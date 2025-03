Monterrey x Santos ASSISTIR AO VIVO HOJE (02/03), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



A PARTIDA entre Rayados x Santos é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (03) às 00 hs (horário de Brasília). A partida tem Monterrey como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Joga Sergio Ramos? As Alineações de Rayados x Santos Laguna pela Jornada 10 do Clausura 2025

A jornada 10 do Clausura 2025 da Liga MX chega ao fim neste domingo, 2 de março, com um confronto emocionante entre Rayados de Monterrey e Santos Laguna. O jogo será realizado no Estádio BBVA às 20:05 horas (CDMX) e promete ser crucial para ambas as equipes na busca por avançar na liga.

Quem estará em campo?

O Rayados, que vem de uma derrota dolorosa por 0-1 contra o Mazatlán, buscará se reerguer. Martín Demichelis, técnico da equipe local, terá quase todo o elenco à disposição, incluindo o retorno de Sergio Ramos, que não jogou na última partida. O defensor espanhol, um dos grandes reforços do clube neste mercado de transferências, é uma peça chave para fortalecer a defesa de Rayados.

Por outro lado, o Santos Laguna buscará a surpresa nesse duelo. Sob o comando de Fernando Ortiz, a equipe não vence o Rayados nos últimos cinco confrontos, com um empate e quatro derrotas consecutivas. No entanto, após conquistar sua primeira vitória no torneio contra o Atlas (2-0), os Laguneros chegam com moral elevada, tentando cortar essa sequência negativa e somar três pontos importantes fora de casa.

Possíveis escalações:

Rayados (escalação provável):

Luis Cárdenas; Ricardo Chávez, Stefan Medina, Sergio Ramos, Gerardo Arteaga; Jorge Rodríguez, Óliver Torres, Sergio Canales, Nelson Deossa; Lucas Ocampos, Germán Berterame.

Técnico: Martín Demichelis.

Carlos Acevedo; José Abella, Anderson Santamaría, Edson Gutiérrez, Emmanuel Echeverría; Cristian Dájome, Aldo López, Javier Guémez, Santiago Muñoz; Ramiro Sordo, Bruno Barticciotto.

Técnico: Fernando Ortiz.

Este será um jogo especial para Fernando Ortiz, que retornará ao Estádio BBVA pela primeira vez desde sua passagem como treinador do Rayados. Esse reencontro promete adicionar ainda mais emoção ao confronto.

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

