ASSISTIR PSG x Liverpool AO VIVO CHAMPIONS LEAGUE 24/25, HOJE (05/03), PALPITES E ESCALAÇÕES

Liga dos Campeões ao vivo! O PSG x Liverpool jogam pela Champions League, edição 2024/2025 hoje, HOJE (05) 17 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League 2024 – 2025, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2024 – 2025, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO primeiro time do confronto .

PSG x Liverpool: Prévia, Prognóstico e Escalações – Liga dos Campeões

Nesta quarta-feira, dia 5 de março de 2025, Paris Saint-Germain e Liverpool se enfrentam no Parc des Princes, às 17h (horário de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O confronto coloca frente a frente uma equipe que busca seu primeiro título europeu contra um gigante do torneio, que já levantou a taça seis vezes.

Análise do Jogo

O Paris Saint-Germain chega embalado após uma sequência impressionante de vitórias, incluindo uma goleada de 10 a 0 no agregado contra o Brest nos playoffs da Champions League. O time de Luis Enrique passou por dificuldades na fase de grupos, mas conseguiu avançar graças a uma virada memorável contra o Manchester City. Já no Campeonato Francês, o PSG domina a competição, com uma vantagem confortável na liderança.

Do outro lado, o Liverpool, sob comando de Arne Slot, brilhou na fase de grupos, terminando em primeiro lugar com sete vitórias em oito jogos. O time inglês também lidera a Premier League e chega confiante, apesar de sua recente oscilação como visitante em competições europeias.

Retrospecto e Desempenho

PSG na Liga dos Campeões: LWWWWW

LWWWWW PSG em todas as competições: WWWWWW

WWWWWW Liverpool na Liga dos Campeões: WWWWWL

WWWWWL Liverpool em todas as competições: LDWDWW

O PSG tem mostrado força ofensiva e solidez defensiva, mas o Liverpool possui um histórico superior na competição, além de um elenco acostumado com jogos de alta pressão.

Notícias das Equipes

O PSG chega com força máxima, sem desfalques importantes. Marquinhos, líder da defesa parisiense, pode alcançar sua 100ª partida como titular na Champions League, tornando-se o primeiro jogador a atingir essa marca por um clube francês.

Já o Liverpool tem três baixas confirmadas: Tyler Morton (ombro), Conor Bradley (coxa) e Joe Gomez (coxa). Além disso, o jovem Amara Nallo está suspenso. No entanto, a grande estrela do time, Mohamed Salah, está disponível e busca ampliar seu recorde de participações em gols em fases eliminatórias da Champions.

Prováveis Escalações

Paris Saint-Germain (4-3-3)

Goleiro: Donnarumma

Defensores: Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes

Meio-campistas: Ruiz, Vitinha, Neves

Atacantes: Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

Liverpool (4-2-3-1)

Goleiro: Alisson

Defensores: Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson

Meio-campistas: Gravenberch, Mac Allister

Meia-atacantes: Salah, Szoboszlai, Gakpo

Centroavante: Luis Díaz

Palpite e Prognóstico

O PSG vem embalado, mas o Liverpool tem um time mais experiente e está acostumado a enfrentar grandes desafios na Champions League. A qualidade ofensiva dos Reds pode fazer a diferença, especialmente se Salah estiver inspirado.

Palpite: PSG 1-2 Liverpool

O jogo promete ser equilibrado, mas o Liverpool pode levar vantagem na eficiência ofensiva e no aproveitamento em transições rápidas. O PSG, por sua vez, pode explorar a velocidade de Dembélé e Kvaratskhelia para surpreender os ingleses.

Este é apenas o primeiro capítulo de um duelo que promete ser eletrizante. O confronto de volta, em Anfield, decidirá qual equipe avança às quartas de final.

Fique ligado para mais análises e palpites sobre a Liga dos Campeões da UEFA!

