Corinthians x Mirassol, ASSISTIR AO VIVO, PALPITES, ESCALAÇÕES Paulistão 2025, HOJE (02/03)

O jogo entre Corinthians x Mirassol acontece HOJE 18h30 hs. O mandante da partida é Corinthians que busca a vitória em seus domínios. O jogo é válido pelo Campeonato Paulista de 2025, também conhecido como Paulistão 2025, segundo informações da página saobernardofc.com.br

O Campeonato Paulista, conhecido como Paulistão, é reconhecido como um dos estaduais mais tradicionais e competitivos do Brasil. Com uma rica história e uma base sólida de clubes de renome, como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, o torneio atrai a atenção de milhões de torcedores em todo o país.

Corinthians x Mirassol: Prognósticos, Palpites e Onde Assistir – Jogo Decisivo do Paulistão 2025

Neste domingo, 02 de março de 2025, às 18h30 (horário de Brasília), o Corinthians enfrenta o Mirassol na Neo Química Arena, em São Paulo, em partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista 2025. Em jogo único, a equipe tricolor precisa vencer para avançar à semifinal; caso o confronto termine empatado, a decisão será nos pênaltis.

Contexto do Confronto

O Corinthians chega ao duelo embalado por um histórico de sucesso contra o Mirassol. Nos 13 confrontos anteriores, o Timão registrou 9 vitórias e 4 empates, inclusive com um convincente 3×0 na última vez em que se enfrentaram, na fase de grupos do Paulistão 2023. Em casa, o Corinthians tem sido praticamente imbatível, acumulando uma longa invencibilidade que se traduz em resultados expressivos, com 10 gols marcados e apenas 3 sofridos nos últimos jogos.

Por outro lado, o Mirassol vive um momento delicado. Com uma sequência de 6 jogos sem vencer, a equipe encerrou a fase de grupos em um desempenho abaixo do esperado, somando 5 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Ainda pior, o time vem de três derrotas consecutivas fora de casa, com pesadas derrotas para grandes clubes do Paulistão. Esse histórico coloca o Mirassol em clara desvantagem no confronto decisivo.

Prováveis Escalações

Corinthians:

Raniele é o único desfalque por lesão. O técnico deve poupar o meia Rodrigo Garro, que pode ser substituído por Igor Coronado. A provável escalação é:

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo (Matheus Bidu); José Martínez, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro (ou Coronado); Memphis Depay e Yuri Alberto.

Mirassol:

O técnico interino Ivan Baitello deve utilizar todo o elenco à disposição, com a seguinte formação provável:

Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Chico Kim; Negueba e Iury Castilho.

Palpite e Sugestões de Apostas

Diante do histórico dominante do Corinthians em casa e da recente fase ruim do Mirassol, o nosso prognóstico é a vitória tricolor. A melhor odd para esse resultado está cotada em 1.60 na Superbet.

Outros mercados interessantes incluem:

Assistência a qualquer momento – Memphis Depay: odd de 5.60, considerando o bom desempenho do atacante nas últimas partidas.

odd de 5.60, considerando o bom desempenho do atacante nas últimas partidas. Ambas as equipes marcam – Sim: odd de 2.00, já que o Corinthians tem registrado jogos com gols de ambos os lados nos últimos confrontos.

Onde Assistir

A partida será transmitida pela Record em TV aberta. Para os assinantes de streaming, a ação também estará disponível ao vivo em plataformas como CazéTV, R7, Playplus, Uol Play, Zapping e Nosso Futebol.

Jogue com responsabilidade e boa sorte nas apostas!