Carnaval de Sento Sé Segue Tranquilo Após o Sábado de Festividades

O Carnaval de Sento Sé continua com clima de tranquilidade e alegria, mesmo após o movimentado sábado de festas. As celebrações, que começaram com grande animação, seguiram sem registros de incidentes graves, refletindo a boa organização e o esforço das autoridades locais em garantir a segurança dos foliões.

As ruas de Sento Sé foram tomadas por um público diversificado, que aproveitou os shows e blocos de rua com muita festa e descontração. A Polícia Militar e a Guarda Municipal mantiveram presença constante, garantindo um ambiente seguro para todos. O apoio da equipe de saúde também foi fundamental para assegurar que eventuais ocorrências médicas fossem tratadas de forma ágil e eficiente.

A Prefeitura de Sento Sé, por meio da Secretaria de Cultura, reforçou a importância da colaboração entre os cidadãos e os organizadores para a realização de um evento organizado e pacífico. A boa gestão e a união de todos os envolvidos resultaram em mais um dia de Carnaval sem grandes problemas.

Moradores e turistas que participaram das festividades expressaram satisfação com a segurança e a estrutura oferecidas, destacando a sensação de conforto e bem-estar. Com o clima favorável e a organização em alta, o Carnaval de Sento Sé promete seguir tranquilo durante os próximos dias, mantendo o espírito festivo e de confraternização que caracteriza a cidade.

