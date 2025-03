você sabia que pular Carnaval também é uma forma de atividade física? – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

De sexta-feira (28) até a quarta-feira (5) é comemorado o Carnaval no Brasil. O Carnaval é uma festa de intensa energia e movimento, e a prática regular de atividade física pode contribuir significativamente para que os foliões aproveitem a celebração com mais disposição. A dança, que é a principal atração do Carnaval, pode ser considerada uma forma eficaz de exercício físico.

Seguir o trio elétrico, pular nos bloquinhos, e dançar pode trazer benefícios físicos como melhora da resistência cardiovascular, fortalecimento muscular e aumento da coordenação motora. Para você ter uma ideia, pular no bloquinho, dançando e se movimentando pode queimar de 300 a 500 calorias por hora.

Para curtir o carnaval com responsabilidade, cuide do seu condicionamento físico, é importante respeitar os limites do corpo, para que não seja provocada nenhuma lesão. Além disso, a festa pode ser um pontapé inicial para a prática regular de atividades físicas, como a dança, zumba, hitbox e tantas outras, trazendo inúmeros benefícios para a saúde.

Para a profissional de Educação Física, Amanda dos Santos de Oliveira, 29 anos, a dança, atividade mais comum no Carnaval, é uma boa prática de atividade física.

“A dança é uma forma de expressão corporal e traz inúmeros benefícios como melhorias no condicionamento físico, mais disposição, previne doenças. Além da questão psicológica, liberando endorfina e promovendo o bem-estar, e social, valorizando as tradições e fazendo novas amizades”.

Ela ainda ressalta que a prática regular de atividades físicas pode ajudar as pessoas a aproveitar melhor a folia. “Todo tipo de atividade física é muito bem-vinda e ajuda na disposição, acelera o metabolismo, a perda de calorias e aumenta a resistência para aproveitar da melhor forma o carnaval. Como a dança (ou a famosa zumba, na academia ou em centros de treinamento), o jump, musculação, caminhadas, corridas e várias outras”.

A profissional de Educação Física, também traz dicas para comemorar o Carnaval de uma forma mais saudável e responsável.

“O carnaval é para todos, mas antes da folia, é interessante que haja uma prática regular de atividades físicas e ingerir alimentos leves que dão energia. Durante, a hidratação e a moderação no álcool são indispensáveis. Depois da festa, é recomendado descansar o corpo, fazer alongamento, repor os líquidos perdidos e se alimentar de forma saudável”.

Alguns riscos de curtir o carnaval sem um preparo físico adequado são exaustão, lesões (principalmente nas articulações), dores musculares e desidratação. Antes de sair para a folia é interessante realizar alguns alongamentos, exercícios de mobilidade e aquecimento. No mais, é só curtir o carnaval e ser muito feliz!

Bel Manvailer, Comunicação Setesc

Foto: arquivo/Setesc