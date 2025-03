Por: Notícias do Vasco

Probabilidade da Final do Carioca Ser Fla-Flu Supera 80% Após Derrotas de Vasco e Volta Redonda

A chance de uma final entre Flamengo e Fluminense no Campeonato Carioca de 2025 aumentou consideravelmente após as últimas rodadas, com os dois principais clubes do Rio de Janeiro vencendo seus jogos, enquanto os rivais Vasco da Gama e Volta Redonda sofreram derrotas importantes com jogos no Maracanã.

Na última terça-feira (11), o Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0 no confronto direto, mostrando a força da equipe. A vitória do Rubro-Negro praticamente garantiu sua classificação para a final, já que, com o desempenho recente, é altamente improvável que o time perca a vantagem na reta final.

Por outro lado, o Fluminense teve uma atuação impecável no jogo contra o Volta Redonda, derrotando o time do interior do Rio por 4 a 0. A superioridade técnica do Tricolor ficou evidente e consolidou ainda mais a ideia de que o Fluminense está no caminho certo para alcançar a final.

Com essas vitórias, a probabilidade de uma final entre Flamengo e Fluminense no Campeonato Carioca superou 80%, de acordo com especialistas. Isso se deve ao fato de que, com o Vasco e o Volta Redonda em desvantagem, as duas equipes mais fortes do estado – Flamengo e Fluminense – seguem firmes nas competições, enquanto seus concorrentes têm uma tarefa árdua para reverter a situação.

A possível decisão entre Fla-Flu promete ser emocionante, com grandes disputas no futebol carioca, como aconteceu em edições anteriores, quando as duas equipes protagonizaram algumas das finais mais acirradas e inesquecíveis.

Agora, os olhos dos torcedores estão voltados para o desenrolar da competição, com as duas equipes rubro-negras e tricolores favoritas para levantar o troféu. Mas, por enquanto, é certo que o Campeonato Carioca está cada vez mais próximo de entregar uma grande final entre Flamengo e Fluminense.

Hoje, 1º de março de 2025, o Vasco da Gama enfrenta o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca. A partida está marcada para às 17h45 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A transmissão ao vivo será realizada pela TV Globo (TV aberta) nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Maranhão, Piauí, Sergipe, Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, Distrito Federal e na cidade de Juiz de Fora (MG). Para outras regiões, o jogo poderá ser acompanhado pelo SporTV (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). citeturn0search5

Transmissões de jogos do Vasco em 2025:

Campeonato Carioca: Além das transmissões mencionadas acima, a Globo também exibirá os jogos do Vasco como mandante no Campeonato Carioca 2025. O SporTV e o Premiere também farão a cobertura dos jogos, incluindo os clássicos entre Vasco e Flamengo. citeturn0search4

Além das transmissões mencionadas acima, a Globo também exibirá os jogos do Vasco como mandante no Campeonato Carioca 2025. O SporTV e o Premiere também farão a cobertura dos jogos, incluindo os clássicos entre Vasco e Flamengo. citeturn0search4 Campeonato Brasileiro: A Record, Amazon e CazéTV são algumas das plataformas que transmitirã jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro de 2025. citeturn0search8

A Record, Amazon e CazéTV são algumas das plataformas que transmitirã jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro de 2025. citeturn0search8 Copa do Brasil: As transmissões dos jogos do Vasco na Copa do Brasil serão realizadas pela TV Globo, SporTV e Premiere. As partidas também poderão ser acompanhadas pelo SBT, ESPN e Disney+, que detêm os direitos de transmissão da competição.

As transmissões dos jogos do Vasco na Copa do Brasil serão realizadas pela TV Globo, SporTV e Premiere. As partidas também poderão ser acompanhadas pelo SBT, ESPN e Disney+, que detêm os direitos de transmissão da competição. Copa Sul-Americana: A fase de grupos da Copa Sul-Americana começa em abril de 2025. A competição será transmitida pelo SBT na TV aberta e no site, ESPN na TV fechada e Disney+, além do Paramount+, que oferecerá todos os jogos da competição.

Recomenda-se verificar a programação local e os horários específicos das partidas, pois podem ocorrer alterações conforme a tabela oficial de cada competição.

O Campeonato Carioca 2025 será transmitido pela Globo e pela Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada), Premiere (pay per view) e Canal GOAT (Youtube – streaming). A Caze mostra jogos do Vasco.

Por: Jornal de Limeira