Infestação de Escorpiões em Lins assusta moradores

Infestação de Escorpiões em Lins: Moradora Registra Animal com Filhotes e Preocupa-se com a Segurança da Família

Moradora de Lins, no interior de São Paulo, flagrou um escorpião carregando filhotes em sua casa, o que reforçou o alerta para uma infestação crescente na região. Maria Vitória Xavier Ribeiro, de 19 anos, mora no bairro Jardim Tangará, às margens do Rio Barbosinha, onde a presença desses animais é frequente. A jovem relatou já ter sido picada três vezes e expressa preocupação com seus irmãos pequenos, de 2 e 5 anos, que podem ser vítimas de picadas. “É um risco constante, e temo que eles também sejam picados. A situação piora pela proximidade do rio, onde os escorpiões se reproduzem”, afirmou Maria Vitória.

Segundo a jovem, seu pai e vizinhos tentaram combater o problema, encontrando 36 escorpiões em uma única verificação. Apesar dos esforços, o problema persiste, pois os animais vêm da beira do rio, um ambiente propício para sua reprodução.

A Prefeitura de Lins informou que realiza ações de controle, como roçadas e cuidados nas margens dos rios, mas explicou que a infestação perto de áreas ribeirinhas é difícil de controlar. O Agente de Controle de Vetores do município acrescentou que medidas como roçadas e controle dos habitats naturais têm sido implementadas, mas a aplicação de inseticidas não é recomendada para escorpiões, segundo o Manual de Prevenção e Combate do Ministério da Saúde.

Aumento de Casos e Cuidados Preventivos

O problema da infestação de escorpiões não é exclusivo de Lins. A região de Bauru e Marília também tem registrado aumento de cerca de 10% nos acidentes envolvendo picadas desses animais, especialmente com o aumento das temperaturas e da umidade. Durante este período, a presença de escorpiões tende a crescer em todo o estado.

José Antônio Nobre Sant’Anna, agente endêmico, alertou para a importância de adotar medidas simples que podem ajudar a reduzir a presença dos animais dentro de casa. Entre as recomendações estão a instalação de telas em ralos, vedação de portas e janelas, e a organização de materiais de construção que podem servir de abrigo para os escorpiões.

Recomendações para Evitar Picadas de Escorpião:

Use calçados e luvas ao realizar atividades de jardinagem e limpeza;

Inspecione roupas, calçados e roupas de cama antes de usá-las;

Mantenha a grama aparada e evite plantas próximas às paredes;

Limpe regularmente móveis, cortinas e cantos de paredes;

Elimine entulhos e restos de construção.

O Que Fazer em Caso de Picada:

Lave o local da picada com água e sabão. Evite práticas inadequadas, como garrotear ou aplicar substâncias caseiras. Capture ou fotografe o escorpião, se possível, para auxiliar na identificação. Procure imediatamente uma unidade de saúde.

O caso de Lins é um reflexo de um problema crescente em várias regiões do interior de São Paulo, e a vigilância e a prevenção continuam sendo fundamentais para evitar acidentes com escorpiões. A população é orientada a seguir as medidas preventivas e a procurar ajuda médica rapidamente em caso de picadas.