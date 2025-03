Galeria de fotos: confira imagens do segundo dia de desfiles das escolas da Série Ouro – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on

O domingo (15) será um dia onde as temperaturas estarão em elevação, podendo atingir valores próximos aos 41°C, com destaque para as regiões norte, pantaneira, bolsão e sudoeste de Mato Grosso do Sul. A previsão é do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento. […]