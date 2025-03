ASSISTIR Bayern de Munique x Bayer Leverkusen AO VIVO CHAMPIONS LEAGUE 24/25, HOJE (05/03), PALPITES E ESCALAÇÕES

Liga dos Campeões ao vivo! O Bayern de Munique x Bayer Leverkusen jogam pela Champions League, edição 2024/2025 hoje, HOJE (05) 17 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League 2024 – 2025, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2024 – 2025, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO primeiro time do confronto .

Prévia: Bayern de Munique x Bayer Leverkusen – Prognóstico, Notícias e Prováveis Escalações

Data: 5 de março de 2025

Horário: 17h (Brasília)

Local: Allianz Arena, Munique

Competição: Liga dos Campeões da UEFA – Oitavas de Final (Jogo de Ida)

Bayern de Munique e Bayer Leverkusen se enfrentam em um duelo 100% alemão pela fase de oitavas de final da Liga dos Campeões. O confronto coloca frente a frente dois dos melhores times da Bundesliga, com os bávaros buscando impor sua força em casa contra um Leverkusen que tem se mostrado um adversário difícil nos últimos encontros.

Análise da Partida

O Bayern de Munique, comandado por Vincent Kompany, chega embalado após vencer o Stuttgart por 3 a 1 na última rodada da Bundesliga. Os bávaros lideram o campeonato com uma vantagem confortável e esperam manter sua hegemonia na Europa. O time tem um retrospecto impressionante na fase de oitavas de final, com apenas uma derrota nos últimos 11 jogos de ida nesta fase jogando em casa.

Por outro lado, o Bayer Leverkusen, treinado por Xabi Alonso, continua sendo um dos times mais consistentes da Alemanha. A equipe já eliminou o Bayern da Copa da Alemanha nesta temporada e segue invicta nos três confrontos diretos entre os times em 2024/25. Porém, na Liga dos Campeões, tem mostrado dificuldades atuando fora de casa, perdendo recentemente para Liverpool e Atlético de Madrid.

Retrospecto na Liga dos Campeões

Bayern de Munique: V-V-D-V-V-E

V-V-D-V-V-E Bayer Leverkusen: D-V-V-L-V-L

Notícias das Equipes

O Bayern tem boas notícias em relação ao retorno de Joshua Kimmich, que voltou aos treinos e pode ser opção. No entanto, há dúvidas sobre a participação de Eric Dier e Aleksandar Pavlovic, que se recuperam de problemas de saúde. Jamal Musiala, João Palhinha e Alphonso Davies sofreram pequenas lesões, mas devem estar à disposição.

Já o Leverkusen poderá contar com Piero Hincapié, que retorna de suspensão. No entanto, Jeanuel Belocian segue fora por lesão. Martin Terrier é outra dúvida, mas Xabi Alonso deve manter sua equipe titular com força máxima.

Prováveis Escalações

Bayern de Munique:

Neuer; Laimer, Kim, Upamecano, Davies; Palhinha, Goretzka; Olise, Musiala, Coman; Kane

Bayer Leverkusen:

Hradecky; Mukiele, Tah, Hincapié; Frimpong, Aleix Garcia, Xhaka, Grimaldo; Tella, Schick, Wirtz

Palpite

Apesar do grande momento do Leverkusen, o Bayern de Munique tem um histórico sólido nesta fase da Champions League e contará com o apoio da sua torcida. A equipe de Xabi Alonso precisa provar que pode vencer em grandes ocasiões, mas sua forma recente fora de casa na Europa deixa dúvidas.

Placar sugerido: Bayern de Munique 1-0 Bayer Leverkusen.

