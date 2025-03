Obcecada por Mavi e Luma, Mércia leva as vítimas a um destino aterrorizante em Mania de Você

Posted on

O renomado ator brasileiro Stênio Garcia, de 91 anos, foi internado no último sábado (01) no Rio de Janeiro, após ser diagnosticado com uma infecção aguda no sangue, conhecida como septicemia. De acordo com informações da coluna Play, do jornal O Globo, o artista está hospitalizado devido a uma infecção generalizada causada por uma bactéria, […]