Prefeitura de Sorocaba renova convênio no valor de R$ 13,8 milhões com a Fundec – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), firmou, neste domingo (2), o termo de colaboração com a Fundec (Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba), no valor total de R$ 13,8 milhões pelo período de cinco anos, para o gerenciamento do Instituto Municipal de Música de Sorocaba (IMMS) e da Orquestra Sinfônica de Sorocaba (OSS), uma das mais importantes do Estado de São Paulo, em consonância com a Lei Federal nº 13.019/2014.

O ato ocorreu no sexto andar do Paço Municipal, com a presença do prefeito Rodrigo Manga, dos secretários municipais de Cultura, Luiz Antonio Zamuner, de Governo, Samyra Toledo, e de Relações Institucionais e Metropolitana (Serim), Luiz Henrique Galvão, do controlador-geral de Sorocaba, Carlos Alberto de Lima Rocco Junior, e do auditor-geral do Município, Leonardo Domingues Nascimento, além de representantes da diretoria da Fundação, o presidente Gustavo Almeida e Dias de Souza, o vice-presidente Antônio Carlos Sampaio e o diretor técnico Edson Rodrigues Dias. “Assinamos convênio com a Fundec por mais cinco anos, com aumento do valor do repasse. Parabéns a todos pelo empenho. Superamos os desafios burocráticos e quem ganha com isso é a população, os alunos e a Cultura de Sorocaba”, destaca o prefeito Rodrigo Manga.

As tratativas de renovação tiveram início no último trimestre de 2024. O contrato anterior com a Fundec tinha o valor mensal de R$ 196.433,13 e foi finalizado em dezembro do ano passado. O novo convênio tem o valor mensal de R$ 230 mil.

Fundada em 1992, a Fundec é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, que atua na difusão cultural e na formação artística em Sorocaba, e conta com a parceria da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura.

A Fundec é a “casa” da Orquestra Sinfônica de Sorocaba e administra também o Instituto Municipal de Música de Sorocaba, que oferece diversos cursos, entre instrumentos, corais e artes cênicas, e atende centenas de alunos, com o objetivo de formar profissionais aptos a desempenharem suas atividades artísticas nas melhores salas de espetáculos ou seguir carreira acadêmica em renomadas instituições. Abriga, também, a Sala Fundec, importante espaço para apresentações.

Instituída como Patrimônio Cultural Imaterial da Cidade, a Orquestra Sinfônica de Sorocaba completa, em 2025, 76 anos de existência e é motivo de orgulho para a cidade, desenvolvendo um importante trabalho de difusão da música clássica para a população sorocabana e da região.

Atualmente, tem como diretor artístico e regente titular o maestro Eduardo Pereira e realiza concertos regulares na cidade de Sorocaba e região, recebendo anualmente solistas e maestros convidados nacionais e internacionais, além de parcerias com importantes instituições culturais, como a Fundação OSESP, que permite levar a cultura sorocabana para grandes palcos como a Sala São Paulo, o Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, entre outros.

Em 2023, a OSS participou das gravações do primeiro filme da Brasil Paralelo, “Oficina do Diabo”, levando o nome de Sorocaba para todo o Brasil e o mundo, nas telas dos cinemas.