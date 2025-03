PALPITES Palmeiras x Blooming Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores da América SUB-20, Hoje (03), ESCALAÇÕES

O jogo entre Palmeiras x Blooming acontece Hoje (03) às 19 hs. O mandante da partida neutro QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025 SUB-20.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Palmeiras x Blooming: Onde assistir ao vivo, estatísticas e detalhes da partida pela Libertadores Sub-20

Palmeiras U20 e Blooming U20 se enfrentam nesta segunda-feira, 3 de março de 2025, às 19h (horário de Brasília), pela fase de grupos da Copa Libertadores Sub-20. O confronto acontece no estádio designado pela Conmebol e promete ser decisivo para as pretensões das duas equipes no torneio.

Onde assistir ao vivo Palmeiras U20 x Blooming U20

A partida será transmitida ao vivo por diversas plataformas de streaming e casas de apostas. Para assistir ao jogo, é necessário ter saldo na conta ou ter realizado uma aposta nas últimas 24 horas. Além disso, será possível acompanhar o livescore e os detalhes da partida em tempo real.

Transmissão ao vivo: Bet365, Betano, BetEsporte, Estrelabet

Placar em tempo real: Flashscore e outros portais esportivos

Momento das equipes

Palmeiras U20

O Verdão Sub-20 chega embalado para a competição continental. A equipe tem mostrado um ótimo desempenho nas últimas partidas e entra como uma das favoritas ao título. No último jogo oficial, o Palmeiras U20 foi superado pelo Grêmio U20 por 3 a 2, mas vinha de três vitórias consecutivas antes dessa derrota.

Últimos 5 jogos do Palmeiras U20:

Derrota – Palmeiras U20 2×3 Grêmio U20 (19/01)

Vitória – Audax Osasco U20 0x4 Palmeiras U20 (17/01)

Vitória – Palmeiras U20 2×0 Sport U20 (15/01)

Vitória – Palmeiras U20 2×1 Referência U20 (13/01)

Empate – Oeste U20 1×1 Palmeiras U20 (09/01)

Com um elenco qualificado e a tradição de revelar grandes talentos, o Palmeiras busca iniciar a Libertadores Sub-20 com um triunfo sólido diante do Blooming.

Blooming U20

O time boliviano não joga uma partida oficial desde 2022, quando disputou a fase de grupos da Libertadores Sub-20. A equipe teve um desempenho fraco na última edição, com três derrotas consecutivas para Independiente del Valle U20, Caracas U20 e Sporting Cristal U20.

Últimos 3 jogos do Blooming U20:

Derrota – Blooming U20 0x3 Independiente del Valle U20 (11/02/2022)

Derrota – Caracas U20 1×0 Blooming U20 (08/02/2022)

Derrota – Sporting Cristal U20 4×0 Blooming U20 (05/02/2022)

A equipe boliviana chega como uma incógnita para o torneio de 2025, buscando surpreender e tentar somar pontos diante de um dos favoritos ao título.

Expectativas para a partida

O Palmeiras U20 entra como favorito absoluto para a partida, levando em conta o desempenho recente e a qualidade de seus jogadores. A equipe paulista possui uma base forte, acostumada a disputar competições internacionais e revelar talentos para o time principal.

Já o Blooming U20 precisa mostrar evolução em relação às suas últimas participações. O time boliviano terá um grande desafio pela frente e dependerá de uma atuação defensiva sólida para tentar surpreender.

Palpite para o jogo

Palmeiras U20 vence e mais de 2,5 gols na partida – O Verdão Sub-20 deve dominar as ações e garantir um placar confortável.

Palmeiras U20 vence sem sofrer gols – O Blooming U20 tem um histórico de dificuldades ofensivas em torneios internacionais.

A Copa Libertadores Sub-20 promete grandes emoções, e esta partida é uma excelente oportunidade para acompanhar de perto as promessas do futebol sul-americano.

