The Masked Singer Brasil, Descobrimos Quem é Nazaré Tedesco

Por MRNews



Nem Susana Vieira, nem Regina Duarte: descubra quem é a “Nazaré Tedesco” no The Masked Singer Brasil 5 (2025)

Fim do mistério! Veja quem é a Nazaré Tedesco do The Masked Singer Brasil 5 (2025)

O The Masked Singer Brasil 5 está se aproximando de sua reta final, e as apostas sobre a identidade dos mascarados continuam a movimentar os fãs do reality musical da TV Globo. Entre as fantasias mais comentadas da temporada, a de Nazaré Tedesco se destacou, despertando curiosidade e teorias nas redes sociais.

Agora, o mistério chegou ao fim! Se nada mudar, a artista por trás da icônica vilã das novelas é ninguém menos que Nany People.

A trajetória da “Nazaré Tedesco” no programa

Desde sua primeira apresentação, a performance de Nazaré Tedesco chamou atenção não apenas pelo visual icônico, inspirado na inesquecível personagem interpretada por Renata Sorrah, mas também pelo talento vocal e carisma no palco. O público rapidamente começou a especular quem poderia estar por trás da máscara, com nomes como Susana Vieira, Cláudia Raia e Alessandra Maestrini surgindo entre os palpites dos jurados e internautas.

No entanto, pistas como sua trajetória artística, seu tom de voz característico e seu histórico de performances em musicais levaram à principal aposta: Nany People. A atriz, humorista e apresentadora já brilhou em diversos programas de televisão e teatro, além de ser reconhecida por sua irreverência e talento no palco.

Júri de peso e reta final emocionante

A quinta temporada do The Masked Singer Brasil conta com Eliana no comando da atração e um time de jurados composto por Tony Ramos, Belo, Sabrina Sato e Tatá Werneck. A competição segue firme na programação da Globo e promete grandes revelações até meados de abril, quando será coroado o campeão da temporada.

Além de Nazaré Tedesco, outras fantasias seguem intrigando o público, como Tieta, Sol, Odete Roitman e Foguinho, cada uma delas com performances que desafiam o júri e elevam a tensão da disputa.

The Masked Singer Brasil: um fenômeno de audiência

Desde sua estreia, o The Masked Singer Brasil se consolidou como um dos reality shows mais divertidos e imprevisíveis da televisão. Baseado no formato sul-coreano criado pela Mun Hwa Broadcasting Corp, o programa é uma coprodução da TV Globo com a Endemol Shine Brasil, sob direção geral de Marcelo Amiky.

Com o desmascaramento de Nazaré Tedesco, a expectativa para os próximos episódios aumenta ainda mais. Quem será o próximo mascarado a ser revelado? O jogo segue aberto e a disputa pela vitória final está mais acirrada do que nunca!

Fique ligado no The Masked Singer Brasil 5, exibido nas noites de domingo na TV Globo, e acompanhe todas as revelações dessa competição musical repleta de mistério e emoção!