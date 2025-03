Galeria de fotos: confira imagens do primeiro dia de desfiles das escolas da Série Ouro – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on

Uma corrente formada por servidores públicos estaduais contagiou a sociedade sul-mato-grossense espalhando amor e solidariedade. Sob um dos pilares do Governo do Estado, a campanha Caixa Encantada conclui a fase de arrecadações dos brinquedos nesta segunda-feira (02). As celebrações das arrecadações em todas as secretarias e 17 instituições parceiras, os chamados Dias D, começaram no […]