Atlético Tucumán x Newell’s Old Boys ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES, PALPITES CAMPEONATO ARGENTINO, HOJE (03/03)

Atlético Tucumán x Newell’s Old Boys: Data, Horário e Como Assistir ao Jogo pela Liga Profissional

Na próxima segunda-feira, 3 , o Estádio Monumental Presidente José Fierro, em Tucumán, será palco de um confronto importante pela Liga Profissional entre Atlético Tucumán e Newell’s Old Boys. Este jogo promete ser decisivo para as ambições das duas equipes na competição. O Atlético, que está em busca de uma vaga nos primeiros lugares, tentará se recuperar de uma derrota recente, enquanto Newell’s, que luta para sair da parte inferior da tabela, vem de uma vitória animadora sobre o Independiente.

Como Chega o Atlético Tucumán para o Jogo?

O Atlético Tucumán ocupa atualmente a 7ª posição da tabela com 24 pontos, estando a 9 pontos do líder Vélez Sarsfield. A equipe teve um desempenho misto recentemente, com 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, e buscará melhorar sua performance ofensiva, que atualmente soma 25 gols marcados e 25 gols sofridos. A derrota frente ao Gimnasia complicou um pouco os planos, mas o time de Facundo Sava vai em busca de uma recuperação diante da Lepra.

Últimos jogos de Atlético Tucumán:

Gimnasia 1-0 Atlético Tucumán (24 de novembro)

(24 de novembro) Atlético Tucumán 4-2 Huracán (18 de novembro)

(18 de novembro) Unión 1-0 Atlético Tucumán (9 de novembro)

Como Chega Newell’s Old Boys?

Por outro lado, o Newell’s Old Boys está em uma situação complicada, ocupando a 26ª posição com 24 pontos e uma diferença de 21 pontos do líder. A equipe comandada por Gabriel Medina vem de uma vitória crucial sobre o Independiente e busca continuar sua reação para sair da zona de rebaixamento. Com 19 gols marcados e 33 gols sofridos, a Lepra precisa melhorar defensivamente se quiser ter sucesso no confronto contra o Atlético Tucumán.

Últimos jogos de Newell’s Old Boys:

Newell’s Old Boys 2-1 Independiente (26 de novembro)

(26 de novembro) Newell’s Old Boys 2-3 Central Córdoba (20 de novembro)

(20 de novembro) Gimnasia 1-0 Newell’s Old Boys (9 de novembro)

Histórico de Confrontos Entre Atlético Tucumán e Newell’s Old Boys

O histórico recente de confrontos entre essas duas equipes está equilibrado. O último jogo, disputado em julho de 2023, terminou em 0-0, e em julho de 2022, o Atlético Tucumán venceu 2-0. O jogo de março de 2022 foi favorável para o Newell’s, com uma vitória 4-0.

Detalhes do Jogo:

Data: Segunda-feira, 2 de dezembro de 2024

Segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 Horário: 22:00hs (hora local)

22:00hs (hora local) Estádio: Monumental Presidente José Fierro, Tucumán

Monumental Presidente José Fierro, Tucumán Transmissão: O jogo será transmitido pelo canal TNT Sports. Para quem não puder acompanhar na TV, o Olé fará a cobertura ao vivo, com minuto a minuto.

Árbitro do Jogo:

Árbitro: Pablo Echavarría

Pablo Echavarría Assistentes: Iván Núñez e Belén Bevilacqua

Iván Núñez e Belén Bevilacqua Cuarto Árbitro: Matías Billone

Matías Billone VAR: Sebastián Martínez

Sebastián Martínez AVAR: Gisela Trucco

Este jogo promete ser crucial para as duas equipes, com o Atlético Tucumán tentando consolidar sua posição no topo e o Newell’s Old Boys buscando respirar mais aliviado, tentando escapar das últimas colocações da tabela.