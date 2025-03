Franca x Pinheiros ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (03/03)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Franca x Pinheiros hoje, HOJE (03) as 19H30 hs tem como mandante do jogo é oo Franca ime do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Franca x Pinheiros: Onde Assistir, Horário e Análise do Confronto pelo NBB (03/03/2025)

Nesta segunda-feira (3), Franca e Pinheiros se enfrentam pela temporada regular do NBB (Novo Basquete Brasil). A partida acontece no Ginásio Pedrocão, em Franca, às 19h30 (horário de Brasília).

Onde assistir Franca x Pinheiros ao vivo?

O duelo será transmitido ao vivo pelo canal oficial do NBB no YouTube e pela plataforma de streaming NBB Basquet Pass.

Análise do Confronto

Franca

O time da casa chega embalado com cinco vitórias consecutivas, mostrando sua força na competição. Na última rodada, superou o Corinthians por 98 a 89, consolidando-se entre os líderes do torneio.

Nos últimos cinco jogos, Franca demonstrou um ataque eficiente, superando adversários como São José (105 a 68) e Mogi (91 a 81).

Pinheiros

O Pinheiros, por outro lado, enfrenta uma fase instável, vindo de uma derrota apertada contra o Brasília por 72 a 70. A equipe venceu apenas um dos últimos cinco jogos, batendo o São Paulo por 80 a 71, mas sofreu derrotas contra Minas e Paulistano.

No último encontro entre as equipes, no Super 8, Franca venceu com ampla vantagem: 91 a 59.

Últimos confrontos diretos

26/01/2025 – Super 8 : Franca 91 x 59 Pinheiros

: Franca 91 x 59 Pinheiros 11/11/2024 – NBB : Pinheiros 87 x 76 Franca

: Pinheiros 87 x 76 Franca 12/02/2024 – NBB : Pinheiros 61 x 82 Franca

: Pinheiros 61 x 82 Franca 13/11/2023 – NBB: Franca 85 x 88 Pinheiros

Odds das Casas de Apostas

bet365 : Franca (1.14) x Pinheiros (5.00)

: Franca (1.14) x Pinheiros (5.00) Betano.br : Franca (1.15) x Pinheiros (5.30)

: Franca (1.15) x Pinheiros (5.30) EstrelaBet: Franca (1.13) x Pinheiros (5.25)

Palpite para Franca x Pinheiros

Franca é o grande favorito, jogando em casa e com melhor desempenho na temporada. Com um ataque mais eficiente e vindo de uma sequência positiva, a tendência é de mais uma vitória da equipe do interior paulista.

Palpite: Vitória de Franca e total de pontos acima de 160.5.