ASSISTIR Real Madrid x Atlético de Madrid AO VIVO CHAMPIONS LEAGUE 24/25, HOJE (04/03), PALPITES E ESCALAÇÕES

O Real Madrid x Atlético de Madrid jogam pela Champions League, edição 2024/2025 hoje, 04 de março de 2025, às 17h (horário de Brasília). A partida acontece no Santiago Bernabéu.

Real Madrid x Atlético de Madrid: Prévia, Prognóstico e Escalações

O Estádio Santiago Bernabéu será palco de mais um clássico eletrizante entre Real Madrid e Atlético de Madrid, válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O duelo acontece na próxima terça-feira, 4 de março de 2025, às 17h (horário de Brasília).

Contexto do Confronto

O Real Madrid chega embalado após uma classificação heroica contra o Manchester City nos playoffs. Os merengues, liderados por Carlo Ancelotti, querem manter o domínio sobre o Atlético em competições europeias. Já os comandados de Diego Simeone, que terminaram entre os cinco primeiros da fase de grupos, buscam um resultado positivo fora de casa para levar vantagem ao jogo de volta.

Ambas as equipes vivem bons momentos, com campanhas sólidas na La Liga e boas performances recentes. No entanto, os desfalques podem ser um fator crucial para a partida.

Notícias das Equipes

Real Madrid

O Real Madrid terá uma ausência importante: Jude Bellingham, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Além dele, Eder Militão, Dani Carvajal, Dani Ceballos e Jesús Vallejo seguem no departamento médico. A boa notícia é o retorno de Federico Valverde, que pode atuar improvisado na lateral direita.

✅ Provável escalação do Real Madrid:

Courtois; Valverde, Rüdiger, Asencio, Mendy; Tchouaméni, Camavinga; Rodrygo, Díaz, Vinícius Júnior; Mbappé.

Atlético de Madrid

O Atlético não contará com César Azpilicueta (lesão na perna) e Koke (problema na coxa). Fora isso, Simeone tem o elenco praticamente completo, e a grande dúvida é se Julián Álvarez ganhará a titularidade no ataque ao lado de Griezmann.

✅ Provável escalação do Atlético de Madrid:

Oblak; Molina, Le Normand, Giménez, Galán; Llorente, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann, Álvarez.

Retrospecto e Estatísticas

O Real Madrid nunca foi eliminado pelo Atlético em um mata-mata de Champions League .

. Nos últimos sete confrontos entre as equipes, o Atlético venceu apenas uma vez .

entre as equipes, o Atlético venceu apenas . Os últimos três clássicos terminaram empatados por 1-1.

Com isso, espera-se um confronto equilibrado, com o Real Madrid tendo mais posse e o Atlético apostando no contra-ataque.

Palpite da Partida

Dado o histórico recente e as ausências do Real, um novo empate não seria surpresa. Nosso prognóstico é um empate por 1-1, deixando o confronto em aberto para o jogo da volta.

📍 Local do jogo: Estádio Santiago Bernabéu, Madrid – Google Maps

📺 Onde assistir: ESPN, Star+ e HBO Max (Brasil).

Acompanhe em Tempo Real no ge.