Prefeito participa da Missa em Ação de Graças pelo aniversário de 460 anos da cidade do Rio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A cerimônia aos pés do Cristo Redentor foi celebrada pelo arcebispo do Rio, cardeal dom Orani João Tempesta – Beth Santos/Prefeitura do Rio

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, participou, na manhã deste sábado (1/3), da Missa em Ação de Graças pelos 460 anos da cidade do Rio de Janeiro. Ele estava acompanhado da primeira-dama do município e presidente de honra da Obra Social RIOinclui, Cristine Paes, e do vice-prefeito, Eduardo Cavaliere. A cerimônia, realizada aos pés do Santuário do Cristo Redentor, foi celebrada pelo arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal dom Orani João Tempesta.

– Estamos aqui para celebrar essa cidade. Celebrar o amor que nós temos por ela. A gente sabe que ela não é perfeita, tem desafios, problemas, mas é um lugar muito especial. E eu tenho muito orgulho de poder representar os cariocas e governar essa cidade e poder falar em nome dos cariocas. Acima de tudo, a mensagem dos cariocas é sempre uma mensagem de paz, celebração da vida. Nada mais carioca do que essa cidade completar 460 anos em um sábado de carnaval – afirmou o prefeito Eduardo Paes.

Em sua mensagem, dom Orani ressaltou a importância da cidade do Rio de Janeiro para a história do Brasil e do mundo.

– Estamos aqui pedindo a luz de Deus para todas as autoridades, que têm responsabilidade nessa cidade, para nos levar pra frente com essa bela e importante missão que ela tem e desempenha na história do Brasil e do mundo de hoje. Aquilo que ela é, maravilhosa e também acolhedora, como representa bem a estátua do Redentor com seus braços abertos – afirmou o arcebispo do Rio.

Reitor do Santuário do Cristo Redentor, padre Omar destacou a importância da atuação de moradores e visitantes no cuidado com a Cidade Maravilhosa:

– Somos gratos a Deus por tantas bençãos derramadas sobre Rio de Janeiro. E pedimos que abençoe nossa terra cercada de belezas naturais e esta nossa gente , que ilumine os governantes, para que sempre haja paz e prosperidade na cidade.

Após a celebração, os presentes cantaram parabéns para a Cidade Maravilhosa e ajudaram a soprar as velas do bolo de aniversário oferecido pela Sociedade Amigos da Rua da Carioca (Sarca).