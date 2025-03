Bauru x Pinheiros ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (05/03)

Por MRNews



A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Bauru x Pinheiros hoje, HOJE (05) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

Bauru x Pinheiros: onde assistir, horário e estatísticas do jogo pelo NBB

Bauru e Pinheiros entram em quadra nesta quarta-feira (05/03/2025), às 19h30 (horário de Brasília), pelo Novo Basquete Brasil (NBB). O duelo acontece no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru, e promete um confronto equilibrado entre as equipes.

Onde assistir Bauru x Pinheiros ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo por streaming em plataformas especializadas de apostas esportivas, como Bet365, Betano, BetEsporte e EstrelaBet. Para assistir, é necessário ter saldo na conta ou ter feito uma aposta nas últimas 24 horas.

Análise das equipes

Bauru

O time da casa chega embalado por uma boa sequência recente, vencendo três dos últimos cinco jogos. Na última rodada, porém, foi derrotado pelo São José por 83 a 78. O Bauru busca a recuperação diante de sua torcida e aposta no retrospecto positivo contra o Pinheiros.

Últimos jogos do Bauru:

27/02/2025: São José 83×78 Bauru – Derrota

São José 83×78 Bauru – 16/02/2025: Bauru 74×64 Corinthians – Vitória

Bauru 74×64 Corinthians – 08/02/2025: Mogi 62×80 Bauru – Vitória

Mogi 62×80 Bauru – 05/02/2025: Pato 91×94 Bauru – Vitória

Pato 91×94 Bauru – 20/01/2025: Bauru 73×85 Paulistano – Derrota

Pinheiros

O Pinheiros vive um momento complicado na temporada. A equipe venceu apenas uma das últimas cinco partidas e vem de uma derrota para o Franca por 91 a 82. A missão do time é tentar surpreender o Bauru fora de casa e encerrar a má fase.

Últimos jogos do Pinheiros:

03/03/2025: Franca 91×82 Pinheiros – Derrota

Franca 91×82 Pinheiros – 26/02/2025: Brasília 72×70 Pinheiros – Derrota

Brasília 72×70 Pinheiros – 15/02/2025: Minas 70×59 Pinheiros – Derrota

Minas 70×59 Pinheiros – 08/02/2025: Pinheiros 80×71 São Paulo – Vitória

Pinheiros 80×71 São Paulo – 05/02/2025: Pinheiros 61×69 Paulistano – Derrota

Retrospecto recente entre Bauru e Pinheiros

Nos últimos cinco confrontos diretos, o Bauru leva vantagem sobre o Pinheiros, vencendo três partidas. No primeiro turno do NBB 2024/25, o Bauru venceu o Pinheiros por 87 a 80 jogando fora de casa.

14/11/2024: Pinheiros 80×87 Bauru

Pinheiros 80×87 Bauru 08/02/2024: Pinheiros 84×76 Bauru

Pinheiros 84×76 Bauru 11/11/2023: Bauru 74×70 Pinheiros

Bauru 74×70 Pinheiros 29/03/2023: Bauru 82×71 Pinheiros

Bauru 82×71 Pinheiros 23/12/2022: Pinheiros 68×65 Bauru

Odds e prognósticos

As casas de apostas apontam um leve favoritismo para o Bauru, que joga em casa e tem um retrospecto recente melhor.

Odds para o jogo (Betano.br):

Bauru vence: 1.60

1.60 Pinheiros vence: 2.30

O Bauru, jogando diante de sua torcida e com um desempenho mais consistente, entra como favorito, mas o Pinheiros pode surpreender se corrigir seus erros defensivos.

Conclusão

Bauru e Pinheiros protagonizam um duelo importante pelo NBB, com os donos da casa buscando se consolidar na tabela e os visitantes tentando se recuperar na competição. O jogo promete ser equilibrado e emocionante, com chances de um placar apertado.