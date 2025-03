ASSISTIR Club Brugge x Aston Villa AO VIVO CHAMPIONS LEAGUE 24/25, HOJE (04/03), PALPITES E ESCALAÇÕES

Por MRNews



Liga dos Campeões ao vivo! O Club Brugge x Aston Villa jogam pela Champions League, edição 2024/2025 hoje, HOJE (04) 17 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League 2024 – 2025, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2024 – 2025, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO primeiro time do confronto .

Prévia: Club Brugge x Aston Villa – Prognóstico, Notícias e Prováveis Escalações

Club Brugge e Aston Villa se enfrentam nesta terça-feira (4) no Jan Breydelstadion, pelo jogo de ida das oitavas de final da UEFA Champions League 2024/25. A equipe que avançar terá pela frente Liverpool ou Paris Saint-Germain na próxima fase.

Momento das Equipes

O Club Brugge vive uma fase histórica na Champions League, chegando às oitavas pela segunda vez em sua trajetória. O time belga garantiu sua vaga após uma vitória expressiva sobre a Atalanta nas eliminatórias, mostrando força ofensiva e consistência tática. No entanto, no Campeonato Belga, a equipe de Nicky Hayen está atrás do Genk na tabela, vindo de um empate por 1 a 1 contra o Gent.

O Aston Villa, por sua vez, retornou à Liga dos Campeões depois de décadas longe da elite europeia. Sob o comando de Unai Emery, os Villans tiveram uma campanha sólida na fase de grupos, incluindo uma vitória marcante sobre o Bayern de Munique. No entanto, a equipe inglesa vem sofrendo com lesões e desempenho irregular fora de casa, perdendo nove das últimas 12 partidas como visitante.

Retrospecto e Confronto Direto

No primeiro encontro entre as equipes, o Club Brugge levou a melhor com uma vitória por 1 a 0, aproveitando um erro defensivo de Tyrone Mings para marcar de pênalti. Essa foi a primeira vitória dos belgas sobre um time inglês após um jejum de 14 partidas.

Possíveis Escalações

Club Brugge:

Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Jashari, Vetlesen; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutgla.

Aston Villa:

Martinez; Cash, Konsa, Bogarde, Digne; Kamara, Tielemans; McGinn, Asensio, Rogers; Watkins.

O Brugge tem dúvidas sobre a presença do meio-campista Raphael Onyedika, enquanto Bjorn Meijer segue fora por lesão. No lado do Aston Villa, Pau Torres, Amadou Onana e Ross Barkley não devem jogar, enquanto Tyrone Mings e Matty Cash podem retornar.

Palpite e Prognóstico

O Club Brugge é forte em casa e sofreu apenas uma derrota nos últimos 17 jogos no Jan Breydelstadion. Já o Aston Villa tem enfrentado dificuldades longe de Birmingham. Com isso, um empate parece o resultado mais provável.

Palpite: Club Brugge 1-1 Aston Villa.

