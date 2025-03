Hull City x Plymouth Argyle ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês Championship, HOJE (04/03)

Por MRNews



A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol – Segunda Divisão, a Championship edição 2024/2025, entre Hull City x Plymouth Argyle acontece hoje, HOJE (04) às 16h45 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Hull ue tentará a vitória em seu território.

Hull City x Plymouth Argyle: Prévia, Prognóstico e Escalações

Na luta contra o rebaixamento na Championship, Hull City e Plymouth Argyle se enfrentam nesta terça-feira (4 de março de 2025), às 16h45 (horário de Brasília), no MKM Stadium. Separados por apenas três pontos na parte inferior da tabela, ambos os times encaram o confronto como uma chance crucial para escapar da zona de perigo.

Análise da Partida

O Hull City viveu altos e baixos nas últimas rodadas. Após vencer o Sunderland fora de casa por 1 a 0, o time sofreu uma derrota pelo mesmo placar contra o Cardiff City, desperdiçando a chance de embalar uma sequência positiva. Atualmente, os Tigers ocupam a 21ª posição com 33 pontos, dois a mais que o Luton Town, primeiro time na zona de rebaixamento.

O maior problema da equipe de Ruben Selles é o desempenho como mandante. O Hull tem a pior campanha em casa da Championship, conquistando apenas 13 pontos em 17 partidas. Além disso, não vence diante de sua torcida há seis jogos em todas as competições.

Do outro lado, o Plymouth Argyle também vive situação delicada, ocupando a 23ª posição com 30 pontos. O time de Miron Muslic ainda não venceu como visitante na Championship 2024/25, sendo o único clube das quatro principais divisões do futebol inglês sem uma vitória fora de casa nesta temporada.

No entanto, o Argyle chega motivado após uma apresentação digna contra o Manchester City na Copa da Inglaterra. A equipe até abriu o placar no Etihad Stadium, mas acabou derrotada por 3 a 1. Além disso, o Plymouth tem apenas duas derrotas nos últimos oito jogos em todas as competições, o que pode dar confiança para tentar um resultado positivo.

No primeiro turno, as equipes empataram em 1 a 1 no Home Park, aumentando para três o número de jogos sem derrota do Plymouth contra o Hull.

Momento das Equipes

Últimos jogos do Hull City na Championship:

✅ Derrota por 0-1 vs. Cardiff City

✅ Vitória por 1-0 vs. Sunderland

✅ Derrota por 1-3 vs. Sheffield Wednesday

✅ Empate por 1-1 vs. Birmingham City

✅ Derrota por 0-2 vs. Stoke City

Últimos jogos do Plymouth Argyle na Championship:

✅ Empate por 1-1 vs. Luton Town

✅ Derrota por 0-2 vs. Blackburn Rovers

✅ Vitória por 1-0 vs. Huddersfield

✅ Vitória por 2-1 vs. Coventry City

✅ Empate por 2-2 vs. Sheffield Wednesday

Notícias das Equipes e Prováveis Escalações

O Hull City sofre com várias ausências devido a lesões. Eliot Matazo sofreu uma grave lesão no joelho e não joga mais nesta temporada. O mesmo acontece com Louie Barry, que retornou ao Aston Villa após machucar o joelho. Além deles, Liam Millar e Mohamed Belloumi seguem fora.

O Plymouth, por outro lado, tem menos problemas. O capitão Joe Edwards retornou ao elenco após uma lesão na coxa, mas Muslic ainda não pode contar com Michael Obafemi, Muhamed Tijani, Brendan Galloway e Ryan Hardie.

Prováveis Escalações

Hull City:

Pandur; Coyle, Hughes, Jones, Drameh; Lincoln, Puerta, Slater, Gelhardt; Crooks, Pedro.

Plymouth Argyle:

Hazard; Talovierov, Katic, Pleguezuelo; Sorinola, Houghton, Gyabi, Ogbeta; Mumba, Wright; Bundu.

Palpite e Prognóstico

O Hull City tem um elenco mais qualificado, mas sua péssima campanha em casa é preocupante. Por outro lado, o Plymouth é o pior visitante da Championship e não venceu fora de casa até agora. Considerando esses fatores, um empate parece o resultado mais provável.

Palpite: Hull City 1-1 Plymouth Argyle

🔹 Dica de aposta: Ambas as equipes marcam (sim)

🔹 Chance dupla: Hull City ou empate

Fique ligado para mais previsões e análises dos principais jogos da Championship!

