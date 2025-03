Usuários do Centro de Referência da Pessoa Idosa se divertem na organização para baile de Carnaval

A animação do Carnaval chegou ao Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa (CRMPI), no bairro do Altiplano. O grupo se reuniu em diversas atividades de artesanato, confecção de fantasias e decoração do espaço, nos preparativos para o tradicional baile de Carnaval da unidade. O evento acontece no próximo dia 19, a partir das 14h, com a presença dos idosos, familiares e servidores do Centro.

De acordo com a coordenadora do Centro da Pessoa Idosa, Mell Barros, a atividade é, sobretudo, para desenvolver a inclusão social e promover a integração entre eles, estimulando uma vivência ativa e saudável. “Estamos preparando tudo com muito carinho. Os idosos terão muito frevo na concentração e sairão em um bloquinho nas proximidades do CRMPI. Também tivemos o cuidado de pedir que eles participem com roupas leves e frescas, tudo para aproveitar cada momento do evento”, ressaltou.

Atualmente, o espaço atende cerca de 700 idosos, entre homens e mulheres, a partir dos 60 anos de idade. O local é administrado pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de João Pessoa (Sedhuc) e fica localizado na Rua Ana Guedes de Vasconcelos, nº 262, no bairro do Altiplano.

Preparativos – O clima de folia de Momo tomou conta dos idosos e o tema foi incluso na rotina de todas as atividades. “Eu ficava ansiosa para completar os 60 anos para participar das atividades aqui do Centro. E agora já estou há 6 anos com essa turma e é muito boa a convivência. E sobre o carnaval: ah, eu amo! Onde tem uma bandinha de frevo, eu tô lá”, compartilhou Miriam de Moura.

E para mostrar que não tem idade para folia, Aldaires do Carmo diz que tem 60+ e carrega muita diversão, vitalidade e muita alegria por onde passa. “Essa é a minha segunda casa. Gosto muito de Carnaval e, por ser artesã, me envolvo com as decorações. Já participo há alguns anos e estou ansiosa para este ano”, comentou.