Millwall x Bristol City ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês Championship, HOJE (04/03)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol – Segunda Divisão, a Championship edição 2024/2025, entre Millwall x Bristol City acontece hoje, HOJE (04) às 16h45 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Millwall ue tentará a vitória em seu território.

Millwall x Bristol City – Prévia, Prognóstico e Escalações

Nesta terça-feira, dia 4 de março de 2025, Millwall e Bristol City se enfrentam no The Den, em Londres, pela 35ª rodada da EFL Championship. O confronto pode ter um impacto direto na luta pelo acesso à Premier League.

Situação das equipes

O Millwall ocupa a 12ª posição na tabela com 45 pontos, estando sete pontos atrás da zona de playoffs de promoção. No entanto, a equipe tem um jogo a menos que cinco dos seis primeiros colocados, o que ainda mantém suas esperanças vivas. Em sua última partida pela liga, o time venceu o Derby County por 1 a 0 com um gol nos acréscimos de Josh Coburn.

O Bristol City, por sua vez, está em 9º lugar com 49 pontos e chega embalado após uma vitória por 2 a 1 sobre o Middlesbrough. O time está a quatro pontos do Coventry City, que ocupa a quinta posição e ainda sonha com os playoffs.

Retrospecto recente

O Millwall tem sido uma equipe difícil de ser batida, perdendo apenas uma vez nos últimos sete jogos da Championship (4V, 2E, 1D). Porém, seu desempenho como mandante precisa melhorar, já que venceu apenas dois de seus últimos nove jogos no The Den.

O Bristol City, por outro lado, tem mostrado inconsistência fora de casa, estando há nove partidas sem vencer como visitante, com quatro derrotas nesse período. No primeiro turno, os Robins levaram a melhor em um emocionante 4 a 3, após reverterem um placar adverso.

Prováveis escalações

Millwall:

Jensen; Crama, Tanganga, Cooper, Bryan; Norre, Saville; Neghli, Cundle, Azeez; Ivanovic.

Bristol City:

O’Leary; Tanner, Dickie, Vyner; Sykes, Bird, Knight, Roberts; Twine, Armstrong, Mehmeti.

Desfalques

O Millwall não contará com Calum Scanlon e Macaulay Langstaff, além do goleiro Liam Roberts, suspenso. Já o Bristol City terá as ausências de Ayman Benarous, Ross McCrorie e Luke McNally.

Prognóstico

Ambas as equipes precisam do resultado para manter vivas as esperanças de brigar pelos playoffs. O Millwall tem sido forte defensivamente, mas sua inconsistência como mandante pode ser um problema. Já o Bristol City, apesar da vitória recente, não tem um bom retrospecto fora de casa.

Palpite: Millwall 2-2 Bristol City – O confronto deve ser equilibrado, com chances para os dois lados.

