8 toneladas de materiais potencialmente recicláveis, além dos 18,8 toneladas de resíduos na parte externa do Sambódromo.

Além disso, os blocos de rua que se apresentaram no domingo geraram 104,3 toneladas de resíduos. Entre eles, destacaram-se o bloco Cordão do Boitatá, com 12,7 toneladas; o bloco Areia, com 9,54 toneladas; e o Simpatia é Quase Amor, com 8,5 toneladas.

Os desfiles na Intendente Magalhães, na Avenida Chile, e nos bailes populares realizados nos bairros geraram 131 toneladas de resíduos no domingo.

Para garantir a limpeza eficiente, a Comlurb mobilizou cerca de 8.500 garis em todos os pontos de festa, incluindo o Sambódromo, blocos de rua, Intendente Magalhães e bailes populares. A operação de limpeza conta com mais de 200 veículos motorizados e 12.500 contêineres de diferentes capacidades (240 litros e 1.200 litros) para o descarte correto dos resíduos pelos foliões.

A megaoperação de limpeza da Comlurb ocorre antes, durante e após a passagem dos blocos e escolas de samba, abrangendo as vias principais, as ruas de acesso e adjacentes, com serviços de varrição mecanizada, lavagem, esvaziamento de papeleiras e contêineres e remoção de resíduos. Este ano, a Companhia contou com 20 mil litros de sabão e 5 mil litros de essência de eucalipto, mais que o dobro da quantidade utilizada no ano passado. Esses produtos são aplicados após a limpeza hidráulica e nos pulverizadores, especialmente nas áreas de banheiros químicos, proporcionando um ambiente mais agradável para os foliões.

A Comlurb também realiza a limpeza dos postos médicos instalados nas áreas de desfile dos megablocos, no Centro, e dos quatro postos médicos do Sambódromo, com o apoio de dois garis em cada unidade.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

SMAS distribui 1.254 pulseiras de identificação no primeiro dia de desfiles do Grupo Especial

Espaço de Convivência recebeu filhos de ambulantes que trabalham no Carnaval

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) seguiu firme na missão de proteger crianças e adolescentes no Carnaval carioca. No domingo (02/03), primeiro dia de desfiles do Grupo Especial, 1.254 crianças e adolescentes receberam pulseiras de identificação nos principais pontos da folia.

A distribuição foi realizada nos seguintes locais:

Marquês de Sapucaí (Grupo Especial) – 149 pulseiras

Av. Intendente Magalhães (Blocos de Enredo) – 500 pulseiras

Simpatia é Quase Amor – 230 pulseiras

Parque Realengo Susana Naspolini – 375 pulseiras

Além disso, no Espaço de Convivência, onde filhos e filhas de até 12 anos de ambulantes que trabalham no Carnaval recebem cuidado, alimentação e atividades recreativas, foram atendidas 24 crianças. A ação é realizada no EDI Rachel de Queiroz, vizinho ao Sambódromo. Na Intendente Magalhães, no Simpatia é Quase Amor e no Parque de Realengo, não houve adesão ao serviço.

Essas iniciativas fazem parte da campanha da SMAS no Carnaval: “Respeite o meu samba, a infância e os nossos direitos: proteção é o bloco de geral”.

MULHERES

Número de profissionais especializadas em acolhimento a vítimas de assédio e violência no Carnaval triplicou este ano

Hoje, são 270 mobilizadoras atuando. Em 2024, eram 88

A Secretaria Especial de Políticas para Mulheres e Cuidados da Prefeitura do Rio realizou, domingo (02/03), dois atendimentos na cidade. As equipes da campanha Carnaval Mais Seguro para as Mulheres estão na Sapucaí, na Estrada Intendente Magalhães, Zona Norte, e nos principais blocos. O objetivo é apoiar foliãs, turistas e trabalhadoras, além de promover conscientização sobre violência e importunação sexual. A secretaria triplicou o número de profissionais especializadas para oferecer acolhimento e suporte imediato às mulheres em casos de assédio ou de violência e também encaminhamento emergencial, por meio de uma parceria com a L’Oréal Paris. Ano passado, eram 88 mobilizadoras; este ano, são 270.

MEIO AMBIENTE

Folia Verde chega à marca de 11 toneladas de resíduos sólidos coletados

No Sambódromo, um espaço interativo recebe os foliões para ações educativas sobre sustentabilidade

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima (SMAC) continua com suas iniciativas de educação ambiental durante o Carnaval através da campanha Folia Verde, levando ações de conscientização e sustentabilidade para os principais polos da folia. Com coleta e separação de resíduos na Sapucaí e blocos de rua, a SMAC já contabiliza 11 toneladas reunidas desde a última sexta-feira (28/03).

Sapucaí Sustentável

Na noite de abertura dos desfiles do Grupo Especial, a Secretária de Meio Ambiente e Clima, Tainá de Paula, entregou para os dirigentes da Rio Carnaval o Selo Folia Verde, que verifica o maior espetáculo da Terra como um espetáculo sustentável.

– A ideia é que a gente consiga reduzir a produção de resíduos e elimine o impacto no Carnaval da Sapucaí, gerando emprego e renda, e trazendo melhorias, como qualidade de vida não só para o Carnaval, mas para milhares de pessoas, milhares de famílias que extraem dessa festa o seu sustento, o seu trabalho – comentou a secretária Tainá de Paula.

Além disso, o público aproveitou os estandes distribuídos pelo Sambódromo, onde um espaço interativo recebe os foliões para atividades educativas e informações sobre as ações da SMAC em prol da sustentabilidade no Carnaval.

Blocos pelo Rio: foliões conscientes, cidade mais limpa

Os profissionais de coleta de resíduos percorreram blocos de rua, incentivando a separação correta de resíduos e distribuindo materiais informativos sobre a importância da reciclagem. A atividade contou com a participação do Centro de Educação Ambiental (CEA), com integrantes interagindo com os foliões por meio de atividades lúdicas e educativas sobre temas como descarte responsável, consumo consciente e preservação da natureza.

Neste domingo (02/03), receberam o Selo os blocos Divinas Tretas; o Cordão do Boitatá; o Largo o Machadinho, Só Não Largo O Suquinho e o Bloco Arteiros da Glória.

A campanha Folia Verde reforça o compromisso da SMAC em construir um Rio de Janeiro mais verde e sustentável.

CONSERVAÇÃO

Equipes de prontidão para manter as galerias de escoamento limpas

Abertura do Grupo Especial ocorreu sem emergências na área da conservação

A Coordenadoria Geral de Operações Especiais, da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, limpou 46 ralos e desobstruiu os ramais da Marquês de Sapucaí, após a terceira noite de desfiles. Não houve nenhum acionamento de emergência durante a madrugada.

DEFESA DO CONSUMIDOR

Procon fiscaliza mais 21 estabelecimentos na Sapucaí

Nove deles receberam instruções para adequações

No primeiro dia do desfile do Grupo Especial, neste domingo (2), a Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor, por meio do Procon Carioca, fiscalizou mais 21 estabelecimentos na Sapucaí. Nove deles receberam instruções para adequações. Entre os problemas encontrados, estavam: falta de acessibilidade para pessoas com deficiências, horário de abertura, identificação no armazenamento e manipulação de alimentos, placas de sinalização obrigatórias e certificados. Nos três dias de desfiles, os fiscais do Procon Carioca realizaram 75 fiscalizações no total.

PROGRAMAÇÃO

SEGUNDA (03/03)

Desfiles na Marquês de Sapucaí

Os desfiles das escolas do Grupo Especial continuam nesta segunda-feira (03/03) e na terça-feira (04/03), com as agremiações de elite do Carnaval carioca, incluindo a campeã de 2024, Acadêmicos do Viradouro.

GRUPO ESPECIAL

SEGUNDA, 03/03 (Grupo Especial)

Unidos da Tijuca – 22h

Beija-Flor – entre 23h20 e 23h30

Salgueiro – entre 00:40h e 1h

Vila Isabel – entre 2h e 2h30

Terreirão do Samba

Hoje (03/03) é dia de Ferrugem liderar a programação do Terreirão, que inclui também Grupo no Lance, Coisa Séria, Yan e DJs. O público vai poder curtir shows de ícones do samba, além de destaques da nova geração. Tudo isso a preço popular: R$ 20 (meia-entrada ou entrada solidária, com 1kg de alimento não perecível).

Os portões da casa mais democrática e icônica do samba abrem sempre às 20h. Para facilitar, o folião pode antecipar a compra do seu ingresso pela plataforma www.bilheteriadigital.com.br, mas se preferir pode comprar na hora também. Horário de funcionamento da bilheteria do Terreirão: nos dias de eventos, das 17h às 3h.

Segunda-feira | 03/03

20h – 21h30 – DJ FM O Dia

21h30 – 23h – Grupo no Lance

23h30 – 0h40 – Coisa Séria

01h10 – 2h20 – Yan

02h50 – 4h20 – Ferrugem

04h20 – 5h – DJ FM O Dia

SERVIÇO:

Terreirão do Samba

Local: Rua Benedito Hipólito 66, Praça Onze

Ingressos: a partir de R$ 20, à venda pelo site e www.bilheteriadigital.com.br e na bilheteria do terreirão

Bailes da Cinelândia

Muito além dos blocos de rua e dos desfiles apoteóticos da Sapucaí, há outra opção de folia que já virou tradição na cidade: os bailes da Cinelândia. No palco armado diante das escadarias da Câmara Municipal, artistas diversos e Orquestra fazem a festa com uma seleção de temas carnavalescos e marchinhas clássicas durante os quatro dias de programação.

O Concurso Folião Original desta segunda será na categoria originalidade/palhaço, e o Baile da Cinelândia terá Orquestra Tupy, Tom da Bahia, Vladimir Cabanas e muito mais.

Confira a programação do tradicional Baile da Cinelândia:

3 DE MARÇO DE 2025 – SEGUNDA-FEIRA

CATEGORIA ORIGINALIDADE/PALHAÇO

13h /15h – Inscrições

16h30/18h – Início dos Concursos

19h/19h30 – Resultados

BAILE DA CINELÂNDIA 2025

Horário Artista

19h30 Início Dj/Locutor

20h – 20h30 Orquestra Tupy

20h30 – 20h50 Osmar do Bregue

20h50 – 21h10 Alberto Gino

21h10 – 21h30 Tom da Bahia

21h30 – 21h50 Ellen de Lima

21h50 – 22h10 Selma Costa

22h10 – 22h30 Intervalo Locutor/Dj

22h30 – 22h50 Marcio Gomes

22h50 – 23h10 Gottsha

23h10 – 23h30 Sônia Delphino

23h30 – 23h50 Paulo Nunes

23h50 – 00h10 Reginaldo Bessa

00h10 – 00h30 Luis Cesar

00h30 – 00h50 Wadimir Cabanas

00h40 – 01h Encerramento Orquestra Tupy

Blocos de Embalo e de Enredo da Avenida Chile e Intendente Magalhães

Fugindo dos roteiros tradicionais, o Carnaval carioca ganha reforço com uma programação variada pelo Centro do Rio, com desfiles na Avenida Chile, e na Zona Norte, na conhecida Intendente Magalhães.

Confira abaixo a ordem dos desfiles da Intendente Magalhães:

Série Prata: desfiles em 2, 3 e 4 de março

Segunda, 3 de março

Avaliação – 18h Novo Império

18h30 Difícil é o Nome

Desfiles

20h – Independente de Olaria 2

20h40 – Flor da Mina Andaraí

21h20 – Império de Nova Iguaçu

22h – Flamanguaça 2

22h40 – Engenho da Rainha

23h20 – Santa Cruz

00h – Vizinha Faladeira

00h40 – Rocinha

1h20 – Leão Nova Iguaçu

2h – Alegria de Copacabana

Confira abaixo a ordem dos desfiles da Av. Chile:

Desfiles de Blocos de Embalo – LIBERJ

16h – Badalo de Sta Teresa

16h30 – Foliões do Rio

17h – Cervejeiro

17h30 – Engata no Centro

18h – Vinil Social

18h30 – Boêmios São Cristóvão

19h – Xodó da Piedade

19h30 – Confraria da Bebidinha

21h – Cacique de Ramos

Blocos de Rua

48 blocos desfilarão na segunda-feira de Carnaval

A segunda-feira de Carnaval (03/03) conta com 48 blocos em todas as zonas da cidade. Os destaques da manhã: Vem Cá Minha Flor, na Avenida Marechal Câmara, no Centro; Que Pena Amor, na Praça Mário Lago; e Sargento Pimenta, clássico que junta Beatles e Carnaval, no Aterro, e comemora 15 anos, homenageando Elis Regina. De tarde, A Rocha da Gávea faz a alegria na Lagoa, na Zona Sul.

PROGRAMAÇÃO

Para ver a programação completa dos blocos, com data, horário e percurso, basta baixar o aplicativo Blocos do Rio 2025, disponível em todas as plataformas digitais. A ferramenta é gratuita e funciona por geolocalização. Para mais informações, basta acessar o site carnavalderua.rio, que, além da programação, apresenta notícias, galerias e informações mais atualizadas do Carnaval de Rua Rio 2025.

Recomendações importantes

Use preferencialmente o transporte público (trem ou metrô).

(trem ou metrô). Se for embarcar no Aeroporto Santos Dumont e na Rodoviária do Rio, procure antecipar a sua chegada.

Evite circular de carro nas regiões por onde haverá deslocamento de blocos e de carros alegóricos.

por onde haverá deslocamento de blocos e de carros alegóricos. Busque rotas alternativas. Há um grande número de interdições pela cidade, com movimentação de carros alegóricos, blocos e cortejos.

Há um grande número de interdições pela cidade, com movimentação de carros alegóricos, blocos e cortejos. Nos dias de Carnaval, a Prefeitura do Rio monitora a concentração de público na região da Lapa, contudo não estão previstas interdições ao tráfego na localidade.

na região da Lapa, contudo não estão previstas interdições ao tráfego na localidade. Respeite os locais de proibição de estacionamento e fique atento aos horários de restrição, pois reboques estão circulando pela cidade.

e fique atento aos horários de restrição, pois reboques estão circulando pela cidade. Para garantir a segurança dos foliões, informamos que a travessia deve ser realizada exclusivamente na faixa de pedestres e sempre com atenção redobrada.

e sempre com atenção redobrada. É muito importante que sejam respeitadas as orientações dos agentes de trânsito e também de toda a sinalização implantada na área.

e também de toda a sinalização implantada na área. Moradores que possuam carro particular e vaga de garagem e que necessitem acessar a região interditada do Sambódromo devem fazê-lo pelo Largo do Estácio, sempre portando comprovante de residência (conta de luz, gás, telefone) em seu nome.