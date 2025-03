Escolas de samba da Série Ouro agitam a Marquês de Sapucaí – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O primeiro dia de desfiles das escolas da Série Ouro agitou os foliões no Sambódromo – Ronaldo Nina/Riotur

O clima de Carnaval tomou conta da cidade desde o início de fevereiro, mas foi nesta sexta-feira (28/02) que a folia oficialmente começou no Rio, sob o comando do Rei-Momo Caio César Dutra (Kaio Mackenzie), coroado pelo prefeito Eduardo Paes. A Corte Real do Carnaval carioca recebeu as chaves da cidade e deu a partida nos festejos. Preparada para receber o espetáculo das escolas de samba, a Marquês de Sapucaí serviu de palco para as primeiras oito escolas da Série Ouro (antigo Grupo de Acesso), que mostraram garra e vontade de ganhar o campeonato.

O som dos tamborins ecoou no setor 1, anunciando a primeira noite de desfiles da Série Ouro com atraso de, aproximadamente, 40 minutos. Problemas técnicos nos desfiles das três primeiras escolas, Botafogo Samba Clube, Inocentes de Belford Roxo e Unidos da Ponte estenderam os desfiles além do esperado. O sol já tinha nascido quando as últimas escolas entraram na avenida.

A noite foi de enredos que exaltam mães do Brasil e como elas trabalham para alimentar o seu sagrado: sua fé, seus filhos e filhas; a história do time “glorioso”, o Botafogo; o poder da cura das doenças através das plantas; a necessidade de preservarmos as florestas e muito mais.

No Terreirão do Samba, que inaugurou a sua temporada no final de semana passado, esta sexta-feira (28/02) contou com Roda de Samba do Beco do Rato e Convidados, Davi Quaresma, Diogo Nogueira e Sorriso Maroto. Os shows vão até o sábado (08/3), com o melhor do pagode e do samba no Palco João da Baiana.

Além dos palcos oficiais da folia, a festa dos blocos, que já estão colorindo as ruas desde as semanas de pré-Carnaval, segue a pleno vapor, tomando conta da cidade.

As freirinhas mais charmosas de Santa Teresa, do Bloco das Carmelitas, abriram com estilo a temporada oficial de Carnaval 2025 na cidade, na tarde de sexta-feira (28/2), que contou, ao todo, com 22 blocos. O Carmelitas, um dos mais tradicionais do Rio, celebrou 35 anos de existência com um samba que reverencia o direito de cada pessoa ser aquilo que é. Os 150 ritmistas da bateria arrastaram uma animada multidão de foliões pelas ladeiras estreitas do bairro boêmio, com fantasias de freiras – o símbolo do bloco – padres, anjos e demônios, mostrando o verdadeiro encontro entre o sagrado e o profano na festa mais democrática do planeta.

Serão 244 blocos até a quarta-feira de Cinzas. E outros 38 no final de semana após o carnaval. No Centro, o tradicional baile da Cinelândia e o cortejo dos blocos de embalo e de enredo completam a programação. Na Intendente Magalhães, tradicional reduto da folia na Zona Norte, os desfiles começam hoje (sábado) com desfiles de blocos de enredo. Então, é hora de escolher o seu festejo, vestir a melhor fantasia e aproveitar a folia.

ORDEM PÚBLICA E GUARDA MUNICIPAL

Nesta sexta-feira (28/2), a Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) realizaram ações de ordenamento, fiscalização e trânsito em toda a cidade, com foco na Zona Sul e no Centro – incluindo o Sambódromo – devido ao início dos desfiles da Série Ouro e às festividades do Carnaval de Rua, com destaque na fiscalização de blocos.

Durante as ações, os agentes apreenderam centenas de produtos irregulares, como bebidas diversas e garrafas de vidro, cuja venda é proibida por questões de segurança. Além disso, foram recolhidas outras estruturas, como dois carrinhos de carga.

Foram fiscalizados pelas equipes da Seop 71 barraqueiros, resultando em 28 autuações aplicadas por loteamento de areia, cercamento da orla e outras irregularidades. Adicionalmente, cerca de 265 autuações foram aplicadas por estacionamento irregular de veículos e outras infrações, e 47 remoções foram realizadas.

Guardas da Ronda Maria da Penha realizaram a condução de um suspeito para delegacia após flagrante de violência doméstica e familiar contra a mulher no Sambódromo. A ação contou com apoio de policiais militares e o agressor chegou a investir contra os guardas municipais e policiais durante a prisão.

As equipes da Guarda Municipal ainda atuaram para desfazer 19 princípios de tumulto durante os desfiles dos blocos.

A Seop e a GM-Rio disponibilizaram um efetivo de 923 agentes por dia para o ordenamento urbano, a fiscalização de ambulantes e o patrulhamento preventivo na Sapucaí e na Estrada Intendente Magalhães. As equipes também atuam na fiscalização de estacionamento irregular; ordenamento de trânsito; fiscalização de táxis nos bolsões (ruas Afonso Cavalcanti e Marquês de Pombal), carros de aplicativo e transporte complementar. Também há equipes atuando com a Ronda Maria da Penha, com ações preventivas e de conscientização a respeito da violência contra a mulher.

CET-RIO

Na primeira noite de desfiles no Sambódromo, não foram registrados impactos relevantes no trânsito do entorno da Passarela do Samba. Após a implantação dos bloqueios, foram verificadas retenções apenas em algumas rotas em direção ao Sambódromo, entre 20 e 23h, como o Viaduto Trinta e Um de Março e a Rua Itapiru, em função do aumento de público chegando para assistir ou participar dos desfiles. Os bloqueios foram realizados dentro do programado.

Para viabilizar o deslocamento dos carros alegóricos e garantir melhor fluidez no trânsito, foram rebatidos 49 braços de semáforos, efetuadas 22 alterações de programação dos sinais, atendidos 3 chamados para manutenção e utilizados 20 paineis de mensagens variáveis fixos para informações aos motoristas.

Neste sábado, no horário da manhã, foram registradas retenções no entorno da Passarela do Samba e ruas próximas devido a atrasos no encerramento de desfiles da Série Ouro. O movimento de saída do público e a dispersão dos carros alegóricos impactaram na reabertura das vias e a circulação de trânsito pela manhã.

Ainda para este sábado, é esperado um aumento na circulação nos acessos à Ponte Rio Niterói e no entorno da Rodoviária, em decorrência do volume de veículos saindo e chegando na cidade em função do feriado prolongado.

A CET-Rio implementou um esquema especial de trânsito no Centro da cidade e nas principais vias de acesso para garantir a segurança viária e a fluidez do tráfego nas regiões dos desfiles. A operação conta com 250 operadores de trânsito por dia, incluindo agentes da CET-Rio, Guarda Municipal e apoiadores, focados para coibir estacionamento irregular, ordenar cruzamentos e realizar os bloqueios necessários.

Além disso, 19 reboques, 43 motocicletas e 25 veículos operacionais estão à disposição para a desobstrução das vias. O trânsito está sendo monitorado de perto pelo Centro de Operações Rio (COR).

TRANSPORTES

A Secretaria Municipal de Transportes programou uma operação especial para a circulação do público a caminho do Sambódromo, no Centro, e da Estrada Intendente Magalhães, na Zona Norte. Ônibus, BRT, VLT, Metrô e Supervia estão programados para funcionar durante a madrugada, e táxis operam em pontos de embarque no entorno do Sambódromo.

A operação dos serviços noturnos de transporte de ônibus que atendem a região do Sambódromo teve reforço, com opção de integração com o Terminal Gentileza: Linhas 104 / SN104 (Terminal Gentileza x São Conrado) e SN309 (Terminal Gentileza x Alvorada), com ponto na pista lateral da Avenida Presidente Vargas, sentido Praça da Bandeira.

Já o BRT estará funcionando 24 horas durante o Carnaval. Para chegar ao Sambódromo via Terminal Gentileza, o público pode fazer integração com o VLT ou linhas 104 / SN104 (Terminal Gentileza x São Conrado) e SN309 (Terminal Gentileza x Alvorada).

Para a Intendente Magalhães, na ida, o público deve utilizar as estações Campinho ou Pinto Teles, que terão um horário de funcionamento especial. O retorno, após os desfiles, deve ser realizado pelo Terminal Paulo da Portela, a partir das 4h, ou a estação Madureira – Manaceia, aberta 24 horas.

Desde a noite de ontem e até o dia 4 de março, e também no dia 8 de março, o acesso dos táxis às áreas bloqueadas do sambódromo se dará da seguinte forma: Início do bloqueio às 19h; até às 20h, liberado para todos os Táxis com passageiros (para desembarque); das 20h até o fim do bloqueio: somente Táxi.Rio credenciado com QR Code; Táxi especial para PCD pode acessar a área de bloqueio sem restrição.

Setores Pares – Ponto Táxi Rio (credenciados) – Rua Afonso Cavalcanti, esquina com a Rua Laura de Araújo. Setores Ímpares – Ponto de Táxi Comum – Rua Marquês de Pombal, esquina com a Rua Frei Caneca

Durante o Carnaval, o MetrôRio funcionará até as 23h59 de quarta-feira (5/3). Para o Desfile das Campeãs (8/3), o funcionamento será entre as 5h do dia 8/3 (sábado) e as 23h do dia 9/3 (domingo). Para acessar o Sambódromo, para os setores pares, o desembarque será na estação Praça Onze (concentração nos Edifício dos Correios). Enquanto para os setores ímpares, será realizado na estação Central do Brasil (concentração no Edifício Balança Mas Não Cai e no Terreirão do Samba).

Já a Supervia, para garantir a mobilidade dos foliões durante o Carnaval, preparou um esquema especial com viagens extras ao longo do dia e nas madrugadas, atendendo os ramais de Japeri, Santa Cruz (incluindo Deodoro), Saracuruna e Belford Roxo.

A Estação Central do Brasil ficará aberta 24 horas até o último trem da quarta-feira (5/3). Durante a madrugada, todas as outras estações funcionarão apenas para desembarque de passageiros.

Entre sábado (1/3) e quarta-feira (5/3), os trens funcionarão com a grade de sábado como referência para toda a operação. Serão feitas viagens extras ao longo do dia, conforme demanda, e haverá partidas adicionais da Central do Brasil no fim da noite. Na quinta e na sexta pós-Carnaval (6 e 7/3), os trens circularão conforme a grade de dias úteis, com ajustes de acordo com a demanda.

SAÚDE

O esquema especial de atendimento montado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) no Sambódromo, com seis postos médicos, atendeu 283 pessoas das 19h do dia 28 de fevereiro até as 8h do dia 1° de março. Dessas, 25 precisaram ser transferidas para hospitais da rede. A maioria dos pacientes apresentou traumas por quedas, cortes ou entorses, sem gravidade; e intoxicação exógena por ingestão de bebida alcoólica em excesso.

A estrutura da SMS conta com 32 leitos, sendo sete de suporte avançado, e 12 poltronas de hidratação, distribuídos nos seis postos. Ao todo, 200 profissionais estão envolvidos na operação e 16 ambulâncias estão disponibilizadas com suporte avançado (UTI móvel).

Vigilância em saúde

A Superintendência de Vigilância em Saúde atua no Sambódromo com uma equipe do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS-Rio) monitorando os atendimentos nos postos médicos, a fim de detectar possíveis eventos de relevância para saúde pública. Na primeira noite de desfiles de 2025, foram identificadas 11 ocorrências de notificação compulsória, porém sem registro de doenças ou agravos de interesse epidemiológico.

Ações da Vigilância Sanitária

Já o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e Inspeção Agropecuária (Ivisa-Rio) fez, nesta primeira noite, 55 visitas a serviços de alimentação, postos de atendimento médico, ambulâncias, estandes e instalações no Sambódromo. Foram lavrados três autos de infração por falta de asseio na manipulação de alimentos ou nas instalações, conservação e/ou rotulagem inadequadas. Ao todo, 34 amostras de alimentos foram coletadas para análise pelo Laboratório Municipal de Saúde Pública (LASP).

COMLURB

A Comlurb recolheu 27,5 toneladas de resíduos após a primeira noite de desfiles no Sambódromo, na noite desta sexta-feira (28/02), com a apresentação das primeiras escolas da Série Ouro, sendo 1,9 tonelada de materiais potencialmente recicláveis e 5,2 toneladas da parte externa e entorno.

Durante a pré-limpeza da Passarela do Samba, nos dias que antecederam a abertura oficial dos desfiles, foram removidas 15,5 toneladas de resíduos. Já os blocos de rua que saíram na sexta-feira geraram 18,2 toneladas de resíduos, com destaque para o Escorrega, Mas Não Cai, com 4,2 toneladas; e o Bloco das Carmelitas, com 2,4 toneladas. Durante o pré-carnaval oficial, que começou no dia 1º de fevereiro, foram removidas 250 toneladas de resíduos dos blocos de rua, totalizando 268,2 toneladas de resíduos até esta sexta-feira.

Desde o início do pré-Carnaval até esta sexta-feira, a Comlurb removeu 311,2 toneladas de resíduos em todos os pontos da festa em toda a cidade.

A Comlurb mobilizou para este Carnaval cerca de 8.500 garis, em todos os pontos de festa, incluindo: Sambódromo, blocos de rua, Intendente Magalhães e bailes populares. Os trabalhos de limpeza estão sendo realizados com mais de 200 veículos motorizados. A Companhia disponibilizou cerca de 12.500 contêineres de 240 litros e de grande capacidade, de 1.200 litros, para que os foliões possam fazer o descarte correto de seus resíduos.

A megaoperação de limpeza da Comlurb é realizada antes, durante e após a passagem dos blocos e das escolas de samba, em todos os pontos da festa, nas vias principais e nas ruas de acesso e adjacentes, com os serviços de varrição mecanizada, lavagem, esvaziamento de papeleiras e contêineres e remoção de resíduos. Este ano, a Companhia conta com 20 mil litros de sabão e 5 mil litros de essência de eucalipto, mais que o dobro da quantidade usada no ano passado, para serem usados após a limpeza hidráulica e nos pulverizadores, principalmente na área dos banheiros químicos, deixando perfumados os ambientes da folia. A Comlurb faz ainda a limpeza dos postos médicos instalados na área de desfile dos megablocos, no Centro.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Na primeira noite de desfiles na Marquês de Sapucaí, nesta sexta-feira (28/02), a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) atuou com a distribuição de 239 pulseiras de identificação a crianças e adolescentes no Sambódromo. A medida é importante para garantir a segurança do público infanto-juvenil no Carnaval.

Em outra frente, assistentes sociais e educadores sociais da SMAS receberam 50 filhos e filhas de ambulantes que trabalharam no Sambódromo e no entorno. O serviço do espaço de convivência, oferecido no Espaço de Educação Infantil (EDI) Rachel de Queiroz, na Avenida Presidente Vargas, é uma forma de combate ao trabalho infantil e de dar tranquilidade aos ambulantes para trabalhar, enquanto suas crianças até 12 anos se alimentam, descansam e se divertem em atividades recreativas e culturais.

As ações são parte da campanha de Carnaval da SMAS: “Respeite o meu samba, a infância e os nossos direitos: proteção é o bloco de geral”.

MULHERES

A Secretaria Especial de Políticas para Mulheres e Cuidados da Prefeitura do Rio realizou ontem (28/2), um atendimento na cidade. As equipes da campanha Carnaval mais Seguro para as Mulheres estarão durante os dias de folia na Sapucaí, na Estrada Intendente Magalhães, Zona Norte, e nos principais blocos. O objetivo é apoiar foliãs, turistas e trabalhadoras, além de promover conscientização sobre violência e importunação sexual. A pasta triplicou o número de profissionais especializadas para oferecer acolhimento e suporte imediato às mulheres em casos de assédio ou de violência e também encaminhamento de maneira emergencial, por meio de uma parceria com a L’Oréal Paris. Ano passado, eram 88 mobilizadoras; este ano, são 270.

CONSERVAÇÃO

A Coordenadoria Geral de Operações Especiais, da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos limpou 48 ralos e desobstruiu os ramais da Marquês de Sapucaí, após a primeira noite de desfiles. Não houve nenhum acionamento de emergência durante a madrugada.

DEFESA DO CONSUMIDOR

A Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor, através do Procon Carioca, realizou uma fiscalização de orientação nos estabelecimentos da Sapucaí, neste primeiro dia de desfile das escolas de samba da Série Ouro. Dos 23 locais visitados pelos fiscais, 22 receberam instruções para adequação por causa de problemas. Entre eles, falta de preço nos produtos, Código de Defesa do Consumidor, alvará de autorização transitória, licenciamento sanitário, certificados (dedetização, potabilidade da água, aprovação do Corpo de Bombeiros) e a não abertura das portas de um dos camarotes no horário marcado.

PROGRAMAÇÃO

SÁBADO (1/3)

Desfiles na Marquês de Sapucaí

Com um total de 16 escolas, a Série Ouro da Liga das Escolas de Samba (Liga RJ) abriu oficialmente os desfiles no Sambódromo da Avenida Marquês de Sapucaí, nesta sexta-feira (28/2), com a apresentação de oito escolas. Hoje, sábado (1/3) outras oito se apresentam. Principal grupo de acesso ao desfile principal, a Série Ouro reúne escolas tradicionais, como Tradição, Acari, Vigário Geral, Unidos de Bangu, Porto da Pedra e São Clemente.

SÉRIE OURO

SÁBADO- 1/3

21h Grêmio Recreativo Escola de Samba Tradição

22h Acari

23h Vigário Geral

00h Unidos de Bangu

1h Porto da Pedra

2h São Clemente

3h Niterói

4h Império Serrano

Terreirão do Samba

A programação de shows do Terreirão do Samba não deixa ninguém parado. Hoje, a festa segue a pleno vapor, com Dudu Nobre liderando a noite. O público vai poder curtir shows de ícones do samba, além de destaques da nova geração! Tudo isso a preço popular: R$ 20 (meia-entrada ou entrada solidária, com 1kg de alimento não perecível).

Os portões da casa mais democrática e icônica do samba abrem sempre às 20h. Para facilitar, o folião pode antecipar a compra do seu ingresso pela plataforma: www.bilheteriadigital.com.br, mas se preferir pode comprar na hora também. Horário de funcionamento da bilheteria do Terreirão: a partir do dia 20/02, das 12h às 19h, e nos dias de eventos, das 17h às 3h.

Sábado – 1/3

20h – 20h30 – DJ FM O Dia

20h30 – 21h30 – Grupo Existência

22h – 23h20 – Dudu Nobre

23h50 – 0h50 – Grupo RDN

1h20 – 2h30 – Renan Oliveira

3h – 4h30 – Caju Pra Baixo

4h30 – 5h – DJ FM O Dia

SERVIÇO:

Terreirão do Samba

Local: Rua Benedito Hipólito 66, Praça Onze

Ingressos: a partir de R$ 20, à venda pelo site e www.bilheteriadigital.com.br e na Bilheteria do Terreirão

Bailes da Cinelândia

Muito além dos blocos de rua e dos desfiles apoteóticos da Sapucaí, há outra opção de folia que já virou tradição na cidade: os bailes da Cinelândia. No palco armado diante das escadarias da Câmara Municipal, artistas diversos e orquestra, fazem a festa com uma seleção de temas carnavalescos e marchinhas clássicas durante os quatro dias de programação! Haverá ainda o Concurso Folião Original na terça-feira.

Confira a programação do tradicional baile da Cinelândia:

HORÁRIO ARTISTA

19h30 INÍCIO DJ/LOCUTOR

20h00 às 20h30 ORQUESTRA TUPY

20h30 às 20h50 SÔNIA DELPHINO

20h50 às 21h10 ALBERTO GINO

21h10 às 21h30 OSMAR DO BRAGUE

21h30 às 21h50 REGINALDO BESSA

21h50 às 22h10 TOM DA BAHIA

22h10 às 22h30 INTERVALO LOCUTOR/DJ

22h30 às 22h50 MARCIO GOMES

22h50 às 23h10 ELLEN DE LIMA

23h10 às 23h30 GOTTSHA

23h30 às 23h50 LUIS CESAR

23h50 às 1h ENCERRAMENTO ORQUESTRA TUPY

Blocos de embalo e de enredo da Avenida Chile e Intendente Magalhães

A cidade é folia por todos os cantos, dos blocos de rua aos desfiles no Sambódromo. A festa não para! E, fugindo dos roteiros tradicionais, o Carnaval carioca ganha reforço com uma programação variada pelo Centro do Rio, com desfiles na Avenida Chile, e na Zona Norte, na conhecida Intendente Magalhães.

Confira abaixo a ordem dos desfiles da Intendente Magalhães:

Sábado (1/3) – Blocos de Enredo Grupo 1

20h Independente Nova América

20h40 Vai barrar? Nunca!

21h20 Cometas do Bispo

22h União da Ponte

22h20 Novo Horizonte

23h Unidos dos Bandeirantes

23h40 Unidos Alto Boa Vista

00h20 Renascer Vaz Lobo

1h Império Gramacho

1h20 Do Barriga

Confira abaixo a ordem dos desfiles da Av. Chile:

Sábado (1/3) – Federação de Blocos Grupo 2

20h Moc. Unida da Mineira

20h30 Foliões Rocha Miranda

21h Canarinho Laranjeiras

21h30 Amigos Tinguá

22h Resistentes Lapa

22h30 Birita mas não cai

23h Bloco do China

23h30 Raízes da Tijuca

00h Mocidade Unida de Manguariba

00h30 Bafo da Onça

Blocos de Rua

Para ver a programação completa dos blocos, com data, horário e percurso, basta baixar o aplicativo Blocos do Rio 2025, disponível em todas as plataformas digitais. A ferramenta é gratuita e funciona por geolocalização. Para mais informações, basta acessar o site oficial, que, além da programação, apresenta notícias, galerias e as informações mais atualizadas do Carnaval de Rua Rio 2025.

Recomendações Importantes

– Use preferencialmente o transporte público (trem ou metrô)

– Se for embarcar no Aeroporto Santos Dumont e Rodoviária do Rio procure antecipar a sua chegada

– Evite circular de carro nas regiões por onde vai haver deslocamento de blocos e de carros alegóricos

– Busque rotas alternativas. Há um grande número de interdições pela cidade, com movimentação de carros alegóricos, blocos e cortejos

– Nos dias de Carnaval, a Prefeitura do Rio monitora a concentração de público na região da Lapa, contudo não estão previstas interdições ao tráfego na localidade

– Respeite os locais de proibição de estacionamento e fique atento aos horários de restrição,pois reboques estão circulando pela cidade

– Para garantir a segurança dos foliões, informamos que a travessia deve ser realizada exclusivamente na faixa de pedestres e sempre com atenção redobrada

– É muito importante que sejam respeitadas as orientações dos agentes de trânsito e também de toda a sinalização implantada na área

– Moradores que possuam carro particular e vaga de garagem e que necessitem acessar a região interditada do Sambódromo devem fazê-lo pelo Largo do Estácio, sempre portando comprovante de residência (conta de luz, gás, telefone) em seu nome