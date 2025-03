São Paulo x Novorizontino, ASSISTIR AO VIVO, PALPITES, ESCALAÇÕES Paulistão 2025, HOJE (03/03)

Por MRNews



O jogo entre São Paulo x Novorizontino acontece HOJE 20 hs. O mandante da partida é SP que busca a vitória em seus domínios. O jogo é válido pelo Campeonato Paulista de 2025, também conhecido como Paulistão 2025, segundo informações da página saobernardofc.com.br

O Campeonato Paulista, conhecido como Paulistão, é reconhecido como um dos estaduais mais tradicionais e competitivos do Brasil. Com uma rica história e uma base sólida de clubes de renome, como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, o torneio atrai a atenção de milhões de torcedores em todo o país.

São Paulo x Novorizontino: Quartas de Final do Paulistão Prometem Revanche e Emoção

Nesta segunda-feira, 03 de março de 2025, às 20h, o Estádio do Morumbis, em São Paulo, será palco de um confronto decisivo pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Em busca de voltar a disputar uma semifinal, o São Paulo encara o Novorizontino – também conhecido como Tigre – em um jogo que carrega o sabor de revanche e promete muita emoção.

Cenário do Confronto

O Tricolor Paulista encerrou a primeira fase liderando o Grupo C com 19 pontos, enquanto o Novorizontino, que brigou intensamente pela liderança até as últimas rodadas, finalizou com 18 pontos. No embate de 2024, as equipes se enfrentaram pelas quartas do Paulistão, terminando o confronto em 1 a 1 e decidindo a classificação nos pênaltis, quando o Novorizontino se aproveitou de um pênalti desperdiçado pelo meia James Rodríguez. Essa memória traz um gosto de revanche para o São Paulo, que buscará corrigir o erro do passado.

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo pela TNT e pela MAX, garantindo que os torcedores não percam nenhum lance desse duelo crucial.

Notícias do São Paulo

O técnico Luis Zubeldía já confirmou o retorno de importantes jogadores para o jogo. O volante Alisson e o lateral-esquerdo Enzo Díaz, poupados na última rodada devido ao desgaste físico, devem estar entre os titulares. Além disso, Zubeldía está avaliando uma possível mudança no esquema tático, com a inclusão de um terceiro zagueiro – o que pode dar a chance ao defensor Sabino de garantir sua vaga. O atacante Ferreira, que treinou normalmente com o grupo, também deve surpreender na lista de relacionados.

Notícias do Novorizontino

Para o Novorizontino, o técnico Eduardo Baptista pensa em promover mudanças após a participação do time na Copa do Brasil, disputada durante a semana. Ainda não está definido se o zagueiro César Martins, ex-Flamengo, e o atacante Lucca, ex-Cruzeiro e Corinthians, estarão disponíveis para o confronto. Um dos destaques da equipe é o meia Matheus Frizzo, revelado nas categorias de base do São Paulo, que apesar de nunca ter tido oportunidades no time principal, vem se destacando e pode ser peça-chave para o Tigre.

Prováveis Escalações

São Paulo:

Rafael; Alan Franco, Arboleda, Sabino; Cédric (Igor Vinícius), Alisson, Lucas, Oscar, Enzo Díaz; Luciano, Calleri (André Silva).

Técnico: Luis Zubeldía

Novorizontino:

Airton; Dantas, Rafael Donato, Patrick Brey; Bruno José, Luís Oyama, Jean Irmer, Waguininho; Robson, Matheus Frizzo, Pablo Dyego.

Técnico: Eduardo Baptista

Arbitragem

A partida será comandada pela árbitra Edina Alves Batista, com o auxílio dos assistentes Luiz Alberto Andrini Nogueira e Rafael Tadeu Alves de Souza, e o VAR estará sob a coordenação de José Claudio Rocha Filho.

Com um histórico favorável em confrontos diretos e a vantagem de jogar em casa, o São Paulo chega como favorito para retomar a vaga na semifinal. No entanto, o Novorizontino, que demonstrou capacidade de surpreender em momentos decisivos, não facilitará a vida do Tricolor. Os torcedores podem esperar um jogo intenso, repleto de emoções e a possibilidade de uma revanche histórica.

Fique ligado nas transmissões e acompanhe cada lance desse embate que pode definir os rumos do Paulistão 2025!