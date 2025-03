Por MRNews



Polícia Rodoviária Federal Apreende Carro Clonado em Itaperuna (RJ)

Na tarde da última quinta-feira (27), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram a apreensão de um veículo clonado na altura do km 50 da Rodovia BR-356, em Itaperuna, município do estado do Rio de Janeiro. O veículo, um Gol Volkswagen de cor preta, chamava atenção por ser uma “versão transformada”, o que fez com que fosse apelidado de “carro transformer”, uma alusão ao famoso filme de ficção científica.

Durante a abordagem, os policiais perceberam a adulteração do sinal identificador do veículo, confirmando que o Gol clonado roubava a identidade de um modelo legítimo que se encontrava na cidade do Rio de Janeiro. O condutor do veículo foi detido e levado à 143ª DP, onde foi autuado pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, conforme o artigo 311 do Código Penal Brasileiro.

O homem permanece detido enquanto a Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer os detalhes do crime de clonagem e averiguar a origem do veículo.

Este tipo de crime tem se tornado uma preocupação crescente nas rodovias e ruas do país, e a ação da PRF foi fundamental para impedir que o veículo clonado fosse comercializado ou utilizado em atividades ilícitas.

A Polícia Rodoviária Federal alerta motoristas para que fiquem atentos a sinais de clonagem, como a diferença nas características do veículo, como numeração do chassi e placas, e sempre verifiquem a procedência dos veículos.

Por itaperunaonline.com.br