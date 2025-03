Detran de MS abre novo leilão de circulação com Hyundai Azera por R$ 16 mil de lance inicial

Posted on

Créditos: 📸 Renato Vaz/Embratur Evento é organizado pela maior associação do segmento no mundo (ATTA) Bonito foi o escolhido para ser sede do Adventure ELEVATE 2025, conferência internacional sobre ecoturismo, organizada pela Adventure Travel Trade Association (ATTA) e será o município responsável por apresentar Mato Grosso do Sul e o Brasil para representantes do segmento […]