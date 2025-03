conheça a prevenção combinada contra ISTs, HIV e hepatites em Mato Grosso do Sul – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Posted on

Qui 22 junho 2023 21:40 atualizado em Qui 22 junho 2023 22:22 Governador destaca avanços do setor agropecuário em inauguração da sede do Sindicato dos Produtores Rurais de Bom Jesus do Amparo Demanda histórica dos agricultores locais também foi atendida, com início das obras do Salão do Agro. Esta foi a primeira vez, em 40 […]