Por MRNews



Carnaval em Ubajara Segue Tranquilo e Seguro

O Carnaval de Ubajara continua a ser celebrado com animação e ordem, surpreendendo moradores e visitantes com a tranquilidade e segurança das festividades. Mesmo com o grande fluxo de foliões nas ruas, as autoridades locais garantem que o evento transcorre sem incidentes, graças a um rigoroso plano de segurança e à organização das atividades.

De acordo com informações da Prefeitura Municipal, as medidas preventivas adotadas para este ano incluem um reforço no policiamento, a instalação de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos e a presença constante de equipes de apoio e primeiros socorros. “Estamos trabalhando intensamente para que o Carnaval em Ubajara seja uma festa de alegria e convívio, sem contratempos”, afirmou o prefeito em entrevista. “A participação e a colaboração da comunidade também têm sido fundamentais para o sucesso deste evento.”

Os blocos de rua e os desfiles, que movimentam a cidade durante o dia e a noite, seguem em plena harmonia. Os organizadores destacam que a tradição do Carnaval em Ubajara sempre foi marcada por um ambiente familiar e acolhedor, onde a cultura local se manifesta com autenticidade e respeito. Famílias, jovens e idosos aproveitam os desfiles e a música que embala as ruas, reafirmando o caráter festivo e seguro das comemorações.

Além das atividades culturais e dos desfiles, a prefeitura também investiu em campanhas de conscientização sobre o consumo responsável de bebidas alcoólicas e o respeito às normas de convivência. Essa iniciativa tem contribuído para reduzir possíveis conflitos e garantir que a festa permaneça como um espaço de celebração e integração social.

Até o momento, nenhum episódio de violência ou desordem foi registrado, e as expectativas são de que a segurança se mantenha durante todo o período do Carnaval. Ubajara reafirma, assim, seu compromisso com a tradição e a promoção de uma folia tranquila, onde a cultura e a alegria se unem em harmonia.

Por ubajaranoticias.com.br